Musica, eventi gratis e cinema: la guida a questo weekend

Finalmente è arrivato il fine settimana. Con questo caldo, ce lo meritiamo ancora di più. Cosa fare a Bologna da venerdì a domenica? Tantissima musica, incontri all'aperto, tanti eventi a ingresso gratuito, sagre e cinema sotto le stelle: questo un vago e sintetico riassunto di quello che si deve mettere in agenda per sentirsi in vacanza. Ma ci sono poi le rassegne e i festival e noi abbiamo messo insieme tutti i programmi per orientarvi meglio!

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

Domenica 23 luglio la storia del rap italiano approda sul palco di BOnsai Garden, al Parco delle Caserme Rosse, con il Colle der Fomento e il loro Solo Amore Tour 2023. Uno spaccato musicale e culturale che parte da Roma e arriva in tutte le città italiane tra beat e passione, rime e consapevolezza. A salire sul palco prima dei Colle der Fomento sarà Inoki, a maggior ragione, una serata da non perdere assolutamente.

Sotto le stelle del Cinema in Piazza Maggiore: il cartellone della rassegna regala alla città uno dei riti più amati dai bolognesi e dai tanti turisti che passano per Bologna d'estate. Quali sono i film imperdibili di questa settimana? Il primo è davvero un cult: appuntamento venerdì 21 luglio (sempre 21.45) con Il grande Lebowski dei fratelli Coen. Si prosegue benone sabato sera con il ritratto Elvis firmato da Baz Luhrmann e il weekend sotto il grande schermo del Crescentone "Lo spaccone" di Robert Rossen con Paul Newman.

Da venerdì 21 luglio a domenica 23 torna la Festa del Gelato Artigianale di Casalecchio di Reno. Un appuntamento in grado di richiamare ogni anno migliaia di visitatori da tutta l’Emilia Romagna, ma non solo. Tanto gelato artigianale d’eccellenza, ma anche una vasta e ricercata proposta gastronomica e di street food accompagnati da una carrellata straordinaria di eventi a base di musica, ballo e performances da non perdere. Il taglio del nastro della manifestazione è in programma per venerdì 21 luglio, alle ore 20, in via Marconi, all’altezza di Piazza della Repubblica, con l’Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno nella persona del sindaco Massimo Bosso e Ivan Aldrovandi, presidente della società organizzatrice, la Società Eventi. Non mancherà la Biciclettata del gusto "Tra gusto e colori": venerdì 21 e sabato 22 luglio una bella pedalata in compagnia con AVIS, gustandosi un gelato a ogni tappa per votare il gusto più “buono e bello” che sarà premiato la sera di domenica 23 luglio 2023. Anche quest’anno, nel "parcheggione" della Casa della Conoscenza, sarà collocato il palco centrale per i 3 concerti clou della festa assieme alla piazza del food. Grigliata toscana, arrosticini abruzzesi, specialità brasiliane, crescentine ripiene, birrerie, specialità del sud, ristonate di pesce e soprattutto gelaterie di Casalecchio di Reno e dintorni. Lungo la Via Marconi e le Piazze della Festa sono presenti: 37 punti ristoro; 14 punti gelato in festa on the road; 10 punti spettacolo.

