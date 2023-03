Festa della donna: 10 cose da fare l'8 marzo

L'8 marzo si celebra la Giornata internazionale delle donne, sia per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo. Ma questo mercoledì può essere anche l'occasione per prendersi una serata libera e godersi uno spettacolo, farsi una risata, ballare e ascoltare musica dal vivo. Bologna profuma di mimosa e propone alcuni eventi da non perdere: eccoli!

Mercoledì 8 marzo Dardust in concerto al Teatro Celebrazioni con il suo Duality Tour 2023. Per occasione, l’artista, pioniere della musica classica alternativa, metterà in scena le sue due anime - piano solo ed elettronica - in un'esperienza live multidimensionale e unica, con effetti visivi spettacolari. Dardust porterà sui palchi italiani ed esteri i brani di “Duality”, il suo nuovo lavoro discografico pubblicato sul mercato internazionale da Sony Music Masterworks e Artist First

il 28 ottobre 2022.

Mercoledì 8 marzo al Locomotiv Club un Open Mic molto speciale con sole comiche donne. L’open mic coinvolgerà otto comici che si alterneranno sul palco con monologhi da provare o migliorare, un susseguirsi dinamico di stili ed energie diverse da non perdere. Apertura ore 20.30 e inizio stand up alle 21.30.

"Le cinque rose di Jennifer" mercoledì 8 marzo in scena al Teatro Arena del Sole. In una Napoli degli anni ‘80 variopinta e chiassosa, tenera e violenta, il drammaturgo partenopeo Annibale Ruccello, unico per la capacità di intercettare le situazioni al limite, il gusto dolceamaro della vita, la disarmante bellezza nascosta in luoghi inaspettati, racconta la storia di Jennifer, un ragazzo che ama vestirsi da donna in un quartiere popolare che non riesce a riconoscerne l’identità. Un piccolo gioiello teatrale senza tempo.