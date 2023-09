Guida a questo weekend fatto di campioni, imperatori, cibo e concerti

Due giorni di relax, musica, sport da godersi comodamente dentro le mura della città, ma anche un po' fuori. Mentre all'Unipol Arena ci sono grandi campioni a contendersi la Coppa Davis, sui palchi e nei luoghi di cultura le attrazioni sono tanti, alcune davvero irresistibili: Tonino Carotone, giusto per fare un nome. E fra le nuove mostre in città, l'arte della fotografia si esprime a Palazzo Pallavicini con la mostra dedicata a Vivian Maier (qui un assaggio). Fra gli appuntamenti da segnalare agli amanti dei market e del second hand: l'evento "Armadio Circolare" va in scena il 17 settembre in Piazza Lucio Dalla.

Torna domenica 17 settembre la “Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita”. Anche in Emilia-Romagna tante iniziative organizzate da Regione e Aziende sanitarie per sensibilizzare i cittadini. Nella notte del 17 settembre saranno illuminati di arancione alcuni monumenti o luoghi significativi delle principali città dell’Emilia-Romagna, tra cui anche la sede dell’Assemblea Legislativa della Regione a Bologna, per richiamare l’attenzione dei cittadini sull’importanza della sicurezza delle cure.

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

La leggenda del Barbarossa riprende vita per le strade di Medicina dal 15 al 17 settembre 2023. La rievocazione storica organizzata dalla Pro Loco e dal Comune di Medicina, quest'anno ritorna in tutto il suo splendore patrocinata anche dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Città Metropolitana di Bologna. Il Castello è pronto ad aprire le porte e accogliere l’Imperatore Federico I di Svevia “il Barbarossa” nella 33° edizione della festa medicinese per eccellenza. Durante il fine settimana il centro storico si immergerà in una magica atmosfera medioevale grazie ai circa duemila figuranti che ravviveranno le piazze e le vie. Tra gli appuntamenti principali: la “Caursa dal dog e tri”, il Palio della Serpe, la cena Imperiale e il grande corteo Imperiale. I visitatori potranno gustare le specialità del territorio e perdersi nei percorsi tematici fra odori, sapori, arte e mestieri antichi, magie e colori, giochi e musica. In ogni angolo della città musici, giocolieri, tamburi, streghe e cantastorie allieteranno gli ospiti.

Sabato 16 settembre "Tonino Carotone" live sul palco del DumBO con il suo "Etiliko Romantico Tour". Il tour prende il nome dall’ultimo lavoro discografico dell’artista, sempre lontano dalle mode, ancorato alla sua anima spagnola, ma basca di adozione. Un album ricco di collaborazioni importanti, da Gino Paoli a numerosi artisti italiani e internazionali.

La Coppa Davis, il prestigioso torneo internazionale di tennis, sta andando in scena all'Unipol Arena dal 12 al 17 settembre 2023. Questo grande evento sportivo, che l’anno scorso ha portato sul nostro territorio oltre 30.000 persone, sarà anche protagonista della Notte Verde del Tennis, la festa di strada che animerà il centro di Casalecchio di Reno sabato 16 settembre, con attività sportive, musica, buon cibo e divertimento. Grazie alla collaborazione tra la FITP, il Comune di Casalecchio di Reno, il Circolo Tennis Casalecchio, Casalecchio Insieme e We love Casalecchio, le piazze del Popolo e dei Caduti, via Marconi, via Carducci, via Pascoli nonché via XX Settembre si animeranno di sport, musica, proposte gastronomiche e commerciali dalle ore 17.00 alle 23.00 circa. Nelle due piazze verranno allestiti 20 campi da tennis per chi vuole cimentarsi con gli oltre 30 maestri della Federazione e del Circolo Tennis: dalle 17.00 alle 19.30, prove gratuite e accesso libero per bambini e adulti, accompagnate da stand, punti ristoro e intrattenimenti musicali, con tre concerti dal vivo in Piazza del Popolo e dei Caduti e in via Pascoli. Durante tutta la manifestazione le attività del centro rimarranno aperte alla cittadinanza, con allestimenti e proposte gastronomiche a tema tennis.

Sarà un weekend ricco di eventi quello in arrivo a Casalecchio di Reno, con tanti appuntamenti per grandi e piccini animeranno i luoghi della cultura e del divertimento sul territorio. Tra questi il Festival del Disegno, organizzato dall’Associazione Culturale per l’Infanzia A casa dell’Orso in collaborazione con il Comune di Casalecchio di Reno e la Biblioteca "Cesare Pavese", che torna in città sabato 16 settembre. Quella casalecchiese sarà una tappa speciale del Festival del Disegno All Around promosso da Fabriano1264 e si svolgerà nella nuova piazzetta Marco Biagi, adiacente alla Casa della Conoscenza, dalle ore 9.30 alle 12.30.

Durante la mattinata, si susseguiranno vari atelier d’artista e laboratori creativi per grandi e piccoli con attività a ciclo continuo, per disegnare come e dove si vuole per tutta la durata dell’iniziativa.

