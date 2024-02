Weekend a Bologna: i 10 eventi da non perdere!

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Questo fine settimana offre davvero molte cose da fare, anche perché già gli eventi legati al Carnevale sono tantissimi (QUI li vedete tutti). La musica è come sempre grande protagonista (non solo in televisione con Sanremo, ma anche sui palchi della nostra città), anche sotto forma di musical. Da non perdere gli appuntamenti per i bambini, che davvero fra maschere e sfrappole, in questo periodo dell'anno saranno iper impegnati a divertirsi.

Sabato 10 febbraio 2024 ritorna il "Carnevale delle Meraviglie" in Piazza Minghetti. 8cento APS, insieme al Museo civico del Risorgimento, organizza il Carnevale delle Meraviglie, rievocazione storica dei festeggiamenti di piazza della seconda metà del XIX secolo. Divertimenti, giochi e balli della Bologna dell’Ottocento: i danzatori in abito storico rievocano un rito che dopo l’Unità d’Italia rifletteva le moderne identità borghesi e popolari. Nel 1868 il Carnevale, per la prima volta, venne organizzato non più dalla municipalità, ma dalla “Società del Dottor Balanzone”.

Con la partecipazione di:

- il Dottor Balanzone di Michele Zaccaria di Burattini a Bologna APS

- le maschere veneziane dell'associazione Maskerrando

- Federico Marangoni e Matteo Marchesini dell'Associazione di scherma storica "Società dei Vai"

- i musici degli Sbandieratori Petroniani della Città di Bologna

Sabato 10 febbraio 2024 De Andrè canta Brassens sul palco del Teatro Mazzacorati. Fabrizio De André, all’inizio della carriera rimase soggiogato dalle canzoni del francese Georges Brassens. Ne tradusse e interpretò diverse, quindi ne sposò il pensiero. Al Teatro Mazzacorati 1763 il gruppo Legg’io Aps con le sue letture porta alla scoperta delle analogie fra due giganti della canzone d’autore del ‘900.

Sabato 10 febbraio 2024 Umberto Maria Giardini live sul palco del Locomotiv Club. Il cantautore marchigiano, noto anche con lo pseudonimo di Moltheni, torna finalmente live con la band al completo per il suo “Antimondo Tour”, con il quale porterà in giro l’ultimo meraviglioso lavoro in studio “Mondo e Antimondo” (La Tempesta).

Dal 9 all'11 febbraio 2024 lo spettacolo "Così è (se vi pare)" in scena al Teatro Duse. Scritta nel 1917, quella che a nostro avviso, con i Sei personaggi, è la più bella commedia di Pirandello, presenta il vano tentativo di far luce, in una città di provincia, sull’identità della moglie del nuovo segretario di Prefettura: si tratta della figlia della Signora Frola, come questa sostiene con assoluta certezza? Oppure quella donna è morta tra le macerie di un terremoto e la moglie del segretario è tutt’altra persona (com’egli sostiene)?

Così è, se vi pare… ognuno di noi ha la sua verità! L’idea dell’allestimento nasce da una strepitosa intuizione di Giovanni Macchia, il più rilevante critico di Pirandello: il cannocchiale rovesciato. Le cose più vicine, vissute, torturanti, furono viste con il binocolo rovesciato: da quella distanza che ne permettesse la meditazione assorta o l’ironia o addirittura il grottesco. Con Mileva Vukotic, Pino Micol e Gianluca Ferrato.

Dal 9 al 10 febbraio 2024 ritorna al Covo Club il "Blackbird Days", il festival di due giorni con le più granti certezze e astri nascenti del panorama garage punk italiano.

Programma: Venerdì 9 KOMAROV MAGNIFICENT BACKFLIP (punk rock), THE BAD PLUG (garage punk)e LAGS (post hardcore – Casu Marzu Records). Aftershow djset: gate 1 TBA gate 2 TRAMBUSTO. Sabato 10 per "Wild Honey Records NightBEE" BEE SEA (punk rock), MISS CHAIN & THE BROKEN HEELS (power pop) e FREEZ (melodic grungy punk – garage / pop punk). Aftershow djset: gate 1 LORENZ + FELIX (If The Kids Are United RCF) gate 2 TBA

Dal 9 all'11 febbraio 2024 "Grease" il musical in scena al Teatro Celebrazioni. Grease è una festa travolgente che accende le platee italiane e ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”: un cult intergenerazionale che non è mai stato così attuale, amatissimo anche dalle nuove generazioni, come dimostra l’incredibile partecipazione alle audizioni indette da Compagnia della Rancia lo scorso aprile (con più di 650 candidati) che hanno portato alla formazione di un nuovo cast di giovani e preparatissimi performer.

Saranno loro a dare vita a personaggi diventati vere e proprie icone generazionali: un gruppo coinvolgente, capitanato da Danny Zuko, il leader dei T-Birds, innamorato di Sandy, la ragazza acqua e sapone come Sandra Dee e Doris Day, che arriva a Rydell e, per riconquistare Danny dopo un flirt estivo, si trasforma diventando sexy e irresistibile. Insieme a loro, l’esplosivo Kenickie, la ribelle e spigolosa Rizzo, i T-Birds, le Pink Ladies, gli studenti della Rydell High School, un particolarissimo “angelo” e ovviamente la sua colonna sonora elettrizzante.

Viaggio dedicato al Guercino, che si snoda tra i più importanti luoghi bolognesi legati all'autore. Si parte dalla Pinacoteca, con l’esposizione che riunisce una ventina di opere, tra cui figurano i capolavori del Guercino. Visiteremo la dimora privata dei Sampieri Talon, dove sarà possibile ammirare l'affresco del Guercino, sulla volta del soffitto, raffigurante La Lotta di Ercole e Anteo.

Il Carnevale dei Fantaveicoli di Imola con i suoi ingegnosissimi veicoli ecologici sfilerà dall'Autodromo Enzo e Dino Ferrari fino al centro, domenica 11 febbraio 2024.Il Carnevale dei Fantaveicoli è un carnevale originale, creativo ed ecologico. Sono suoi elementi distintivi la creatività “artigianale”, che riesce a coniugare la fantasia alle competenze tecniche/meccaniche soprattutto in tema di mobilità sostenibile, l'attenzione all'ecologia, alla sostenibilità ambientale, al riciclo dei materiali. Sullo sfondo, ma non elemento secondario, la tradizione tutta imolese dell'utilizzo della bicicletta, un veicolo che rappresenta al tempo stesso tradizione e innovazione, ha una storia che viene da lontano, che unisce tutte le generazioni, ma è anche il mezzo di trasporto più ecologico che tutti possiamo utilizzare per contribuire a ridurre l’inquinamento dell’aria nelle città.

Domenica 11 febbraio 2024 al Teatro Dehon lo spettacolo "L'Orco Puzza". Un’occasione unica per i bambini di tutte le età (e per i loro genitori) di immergersi nelle affascinanti storie che hanno catturato l’immaginazione di generazioni di lettori. Ogni rappresentazione sarà un’opportunità per i giovani spettatori di viaggiare in mondi fantastici, incontrando eroi coraggiosi, creature straordinarie e personaggi indimenticabili. "L’Orco Puzza": Clementina è una giovane scienziata che ama la natura. Durante una delle sue passeggiate con l’aiutante Robertino capita per sbaglio in una palude tetra e inquinata in cui vive un tucano parlante. Quel luogo è il regno del malefico Orco Puzza, che si diverte a inquinare il mondo grazie a un potentissimo filtro magico. A Clementina spetterà l’arduo compito di fermarlo e salvare la natura, superando tutte le difficili prove per liberare il mondo dall’inquinamento.

Consigliato dai 3 anni in su.

La durata dello spettacolo è di 1 ora senza intervallo.

10. Cinema Modernissimo: i film del weekend

Al Cinema Modernissimo, anche questo fine settimana, delle pellicole imperdibili: intanto sabato sera alle 22.30 c'è "Non aprite quella porta". L’horror americano anni Settanta è un oggetto splendente: un genere con nuove prospettive, successi stratosferici (L’esorcista), una fresca generazione di cineasti talentuosi (Spielberg, Carpenter, Craven, Dante, De Palma…). Non aprite quella porta è un titolo veneratissimo, per quanto le occasioni di assaporare gli effetti della motosega di Leatherface su grande schermo siano rare: il primo film di Tobe Hooper dà l’impressione di essere stato girato da un’entità malsana, che tiene ben stretta la chiave che spalanca il baratro della follia. (Andrea Meneghelli). Per i più piccoli domenica alle 16.00 c'è "Wish": nell’anno che ha festeggiato il centenario della Disney, il classico numero sessantadue non poteva che celebrare quel magico potere dei sogni che ne ha nutrito l’immaginario nel corso di tutta la sua storia. Nel regno incantato di Rosas, Asha esprime un desiderio così potente che una forza cosmica si materializza e l'aiuta a contrastare il re Magnifico, che mette a rischio i sogni dell’intera comunità. Nel solco della tradizione disneyana, un racconto di formazione in forma di favola con un’eroina moderna e idealista. E la sera un grande classico firmato da Mario Monicelli: "Parenti serpenti".

Visitate per voi: ecco due mostre che abbiamo già visto e che vi consigliamo

"Animali Fantastici" a Palazzo Albergati

"La Persona è Bologna"

