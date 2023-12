Guida al weekend: i 10 eventi da non perdere questo fine settimana

Un po' alla maniera di Love Actually, facciamo il conto alla rovescia per arrivare a Natale: siamo (questo weekend) a meno nove giorni. E cosa succede a questo punto? Che una città già vivace e illuminata offre eventi bellissimi in quantità: mercatini e presepi per stare in tema, concerti di musica classica ma anche no, feste e appuntamenti a scopo benefico a ogni angolo. Mentre in Piazza Maggiore è sempre bello ammirare l’albero di Natale donato dal Comune di Lizzano in Belvedere (se volete rivedere l'accensionde della Torre degli Asinelli, eccola qui in VIDEO), in Galleria Cavour (domenica 17 dicembre) merenda con cioccolata calda e biscotti di pan di zenzero è a fin di bene perché sono la dolcissima raccolta fondi a favore di BimboTu. E visto che le decorazioni non bastano mai, sabato 16 è consigliabile un giretto in via Saragozza, dove Cuorarreda mette a disposizione ghirlande e composizioni: l ricavato è destinato ad Associazione di Idee (qui i dettagli).

Con le Feste natalizie arriva il grande mercato solidale An-T-Days: il 16 e 17 dicembre 2023 saranno ben 100 gli stand espositivi posizionati lungo i due lati delle vie Ugo Bassi, Rizzoli e Indipendenza.Si tratta della prima edizione della manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Bologna e della esperienza dei tradizionali Merc’ANT, i mercatini organizzati da tanti anni nelle più prestigiose sedi bolognesi da Fondazione ANT.

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

Domenica 17 dicembre Senhit sarà in concerto allo Spazio DumBO di Bologna: ’ingresso è gratuito e parte del ricavato della somministrazione delle bevande vendute nel corso della serata sarà destinato al Fondo "Dare per fare", un fondo a favore della popolazione colpita dall'alluvione di maggio 2023 in Emilia-Romagna. Nel coro della serata porterà dal vivo il suo ultimo brano "I Am What I Am, cover della celebre hit di Gloria Gaynor ed alcuni dei suoi brani più famosi. Inoltre, all’ingresso del DumBo verranno consegnati a sorpresa dei braccialetti viola, un colore disprezzato, respinto da tutto il mondo dello Spettacolo, simbolo di come spesso si estendono senza fondamento pregiudizi e preconcetti, per lanciare messaggi contro ogni forma di discriminazione, a favore della valorizzazione dell’identità, grazie a una musica che non ha confini e che trasmette vibrazioni positive.

Sabato 16 dicembre "Tropico" in concerto sul palco dell'Estragon. Tropico, all’anagrafe Davide Petrella, è un cantautore napoletano classe 1985, ed è un veterano della scena musicale italiana: con il suo nome di battesimo, Davide Petrella, ha firmato o co-firmato molte delle più importanti hit italiane del nuovo millennio (da Poetica per Cesare Cremonini a Bravi a Cadere per Marracash, da La Coda del diavolo per Rkomi feat. Elodie, a Chiagne per Geolier e O forse sei tu per Elisa, fino ad arrivare alle prime due posizioni del podio di Sanremo 2023: Due Vite per Marco Mengoni e Cenere per Lazza). Come Tropico, il suo progetto solista, ha pubblicato svariati lavori a partire dal settembre 2019: i singoli Non Esiste Amore a Napoli, Doppler, Contro, Carlito’s Way, seguiti dall’album Non esiste amore a Napoli (2021), con la partecipazione di Calcutta, Coez, Elisa e FRANCO126. Nel 2022 i brani Nuda Sexy Noia (Epic/Sony Music) e Contrabbando (feat. Cesare Cremonini e Fabri Fibra) lo ha portato a calcare i palchi di tutta italia in un tour totalmente sold out.

3. Tour guidato fra i capolavori del Guercino

Sabato 16 dicembre (3 turni: 10:00 - 14:00 - 15:00) un viaggio dedicato al Guercino, che si snoda tra i più importanti luoghi bolognesi legati all'autore. Si parte dalla Pinacoteca, con l’esposizione che riunisce una ventina di opere, tra cui figurano i capolavori del Guercino. La visita prosegue poi a Palazzo Pepoli, dove il maestro centese è protagonista con un affresco portatile della prima metà del XVII secolo. Un’opera meravigliosa, delicata, di un artista che all’epoca doveva avere solo venticinque anni. Poco lontano dal museo, infine, visiteremo la dimora privata dei Sampieri Talon, dove sarà possibile ammirare l'affresco del Guercino, sulla volta del soffitto, raffigurante La Lotta di Ercole e Anteo. Punto di ritrovo: Pinacoteca Nazionale Bologna, Via delle Belle Arti, 56, 40126 Bologna BO - ritrovo 15 min prima presso il Bookshop Bologna Welcome all'interno (Intero: € 25,00 p/persona. Ridotto: € 18,00 p/persona.

Un nuovo spettacolo per riabbracciare ancora una volta le decine di migliaia di spettatori che aspettano di anno in anno di trascorrere due ore spensierate con la famiglia Colombo – Antonio Provasio (Teresa), Enrico Dalceri (Mabilia), Italo Giglioli (Giovanni) – gli altri personaggi del cortile e gli sfavillanti boys.

Il nuovo titolo è già promessa di divertimento assicurato, con la comicità e la tradizione de I Legnanesi alle prese con un comandamento quanto mai attuale. Crescere in una famiglia tradizionale di sani e autentici principi oggigiorno è una grande fortuna: lo sa bene Mabilia che, consapevole di questo privilegio, partecipa a un concorso di beneficenza aggiudicandosi “l’adozione temporanea” di un ragazzo problematico, ma dal carattere incredibilmente travolgente. Ed è proprio così che Carmine entra a far parte della famiglia Colombo, travolgendo tutti… Il compito di Teresa e Giovanni sarà quello di reinserire il ragazzo in società fornendogli le basi solide e i principi morali essenziali per vivere onestamente, mentre quello di Mabilia di vestire i panni di “sorella maggiore”.

Ma si sa che le abitudini (anche quelle malsane, purtroppo!) sono dure a morire e, per colpa di una bravata commessa da Carmine, nella seconda parte dello spettacolo i tre Colombo si ritroveranno catapultati in un’aula di tribunale a “discolparsi” per qualcosa che non hanno commesso, soprattutto il nostro Giovanni che, con grande felicità di Teresa, rischierà addirittura la galera! Ma, quando tutto sembrerà degenerare senza via di uscita, la situazione si trasformerà, portando lo spettatore a riflettere sul 7° comandamento. La nuova storia della Famiglia Colombo, la più divertente d’Italia, sarà accompagnata da sfavillanti scenografie e maestosi quadri musicali curati da Enrico Dalceri, mentre la regia dello spettacolo, come da tradizione, sarà affidata all’indiscussa professionalità di Antonio Provasio.

venerdì 15 dicembre 2023. ore 21.00

sabato 16 dicembre 2023, ore 21.00

domenica 17 dicembre 2023, ore 16.00

