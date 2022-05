Guida al weekend: cosa fare questo fine settimana a Bologna Esplode Art City e c'è la Notte Bianca dell'Arte. E poi sagre e spettacoli a teatro, mentre per le "seratone" scattano concerti e dj set nei locali

Benni Bosetto. Stultifera, opera performativa, Pinacoteca Nazionale di Bologna

Il clima e il profumo di tiglio favoriscono la voglia di stare fuori. Giusto? Mettici poi un'esplosione d'arte che invade tutta la città (oltre che la fiera) e la frittata è fatta! Cosa succede a Bologna questo fine settimana? Una marea di cose tutte talmente belle che diventa faticoso stare dietro al weekend. Ma noi ne dobbiamo scegliere dieci per l'ormai classicone decalogo settimanale: mostre e installazioni, concerti e dj set, fiere e sagre paesane, mercatini e celebrazioni varie.

Ecco i 10 "The best" di questa settimana:

(per chi questo weekend lo dedica all'arte)

Ci siamo. Questo fine settimana è il fine settimana di Art City, della Notte Bianca dell'Arte e di Arte Fiera. Cosa significa? Che la città si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto con la possibilità di esplorare e scoprire luoghi ed eventi di ogni genere: mostre, installazioni e performance. Dove, quando? Abbiamo fatto una guida apposta che si intitola "Perché non perdersi questa edizione di Art City".

(per chi vuole saperne sempre di più)

Torna l’atteso appuntamento con il Festival della Scienza Medica, ideato da Fabio Roversi Monaco e promosso da Fondazione per la Promozione e lo Studio della Scienza Medica, in collaborazione con l'Università di Bologna e con il supporto del Gruppo Intesa Sanpaolo. Dal 12 al 14 maggio 2022, presso l’Aula Magna di Santa Lucia a Bologna, si terrà l’ottava edizione del Festival della Scienza Medica in veste rinnovata e ibrida: il pubblico torna finalmente in presenza (senza necessità di prenotazione, fino a esaurimento posti), ma si è scelto di mantenere il live streaming per permettere la fruizione virtuale di ogni appuntamento. L’approdo sul digitale nelle precedenti edizioni ha, infatti, consentito di raggiungere utenti in 23 Paesi, superando 1,4 milioni di visualizzazioni online, numeri che si punta a eguagliare quest’anno. Il Festival, nelle edizioni passate, ha ospitato esperti da tutto il mondo, tra cui 22 Premi Nobel.

(per rispondere a tante domande sui figli)

Il calo delle nascite genera paura nella società, ma mettere al mondo oggi un figlio preoccupa ancora di più. Che mondo e che futuro lasciamo ai nostri figli? Un figlio può salvare un amore? E soprattutto quanto costa fare un figlio? Mettere al mondo un bambino comporta grandi responsabilità sociali, civili ed economiche. Quando poi arriva in una coppia improbabile che non aveva nessuna intenzione di avere un figlio, per non compromettere il senso di libertà e intaccare quello della responsabilità, ecco che la frittata è fatta. Dal 13 al 15 maggio lo spettacolo "Amore sono un po' incinta" va in scena al Teatro Dehon.