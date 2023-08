Bologna Estate 2023: gli appuntamenti dall'1 al 7 settembre 2023

Tra i numerosi appuntamenti del cartellone di Bologna Estate 2023, ecco alcune iniziative per la settimana dall'1 al 7 settembre:

Dall’1 al 4 settembre, nell’area della Manifattura delle Arti di Bologna si terrà la sesta edizione di Scenario Festival. La finale del Premio Scenario 2023, con 12 corti teatrali in gara, 4 spettacoli, 1 talk, 3 laboratori, una mostra fotografica: un cantiere diffuso di accompagnamento alla visione.

Dall’1 al 3 settembre, tra San Lazzaro, Ozzano e il territorio del Parco dei Gessi e dei Calanchi dell'Abbadessa prende vita "Il silenzio del tempo", la rassegna musicale che ha come obiettivo la valorizzazione dei luoghi e la promozione della cultura ecologica.

Dall’1 al 3 settembre, Camporella, una tre giorni agreste fittissima di teatro, musica, spettacolo e interviste nella location dell'azienda agricola Il Campo di Fave in via di Casaglia, curata da #narrandoBO.

Sabato 2 settembre, nell’ambito dello storico blues festival estivo bolognese Blues a balues, concerto di Black Virginia e Oracle King Band, dall’impronta rock/blues con repertorio tratto dai grandi classici come i Cream, Stevie Ray Vaughan ed Albert King.

Domenica 3 settembre, per Frida world, danze e musiche dell’altro mondo, Nilza Costa e Daniele Santimone in concerto nel Parco della Montagnola, con le sonorità dense ed evocative della musica di grandi compositori di Bahia e brani della tradizione popolare afro-brasiliana.

Lunedì 4 settembre, alle Serre d’Estate, per ArchitexTure la rassegna di cinema a cura dell’Ordine degli Architetti di Bologna, proiezione di "High Maintenance. Vita e opere di Dani Karavan", un documentario di Barak Heymann incentrato sull‘artista israeliano e sui suoi lavori dedicati ai temi della memoria, della comunione e della pace.

Dal 5 al 10 settembre, la 27ma edizione di Danza Urbana, il primo festival dedicato al rapporto tra danza e spazi urbani. Giardini, piazze, musei e strade si trasformano in palcoscenici, ospitando performance, spettacoli, incontri e laboratori.

Dal 5 al 7 settembre, per Un'Estate... Mitica!, la rassegna dedicata a spettatori dai 5 anni in su, al Teatro Duse è di scena lo spettacolo “Demetra e le Stagioni“ a cura della Compagnia Fantateatro. Drammaturgia e regia di Sandra Bertuzzi.

Martedì 5 settembre a Montagnola Republic il live di Viviane, il progetto solista di Viviana Severini, cantante e musicista calabrese classe 92’ che forgia fin da subito uno stile personale, spontaneo e libero da schemi.

Mercoledì 6 settembre, aspettando la Notte europea dei ricercatori del 29 settembre, proseguono gli aperitivi scientifici gratuiti di AperiScienza, fino al 27 settembre al centro CostArena. A DiMondi in Piazza Lucio Dalla concerto dell'artista brasiliana Bia Ferreira. Cantante, autrice-compositrice, militante antirazzista e grande sostenitrice della comunità LGBTQIA+ in tutto il mondo, definisce la sua musica come MMP (música de mulher preta), ovvero "musica delle donne nere".

Giovedì 7 settembre, all'Arena Puccini, la proiezione di "Io capitano" (Italia-Belgio/2023) di Matteo Garrone (117').

In un'odissea contemporanea, Seydou e Moussa lasciano Dakar per raggiungere l'Europa, attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare. Incontro con il regista Matteo Garrone e gli interpreti Seydou Sarr, Moustapha Fall, Amath Diallo. Nel Cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio, gran finale per la rassegna di teatro di figura “Burattini a Bologna con Wolfango" con un nuovo spettacolo ispirato alle illustrazioni dell’artista bolognese per il romanzo di Lewis Carroll.