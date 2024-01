I 10 eventi da non perdere questo weekend

Anno nuovo, tanti buoni propositi: uno di questi potrebbe essere quello di godersi di più il fine settimana, tuffarsi nella cultura e nel divertimento, visitare nuove mostre, scoprire luoghi sconosciuti della città. E cantare sotto un palco. E ballare in pista. Allora cominciamo da questo weekend, che arriva subito dopo un bel doppio live di Laura Pausini (ecco come l'ha accolta Bologna - VIDEO).

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

Sabato 13 gennaio 2024 Tricarico in concerto sul palco del Covo Club. Francesco Tricarico, poeta metropolitano del terzo millennio, continua a esprimere la sua poetica lucida quanto amara portando anche dal vivo le sue canzoni dall’iper-realismo spiazzante. A ispirare il nome di questo nuovo tour è il titolo del suo singolo più recente, Faccio di Tutto (prodotto da Franco Godi, che co-firma il brano), nel quale, con il suo personalissimo stile compositivo, l’artista viaggia fra sogno e realtà e porta un messaggio autentico che rivela il profondo senso di precarietà della condizione umana e della contemporaneità. Tutti i dettagli su questa serata bolognese QUI.

Fabrizio Di Fiore Entertainment con la compagnia Roma City Musical, porta in scena la nuova versione di "Cabaret" firmata da Arturo Brachetti e Luciano Cannito, dal 12 al 14 gennaio 2024 al Teatro EuropAuditorium. I due registi hanno scelto di mettere in campo una regia dall’impostazione visiva cinematografica corredata da tanti effetti speciali. Cabaret è uno dei titoli più famosi della storia del musical, tratto da un romanzo di Christopher Isherwood e ambientato nella Berlino degli anni 30, durante la salita al potere dei nazisti. Ha ricevuto numerosissimi premi, tra cui 8 Tony Awards, ed è considerato un classico del teatro musicale. La sua messa in scena ha ispirato numerose produzioni teatrali e cinematografiche in tutto il mondo, tra cui l’omonimo pluripremiato film diretto da Bob Fosse, continuando ad affascinare il pubblico con la sua capacità di portare alla vita un’epoca storica attraverso la musica e la danza. Tutti i dettagli sullo spettacolo e sui biglietti QUI.

Sabato 13 gennaio 2024 Frah Quintale e Coez in concerto all'Unipol Arena. Protagonisti delle classifiche di questa stagione con la hit Alta Marea, primo singolo estrapolato dall’album Lovebars di cui è stato annunciato titolo e data di uscita, Frah Quintale e Coez hanno condiviso importanti aggiornamenti per i fan su Instagram dove è comparso un post contenente le date del nuovo tour della stagione 2024.

Dal 10 al 14 gennaio 2024 Toni Servillo in scena sul palco del Teatro Arena del Sole con lo spettacolo "Tre modi per non morire". Un viaggio teatrale attraverso tre testi dello scrittore e traduttore Giuseppe Montesano, per riscoprire alcuni poeti che ci hanno insegnato a cercare la vita: Baudelaire, Dante e i Greci. Toni Servillo accompagna il pubblico in un viaggio in tre tappe, un percorso che vuole essere un antidoto alla paralisi del pensiero, alla non-vita che tenta di ingoiarci. QUI tutto sullo spettacolo.

