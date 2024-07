Bologna dal lunedì al venerdì: gli eventi da non perdere questa settimana

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Luglio ci porta nel pieno dell'estate. Vacanza anche in città grazie alle bellissime rassegne sparse dentro e fuori dal centro e anche oltre. Fra quelle più seguite c'è il cinema in Piazza Maggiore con "Sotto le Stelle del Cinema" e il Cinema Ritrovato, ma anche il BOtanique (ai Giardini di via Filippo Re di via Irnerio), Pontelungo Summer Festival, gli eventi organizzati per l'estate nella Certosa di Bologna e il Sequoie Music Park. QUI, la mappa dei maxi-schermi per continuare a seguire gli Europei anche senza l'Italia. Memo (!): sabato 6 luglio a Bologna c'è il "Rivolta Pride".

Il 4 luglio alle 21.15 al Museo per la Memoria di Ustica c'è Stefano Massini, autore di fama internazionale, che mette il suo estro di narratore al servizio di un evento appositamente costruito per le celebrazioni del 44° anniversario della Strage di Ustica. Il suo sguardo ci restituirà una fotografia della storia Italiana degli anni ‘80, in cui si inserisce anche l’abbattimento sui mari di Ustica del DC-9 Itavia. Un affresco di parole e racconti che nel suo stile caratteristico e travolgente ‘toccano il cuore e la mente’ per non dimenticare, fare Memoria e ricordare la necessità di fare chiarezza sulle tante vicende ancora oscure della storia italiana. Ingresso a offerta libera.

Cinema in Piazza Maggiore: i film della settimana

Partiamo dalla proiezioni sul grande schermo di Piazza Maggiore: lunedì 1° luglio: Omicidio a luci rosse di Brian De Palma; martedì 2 luglio Tirate sul pianista di François Truffaut (serata promossa da Pelliconi); mercoledì 3 luglio Mean Streets di Martin Scorsese (serata promossa da Abruzzese e Associati); giovedì 4 luglio Leviathan di Andrej Zvjagincev presentato dallo stesso Andrej Zvjagincev (serata realizzata in collaborazione con International Filmmaking Academy di Bologna e MAST); venerdì 5 luglio L’incredibile avventura di Mr. Holland di Charles Crichton (serata promossa da ACANTHO).

Musica dal vivo: le proposte dei palchi bolognesi (sotto le stelle)

Lunedì 1 luglio 2024 alle ore 21 nel Cortile dell’Archiginnasio Isidore String Quartet. Non c’è il pianoforte, ma quattro archi. Il newyorkese Isidore String Quartet si è formato nel 2019 con l’obiettivo di rivisitare, riscoprire e attualizzare il repertorio per quartetto d’archi. Sono esperti della “Tecnica Alexander” che permette di esplorare e sviluppare consapevolezza del corpo e preparazione mentale e applicarli alla performance dal vivo. Per il loro debutto in Italia, unica tappa Bologna, l’Isidore porta un programma che intriga per la particolarità dei suoi rimandi, il classicissimo Mendelssohn con Britten e il contemporaneo Dinuk Wijeratne.

James Arthur è uno degli artisti più streammati al mondo, con oltre 38 milioni di ascoltatori mensili solo su Spotify. "Say You Won't Let Go" è diventato un successo rivoluzionario negli Stati Uniti. All'inizio di quest'anno, il brano è diventato il suo primo RIAA Diamond Single con 10 milioni di copie certificate, rendendo James uno dei soli 100 destinatari di una certificazione RIAA Diamond Single nella storia. James Arthur sarà a Bologna sul palco del Sequoie Music Park il 2 luglio 2024.

Mercoledì 3 luglio dalle 21.00 al Giardino Penazzi (Via della Torretta, 12/5) i "The Black Lips". I The Black Lips, da due decenni eclettici alfieri del garage-rock, stanno per arrivare a Bologna. Le performance live della band sono letteralmente leggendarie, niente di meglio per infuocare l’estate bolognese. La band presenta Apocalypse Love, l’ultimo disco: “Uno strano album dance, capace di riflettere il momento che il mondo sta vivendo”, caratterizzato da un uso di vecchi synth made in Russia mixati a un brio surf, punk funesto, Morricone vibes e psichedelia lynchiana.

Sempre mercoledì 3 luglio Motta a BOnsai Bologna 2024. Valore aggiunto lo danno senz’altro anche i musicisti che lo accompagnano in tour, alla band si aggiunge anche un’ospite d’eccezione: Roberta Sammarelli (Verdena) che porterà il suo basso all’interno della formazione.

"Notte Blu" (e Rossoblù): protagonista il Canale Reno

Canali di Bologna è lieto di annunciare la nona edizione della Notti Blu, un'iniziativa dedicata alla valorizzazione dei suggestivi canali che attraversano il centro storico della città. Questa serata, pensata per riscoprire e vivere il patrimonio idrico bolognese, avrà luogo mercoledì 3 luglio dalle 18:00 alle 23:00 presso il Giardino Bulgarelli e lungo il percorso ciclo pedonale che costeggia il canale di Reno dal Ponte della Certosa, dietro l’antistadio. Il vero protagonista di quest’edizione è il canale di Reno, spesso nascosto agli occhi dei passanti, per una notte sarà illuminato di rosso e blu, le luci colorate rifletteranno sull'acqua, creando un'atmosfera magica che trasformerà il volto serale del canale e di quest’area della città. La manifestazione offrirà una serie di attività per tutte le età, saranno organizzate visite guidate che condurranno i partecipanti lungo il percorso del canale, alla ricerca dei nuovi cartelli blu informativi (https://mappa. canalidibologna.it/) e alla scoperta della Certosa di Bologna, raccontando aneddoti e curiosità legati alla loro storia. Per chi desidera vivere un momento di relax immerso nella natura, sarà possibile degustare un aperitivo presso BoloPark con la compagnia del Teatro dell’Ascolto con la performance di letture sull’acqua o partecipare ad un pic nic lungo le sponde del Reno, mentre per i più piccoli in programma laboratori e lo spettacolo di burattini a cura di Burattini a Bologna. Per gli appassionati dell’artigianato artistico in programma un mercatino creativo lungo il canale. Ma non solo, alcune scuole di Bologna si esibiranno dal vivo con un concerto in omaggio al progetto didattico “PERCORSI BLU”, promosso da canali di Bologna in collaborazione con Centro Antartide. La serata culminerà con la suggestiva Cerimonia delle Ninfee, un evento simbolico in cui verranno liberate sull'acqua centinaia di ninfee illuminate per affidare al canale i propri desideri.

Bologna Estate: la settimana in "pillole"

Ecco qui un po' di eventi diversi in location sparse. Martedì 2 luglio alle 19, per Parole nel chiostro, presentazione del libro di Luca Barbarossa Cento storie per cento canzoni (La nave di Teseo, 2024). Alle 21, per Pianofortissimo&Talenti, concerto di Federico Zaltron e Duved Dunayevsky. Alle 21, a Osteria Nuova-Sala Bolognese, Summer Collection, spettacolo con Maria Pia Timo, primo appuntamento della rassegna Le notti della SALAmandra. Dal 3 al 7 luglio c'è Zed Festival Internazionale Videodanza 2024, primo atto del festival organizzato da Compagnia della Quarta, che come ogni anno volge lo sguardo sui nuovi linguaggi del contemporaneo. Il programma di questi giorni di luglio è dedicato alla programmazione artistica, concentrando in cinque giorni le novità 2024 per lo schermo e per i dispositivi VR e AR. Giovedì 4 luglio alle 20.00 Echi Popolari, concerto del Trio Kobalt (ensemble di violino, violoncello e pianoforte) nel Chiostro del Convento di Santa Margherita di Bologna. Musiche di Franz Joseph Haydn, Joaquín Turina e Johannes Brahms. Alle 21:15, nell'ambito della rassegna Attorno al Museo, Stefano Massini per Ustica. In occasione dello spettacolo, il Museo per la Memoria di Ustica è aperto straordinariamente dalle 20 alle 23. Alle 20 il Dipartimento educativo MAMbo propone una visita guidata gratuita al museo.

Mercoledì 3 luglio, alle 22:00, a Fienile Fluò arriva il primo degli spettacoli teatrali per la sesta edizione di Scena Natura - Dialogo tra le arti e il verde: Trucioli, del collettivo Gli Omini. Uno spettacolo di frammenti sparsi altamente infiammabili. Minuscole scene di minuscoli personaggi, per ricostruire un’Italietta in miniatura. Due attori e una valanga di voci, storie, caratteri. Il palcoscenico diventa una casa, una strada, una città intera, dove minuscoli personaggi ricreano una piccola Italia. Insieme, formano un girotondo di storie condivise, riscaldandosi e ridendo sotto una pioggia di trucioli. Lo spettacolo, di e con Francesco Rotelli e Luca Zacchini, per la regia di Giulia Zacchini, è prodotto da Gli Omini in collaborazione con Met/Teatro Metastasio.

Gli Omini nascono nel 2006 con il primo obiettivo di avvicinare le persone al teatro e di far nascere il teatro dalle persone. Da più di dieci anni il gruppo gira l’Italia ascoltando la gente che s’incontra per strada, nei bar, nelle piazze, per creare spettacoli scritti con le storie e le parole della gente reale e restituire così un’immagine dei nostri tempi. È attivo il servizio NAVETTA Fluò, che permetterà al pubblico degli spettacoli di Scena Natura di raggiungere comodamente, senza pensieri, Fienile Fluò dal centro di Bologna. La navetta partirà da Via D’ Azeglio 55 (di fronte al collegio S. Luigi). Scena Natura 2024 gode del supporto di Regione Emilia Romagna e del Comune di Bologna e fa parte di Bologna Estate 2024, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena.

La settimana al Parco della Montagnola: Montagnola Republic +Frida

Gli appuntamenti della settimana di Montagnola Republic, la rassegna culturale estiva organizzata da Arci Bologna in collaborazione con i circoli Arci Millenium e Arcadia. Montagnola Republic fa parte di Bologna Estate 2024, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena.

Martedì 2 luglio, un nuovo appuntamento di Stand-up Comedy a cura di Efesto house con la performance di Triana Cattin e Corinna Caso alle ore 21:00. Una combinazione esplosiva al femminile che intratterrà e farà divertire il pubblico di Montagnola Republic.

Mercoledì 3 luglio, alle 21.00 il concerto live di MANCHA, pseudonimo di Leonardo Parmeggiani, classe 1999, cresciuto sui colli della provincia bolognese. Negli anni ha sperimentato una moltitudine di generi musicali, fino a che non ha trovato il suo centro nel rock alternativo, indie rock ma soprattutto surf rock.

Si continua giovedì 4 luglio, con l’appuntamento di Eolica Off, a cura di Canicola edizioni e Maple Death Records, che porterà sul palco di Montagnola Republic James Jonathan Clancy quartet con Michelangelo Setola live painting dalle 20.00. Il quartetto presenterà il nuovo album di James Jonathan Clancy “Sprecato” accompagnato dal live painting.

L’opening della serata è a cura di Kat (So Beast), selezione musicale a cura di Gaspare Caliri.

“Gli sprecati” è un progetto nato dalla collaborazione di Michelangelo Setola e James Jonathan Clancy, un disegnatore e un musicista che per un anno si sono scambiati tavole disegnate e brani musicali alimentando la propria opera attraverso le suggestioni reciproche. Nascono così l’omonimo albo a fumetti in grande formato di Setola, uscito per Canicola edizioni e l’album di Clancy, “Sprecato”, uscito a febbraio 2024 per la label da lui fondata Maple Death Records, a sette anni di distanza dall’ultimo suo lavoro in studio.

Questa performance restituisce attraverso la musica e il disegno dal vivo le atmosfere stranianti di un indefinito sud del mondo, tra natura arida e città industriale. Oltre a James Jonathan Clancy (chitarra/sampler/voce) sul palco ci saranno anche Dominique Vaccaro (JH Guraj) alla chitarra, Andrea De Franco (Fera) ai synth e Laura Agnusdei al sax.

Venerdì 5 luglio a Montagnola Republic si svolgerà “Da che parte stai? Fest!”, una giornata ricca di musica e una presa di parola contro le 23 misure cautelari che hanno colpito i compagni e le compagne attive nei movimenti sociali di Bologna. Una giornata per prendere posizione e scegliere da che parte stare, in un presente in cui è sempre più necessario. Dalle 18.30 si esibiranno: E-Green, Lion D, Davide Shorty (live solo), Dutch Nazari (live acustico), Demonaco, Celato Cantautorao, Supercarichi e Velvet Vibes.

Ecco invece il calendario di Frida nel Parco, sempre dentro al parco della Montagnola.

Martedì 2 luglio Frida world | Musica e danze dell’altro mondo. Fiesta flamenca. Festa di fine anno dei corsi di baile flamenco de Los Viernes en la Cueva. Baile: allieve e allievi del corso; Marco Perona (chitarra). Coreografie di Ada Maria Grifoni. Dalle 20.

Mercoledì 3 luglio Frida Sugarhill | Underground music peepshow. In concerto Osso Sacro (electro folk). In collaborazione con Dry-Art per il Festival Bologna Suoni XI edizione.

Giovedì 4 luglio Frida world | Musica e danze dell’altro mondo. Rogero Tavares in duo. Rogero Tavares (voce e chitarra), Roberto Rossi (percusioni).

Venerdì 5 luglio Frida Sugarhill | Underground music peepshow. Per festeggiare l’etichetta WWNB. Concerto di Altre di B preceduti da The Ian Fays, le adorabili gemelle californiane tornate a farci sognare con il nuovo album “Viola”, e da Simmcat, giovane cantautrice romana, autrice di un twee pop sognante e incantevole.Dj set di Enzo Baruffaldi, aka, polaroidblog (NEU Radio) Festeggiare il compleanno di un’etichetta discografica indipendente oggi non è da persone serie e ragionevoli, ma la verità è che più passa il tempo e più ci divertiamo. We Were Never Being Boring collective è super felice di presentare una serata epica e maldestra per celebrare assieme questi quindici anni di musica, dischi, amici, svarioni e passioni.

Altre di B (aspettatevi un po’ di sorprese e di canzoni nuove), preceduti da The Ian Fays, le adorabili gemelle californiane tornate a farci sognare con il nuovo album “Viola”, e da Simmcat, giovane cantautrice romana, autrice di un twee pop sognante e incantevole.