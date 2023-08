Guida al weekend: con questi eventi chiudiamo agosto il bellezza

Ormai sono più i rientri delle partenze (lo si vede dai parcheggi liberi che stanno tornando a diventare rari!) e c'è anche un certo entusiasmo nel tornare in città dopo un periodo di relax e rigenerazione. L'energia per vivere un bel fine settimana insomma c'è e gli eventi e gli appuntamenti da mettere in agenda anche. Sappiamo intanto che al Parco Nord è cominciata la Festa dell'Unità e che le rassegne estive si sono riattivate con serate di cibo e musica, ma anche incontri e teatro. Qui sotto il solito decalogo bussola per sfruttare al meglio anche questo sabato e questa domenica.

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

Dopo il sorprendente successo al debutto lo scorso anno, il comune di San Benedetto Val di Sambro e la Cooperativa Foiatonda organizzano la 2^ edizione del “Festival degli aquiloni in Appennino” durante il fine settimana del 26 e 27 agosto 2023. Nella suggestiva cornice di Monte Galletto dove passa la Via degli Dei, nota e cara ai tanti camminatori di ogni tipo e nazione, due giornate saranno dedicate ad aquilonisti, ciclisti, podisti, turisti e famiglie per trascorrere un’esperienza unica a contatto con la natura e con la vista di un panorama senza eguali. Il programma prevede due giornate di eventi dal mattino al tramonto con tante occasioni di divertimento, senza dimenticare i piu? piccoli ai quali verra? data la possibilita?, grazie ad animatori esperti, di costruire un aquilone. Per tutta la durata dell’evento saranno presenti stand gastronomici e ristori ed un momento musicale sabato con un suggestivo concerto al tramonto del cantautore Germano Bonaveri.

Sul ritmo degli anni '50 il parco del centro sportivo si anima con la nona edizione del Festival San GiovANNI '50! Concerti, Boogie-woogie Dance Camp, Cars & Bikes contest, Pin up contest, vintage market, food & drink e tanto altro. Il tutto a San Giovanni in Persiceto e il dress code anni '50 è assolutamente apprezzato. Un programma eccezionale per la nona edizione del Festival San GiovANNI '50 che si terrà al Centro Sportivo di Via Castelfranco a San Giovanni in Persiceto! Ospite della manifestazione 2023 Gran Ferro Cars & Bikes Contest, in collaborazione con Macchina a Vapore Museo Franco Risi, Bear’s Garage e American Brother Bologna US Cars! Per entrambi i weekend quindi expo cars e moto pre ’70 & American U.S. Car con premiazione ogni sera del miglior gran ferro! Altra importante novità di questa edizione il Pin up Contest San GiovANNI ’50, contest nazionale che si terrà sabato 26 Agosto con selezione valida per il concorso “Miss pin up WW2” di Roma!! Le concorrenti, divise in categoria under 35 e over 35 dovranno sfilare in abbigliamento anni ’40 –’50 e le vincitrici parteciperanno di diritto alla finale nella capitale!

3. FantaTrash: il Funtacalcio al Dumbo

Internazionale Trash Ribelle e Studio54 presentano: FantaTrash. Dopo una giornata tra liste, sessioni di mercato, Luca Toni, assist non dati e fantamilioni...Poteva esserci un connubio più trash? Finite le aste inizia la festa: Funtacalcio, è il festival del fantacalcio in programma il 26 e 27 agosto a DumBO. Line up: ore 19:00 Sor Braciola e ore 22:00 Parente Dj.

