Guida al weekend: i 10 eventi da non perdere

Non è un "pesce d'aprile" la notizia che questo fine settimana a Bologna sarà speciale. A renderlo tale una serie di appuntamenti imperdibili che passano dai musei, dai palchi e dai teatri della città: c'è posto per lo ska e per il rock, saranno gratificati gli amanti dei mercatini e della solidarietà, in mezzo mettiamoci anche una sbirciatina alle case dei nostri personaggi illustri. E poi godiamoci il weekend prima di Pasqua preparandoci alla festa anche con uno sguardo agli eventi del prossimo fine settimana.

Ecco i 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

(per fare acquisti senza sensi di colpa)

Da giovedì a domenica torna l'appuntamento con “Vintage e non”, il temporary shop benefico organizzato dall’Antoniano. Lo storico (e molto amato) mercatino solidale offre la possibilità di acquistare abiti e accessori vintage per tutte le età, supportando così il Centro Terapeutico di Antoniano che dal 1982 segue bambini con fragilità fisiche e cognitive, aiutandoli a superare i momenti difficili e a costruire un futuro più sereno. Come ogni anno, sarà presente anche una sezione dedicata all’oggettistica, per tutti gli appassionati di bric à brac. Per la 30esima edizione, il “Vintage e non” torna nello Studio Televisivo di Antoniano (accesso da via Guinizelli, 3), da cui ogni anno va in onda su Rai 1 lo Zecchino d’Oro, e sarà aperto dalle 10 alle 18.30 con orario continuato. Il ricavato contribuirà a sostenere le attività del Centro Terapeutico, che nel 2022 ha permesso a oltre 700 bambini, seguiti insieme alle loro famiglie, di avere il supporto riabilitativo specialistico di cui ognuno ha bisogno: sedute di psicologia, neuropsichiatria infantile, logopedia, fisioterapia, psicomotricità e musicoterapia.

(per conoscere altre culture)

Piazza Lucio Dalla diventa, per un giorno “Iftar Street”, l’evento organizzato dalla Comunità Islamica di Bologna per celebrare il Ramadan. Sabato primo aprile, dalle ore 16, la Tettoia Nervi ospiterà banchetti e attività dove sarà possibile far scrivere il proprio nome in arabo da due esperti calligrafi, o farsi dipingere la mano con la tipica tinta a hennè; dalle ore 17.30 ci saranno inoltre attività per i bambini nel “Kids corner” e altre occasioni di intrattenimento. Il tutto con i tipici colori e sapori dell’affascinante cultura araba. Infine, alle 19.42 in punto, il muezzin chiamerà alla preghiera tutti i fedeli, interrompendo così la giornata di digiuno per dare vita all’Iftar, il pasto serale che dà il nome all’evento. “Anche quest'anno - scrive in una nota la Comunità araba bolognese - vogliamo condividere con tutti i nostri concittadini il momento solenne dell'Iftar: il pasto che interrompe il digiuno diurno, che avviene dopo l'Adhan, ovvero la chiamata alla preghiera del tramonto, con datteri e acqua, seguiti da un pasto completo".

(per vedere una delle commedie più amate di sempre)

Dal 31 marzo al 2 aprile Barbara D'Urso in scena al Teatro Celebrazioni con lo spettacolo "Taxi a due piazze". Da quando è stata rappresentata in tutto il mondo fin dal 1984, suo anno d’esordio, Taxi a due piazze di Ray Cooney, non aveva mai avuto una sua versione al femminile. La commedia che in Italia è tra le più rappresentate, con un’edizione storica della ditta Dorelli Quattrini Brochard e Panelli, è un evergreen per il pubblico che conosce bene le vicende tragicomiche del tassista bigamo che deve tenere nascosto il suo segreto. È stato chiesto quindi a Ray Cooney di rinnovare la commedia con una versione rovesciata al femminile e aggiornata ai nostri tempi, ed ecco che per la prima volta in esclusiva mondiale (perché debutta come primizia in Italia, prima di approdare nelle varie versioni europee), Taxi a due piazze in versione femminile si affaccia nel mercato italiano sotto l’esperta mano di Chiara Noschese e con Barbara D’Urso nei panni della tassista protagonista che si districa tra un marito in Piazza Risorgimento e un altro in Piazza Irnerio. Ad aiutare la protagonista in scena, c’è l’amica che è a conoscenza della sua doppia vita, qui interpretata da Rosalia Porcaro.

(CLICCA IN BASSO SUL TASTO CONTINUA PER PROSEGUIRE LA LETTURA)