Guida al weekend: gli eventi imperdibili del fine settimana che profuma di tartufo

Ultimo fine settimana di ottobre, weekend prima di Halloween e quindi del giorno di festa del 1°novembre (settimana di ponte per qualcuno?). Cosa bolle in pentola mentre mostri e vampiri si preparano a festeggiare "dolcetto o scherzetto"? Coming soon? Il festival Gender Bender e Halloween! Cosa c'è di nuovo in città? La mostra extra large di Concetto Pozzati a Palazzo Fava.

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

Dopo il rinvio di maggio a causa del maltempo torna la StraBologna, la camminata ludico motoria non competitiva organizzata da Uisp Bologna, che vede per il sesto anno la Confartigianato Bologna Metropolitana come main sponsor. Anche questa edizione, la 42ª, in programma domenica 29 ottobre a partire dalle ore 9, si preannuncia con il “tutto esaurito”. I partecipanti potranno camminare o correre lungo tre percorsi differenti (3,5, 6 e 10 km) e godersi, così, il “cuore della città” attraverso l’esercizio fisico e il divertimento. Per iscriversi all’evento basta consultare il sito www.strabologna.it o recarsi alla Libreria Coop del Centro Leonardo a Imola. Le iscrizioni sono possibili anche in piazza Maggiore a Bologna presso gli stand già presenti nelle giornate di venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 ottobre.

Auto e Moto d’Epoca nasce quarant’anni fa come mercato di auto storiche. Inizialmente dedicato esclusivamente ai collezionisti, si è sviluppato successivamente in una realtà capace di catalizzare l'attenzione di quelle case automobilistiche che hanno saputo trasformare nel tempo la loro storia in un valore unico e differenziante. Riconosciuto come uno degli appuntamenti più importanti a livello internazionale, Auto e Moto d'Epoca rimane il mercato dell'heritage più grande in Europa, con un numero crescente di espositori, di auto in vendita e di visitatori. Quest'anno, per la prima volta, sarà alla Fiera di Bologna dal 26 al 29 ottobre 2023.

Sapori, profumi, suoni e colori dell’Appennino protagonisti a Sasso Marconi con la 33ª edizione di Tartufesta, la sagra dedicata al tartufo e agli prodotti d’autunno, che animerà le vie del centro cittadino per due week-end (28-29 ottobre, 4-5 novembre) e nella giornata di mercoledì 1 novembre. Protagonista indiscusso della festa è il pregiato tartufo bianco dei Colli Bolognesi, preparato e proposto in tanti modi diversi dai ristoratori del territorio, presenti con i loro stand in Piazza dei Martiri della Liberazione, dal ristorante dell’Associazione Tartufai allestito al Parco Marconi, e dai ristoranti della città, che propongono menu tematici preparati nel rispetto dell’apposito decalogo e della carta di qualità comuni a tutte le Tartufeste dell’area metropolitana bolognese.



(CLICCA IN BASSO SUL TASTO CONTINUA PER PROSEGUIRE LA LETTURA)