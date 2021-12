Come ti organizzo il weekend: i 10 eventi da non perdere per nulla al mondo! Clima natalizio, concerti e mercatini, beneficenza e solidarietà, musica e teatri per grandi e piccoli: sono questi gli ingredienti del bel "panettone" che divoreremo a Bologna questo fine settimana

Le ochette del Villaggio Francese

Freddo è freddo, ma ci si riscalda in fretta correndo su e giù per la città per non perdersi neppure uno degli appuntamenti che Bologna offre da venerdì a domenica, in un clima ormai assolutamente natalizio. Al solito, chi ama i mercatini e punta a fare regali originali avrà pane per i suoi denti (restano come punto fisso Santa Lucia, Altabella e il Villaggio di Natale Francese). Da spulciare però anche la lunga lista di presepi, visite di Babbo Natale, concerti a tema e momenti di convivialità in Appennino (che offre anche qualche bella imbiancatura pare...).

I 10 eventi da non perdere questo weekend:

1. F.I.L.I: il Festival dell'Informazione Libera di Libera Bologna

(per chi vuole saperne di più)

Dal 9 all'11 dicembre a Bologna torna F.I.L.I., il Festival dell'Informazione Libera e dell'Impegno, organizzato da Libera Bologna, con il patrocinio del Comune di Bologna, della Città Metropolitana di Bologna e della Regione Emilia-Romagna. La sesta edizione del festival si svilupperà su tre giorni con undici iniziative per raccontare e condividere gli strumenti di contrasto a mafie, criminalità e corruzione, con un confronto locale, nazionale e internazionale. Gli incontri si terranno prevalentemente al CostArena, in via Azzo Gardino 48. Sabato alle 10.00 inaugurazione della targa in ricordo di Jerry Essan Masslo presso la Casa Gialla. All’iniziativaparteciperà il sindaco di Casal di Principe Renato Natale, che alle 21.00 interverrà al CostArena in un dialogo con il sindaco di Bologna Matteo Lepore su “Colmare la distanza tra legalità e giustizia”. Sempre sabato verrà posto un accento sulla dimensione europea del fenomeno mafioso grazie ad Anna Sergi, professoressa di Criminologia dell'Università di Essex, alla giornalista Alessia Melchiorre, autrice dell’inchiesta “Nei canali della ‘ndrangheta” e a Jozef Kuciak, fratello del giornalista slovacco ucciso nel 2018, Ján Kuciak, che interverranno alle 16.00 in “Europa, crocevia di mafie”. L’ultima video-inchiesta presentata sarà “Musica neomelodica. Tra mafie e criminalità, dal Pilastro a Sant’Agata Bolognese” che verrà proiettata alle 18.30 con gli interventi di Marcello Ravveduto, docente di public history ed esperto di comunicazione mafiosa e di Sandro Ruotolo, giornalista. La sesta edizione del Festival si chiuderà con la lettura- spettacolo “Teuta, o la dolorosa storia su come si diventa delinquenti” a cura di Informale Ippolito Dalvit, di e con Enrico Bollini e Giacomo Tamburini.

(per chi ama sperimentare l'ascolto)

Domenica 12 dicembre Osso Sacro + Mousikè Téchne live al Mercato Sonato. Osso Sacro è un progetto di ricerca, rielaborazione e riposizionamento delle narrazioni orali e sonore del territorio sannita nato dall’unione artistica tra il poeta e performer Vittorio Zollo e il polistrumentista Corrado Ciervo. Dalle colline del Sannio aggrappate alle frane, dall’ultima scoria della miseria umana, il loro primo lavoro si intitola “Urla dal Confine”. Una performance metastorica, in cui tutto accade in un tempo altro, una zona non ordinaria. Le urla dal confine sono le grida mute dai margini di ogni paese, è l’intero globo in una sola contrada, precisamente ai confini tra Regno di Napoli e Stato Pontificio.

3. Lovesick Duo dal vivo: un viaggio nel spazio-temporale negli Stati Uniti d’America

(per appassionati di country e non solo)

Paolo Roberto Pianezza e Francesca Alinovi alias Lovesick Duo suonano al Covo Club sabato 11 dicembre a partire dalle 22.00. A distanza di un anno dall’uscita del precedente album, oggi i Lovesick Duo pubblicano il nuovo lavoro A Country Music Adventure, che li vede imbracciare i loro amati strumenti musicali legati alla tradizione (chitarre e lap steel, contrabbasso e brush pad) e mettersi nei panni della perfetta guida per un viaggio nel spazio-temporale negli Stati Uniti d’America attraverso 15 canzoni iconiche + bonus track autografa, per la celebrazione della Country Music dello scorso secolo.

Dalle country ballad ai momenti di fusione con il blues e il rock and roll, tutte le tracce di A Country Music Adventure sono eseguite con vigore, freschezza e nuovi arrangiamenti, con l’ausilio in alcuni brani di Alessandro Cosentino al violino e Filippo Lambertucci alla batteria. (10 euro con tessera Hovoc)