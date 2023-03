Guida al weekend dell'11 e 12 marzo fra musica, teatro e...dinosauri! Risate a teatro, favole per i più piccoli, ma anche musica dal vivo e mostre imperdibili. Da venerdì a domenica la città attrae pubblico di ogni età e ce n'è per tutti i gusti

Un weekend ricco di eventi quello che sta per cominciare a Bologna: venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 marzo sono tre giorni perfetti per ascoltare musica dal vivo, andare a teatro, scegliere un film o andare a vedere una mostra. Con il clima che diventa sempre più tiepido sono gettonatissime anche le gite fuori porta, magari con l'idea di godersi una bella sagra di paese, come quella nella frazione Fabbrica di Imola, la Sagra del Fagiolo (stand gastronomici dove degustare piatti a base di fagioli della vecchia tradizione romagnola dal 10 al 12 marzo 2023). Nota di servizio: sono sold-out entrambe le date dei Nobraino all'Estragon quindi, beato chi ha i biglietti! Ma non dimentichiamoci che domenica è la Notte degli Oscar! Per questo evento che appassiona cinefini e non solo c'è un evento davvero imperdibile che si chiama "I wonder pictures": una maratona dei film candidati alle mitiche statuette e una notte intera a seguire le consegne dei premi...

Ecco i 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

(per chi vuole vedere uno spettacolo maestoso)

Sabato 11 e domenica 12 marzo lo spettacolo "Casanova Opera Pop" in scena al Teatro EuropAuditorium". Uno straordinario kolossal musical teatrale concepito, composto e prodotto da Red Canzian, è Casanova Opera Pop, uno spettacolo maestoso che già nel corso del breve tour di anteprima ha conquistato il cuore di oltre 30.000 spettatori. Tratto dal best seller di Matteo Strukul “Giacomo Casanova – la sonata dei cuori infranti”, romanzo di ambientazione storica tradotto in oltre dieci lingue, è il primo spettacolo inedito di teatro musicale andato in scena dopo la riapertura dei teatri a piena capienza, una nuova opera che Red Canzian ha creato nei due lunghissimi anni trascorsi lontano dal palco.

(per bambini dai 7 anni in su)

Un pilota di aerei, precipitato nel deserto del Sahara, incontra un bambino che dice di essere il principe di un lontano asteroide. Il Piccolo Principe racconta che, nel viaggiare per lo spazio, ha conosciuto diversi personaggi strani, che gli hanno insegnato molte cose. Il viaggio del Piccolo Principe viene messo in scena da Fantateatro attraverso i linguaggi della danza e del teatro. Sono esaltati la poesia e i contenuti del libro. Le illustrazioni originali di Federico Zuntini vengono proiettate su un pannello di legno con aperture e finestre, e accompagnano lo spettatore in tanti mondi fantastici, dove non mancheranno sorprese ed emozioni.

(per tutta la famiglia)

Dal 10 al 12 marzo torna all'Unipol Arena "Bologna Mineral Show" edizione 2023. La manifestazione dedicata al mondo dei minerali, dei fossili e molto altro. Cosa è possibile fare qui? Incontrare un cucciolo di T-Rex per esempio, come anche assistere a una simulazione della lavorazione della pietra da parte dell'uomo preistorico...

