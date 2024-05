Weekend: i 10 eventi da non perdere

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un altro festosissimo fine settimana quello dell'11 e del 12 maggio a Bologna: stavolta sarà davvero difficile cosa fare e a cosa rinunciare perché visto l'alto numero di eventi in programma (di tutti i tipi e per tutti i gusti) seguirli tutti è materialmente impossibile. Per gli sportivi c'è la Strabologna, per i pollici verdi Giardini e Terrazzi, per tutti c'è la Madonna di San Luca con tutte le sue celebrazioni. E non dimenticatevi: domenica 12 maggio è la Festa della Mamma.

Nuove in città: la mostra dedicata alla chitarra!

Il Museo internazionale e biblioteca della musica del Settore Musei Civici Bologna dedica una mostra alla figura leggendaria di Antonio “Wandrè” Pioli (Cavriago, 1926 - 2004), fondatore negli anni Cinquanta della prima fabbrica di chitarre elettriche in Italia e inventore di alcuni dei modelli più innovativi e sperimentali nella storia mondiale di questo strumento, vere e proprie opere d’arte pop intrise di futurismo, surrealismo, metafisica e astrattismo, ancora oggi tra le più ricercate dai collezionisti di ogni paese. Il progetto espositivo Wandrè La chitarra del futuro, visibile nella Sala Mostre del museo dall’11 maggio all’8 settembre 2024 con ingresso gratuito, è a cura di Marco Ballestri con la collaborazione di Oderso Rubini e del collettivo I Partigiani di Wandrè (Paolo Battaglia, Gianfranco Borghi, Luca e Loris Buffagni, Riccardo Cogliati, Mirco Ghirardini, Giorgio Menozzi, Johnny Sacco, Adelmo Sassi) che tiene viva la memoria della sua straordinaria avventura artistica e umana.

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

Più che una maratona è una festa per tutta la città. Ci siamo, è il weekend della Strabologna, la camminata ludico-motoria non competitiva a cura di Uisp Bologna che si svolge ogni anni per le vie del centro. Siamo alla numero 43! Tre percorsi con start per tutti alle 10.30 da via Rizzoli (parliamo della domenica). Piazza Maggiore sarà allestita per l'occasione con tanti stand già dal venerdì: impossibile mancare, fortemente consigliato partecipare in qualsiasi formula, anche con il proprio amico a quattro zampe.

Torna a Bologna, ai Giardini Margherita, Giardini e Terrazzi: un ampio panorama di piante e fioriture da esterni e interni, artigianato di qualità, arredi e complementi, vintage per il vestire contemporaneo, prodotti dei territori e le iniziative speciali. Un appuntamento tanto atteso a Bologna, che celebra l'arrivo della primavera (incrociamo le dita per il tempo) con tanti colori e profumi: i giardini urbani della città si riempiono di espositori (anche food) e di gente per un weekend lungo.

3. Grande figlio di p*****a

Grande figlio di p*****a è il terzo spettacolo di Eleazaro e quello che lo proietta nel gotha della drammaturgia, alla sinistra di Carmelo Bene e alla destra – ma leggermente spostato in diagonale di un paio di centimetri – di Gian Maria Volonté. Un trattato di umanità e umorismo – mai volgare – che procede fermo e sicuro nel solco tracciato dal principe della risata: Totò.

Spettacolo in costume – l’artista è travestito da se stesso – e completamente privo di fumi e raggi laser, fatta eccezione per quelli procurati all’interno degli spettatori tramite il soffocamento indotto dall’atarassia.

Ecco una serie di temi che non verranno assolutamente trattati durante la rappresentazione di quello che i più noti quotidiani nazionali, escluso Il Messaggero, hanno definito “capolavoro”: – la probabile acquisizione da parte della multinazionale John Deere dell’italiana Carraro Group – l’utilizzo di liquidi ad altissima pressione nel taglio dei metalli – la precoce dipartita di Michela Murgia (scrittrice). Gli introiti verranno devoluti nella loro interezza all’agenzia delle entrate degli Emirati Arabi Uniti. Appuntamento domenica 12 maggio 2024, ore 21.00.

4. Madonna di San Luca: processione di ritorno al Santuario

Domenica 12 maggio Solennità dell’Ascensione: alle ore 10.30 presiederà la Messa il Card. Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e Vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, mentre alle ore 15.00 il Vescovo Dionisio di Kotyeon celebrerà l’Ufficio ortodosso della Piccola Supplica alla Madre di Dio. Alle ore 17.00 l’Icona della Madonna di San Luca verrà accompagnata in processione al Santuario dall’Arcivescovo e dai fedeli sostando per la benedizione a Piazza Malpighi, Porta Saragozza e all’Arco del Meloncello. Alla processione, caratterizzata dalla preghiera per la pace, parteciperanno con gli stendardi e i segni distintivi: parrocchie, comunità religiose, confraternite, comunità di migranti cattolici, comunità ortodosse e le associazioni ecclesiali. Alle ore 20.00, all’arrivo dell’Immagine nel Santuario sul Colle della Guardia, sarà celebrata la Messa.

5. “'A malacarne-le nuove storie”

Dopo il successo di settembre, torna la produzione del Collettivo Frammenti di Scena a posti limitati, per far vivere dall'interno della scena e da una prospettiva nuova dal punto di vista teatrale le storie di prostituzione diverse che vengono raccontate. Appuntamento l'11 maggio. E' “'A malacarne-le nuove storie”, uno spettacolo teatrale con pubblico itinerante. Tra le stanze di un bordello di universi ultimi, di parìa, divergenti, inconsueti si annida la malacarne. Una sotto-società ripudiata, ignorata, mal tollerata che vive ai bordi e ha venduto l'anima a sé stessa e il corpo agli altri. Nelle medesime stanze, nello stesso bordello della vita, passa e si nasconde la società riconosciuta, stimabile, che sta in superficie e ama-la-carne: voi. Storie di prostituzione trasversali, differenti, che celano mondi interiori, vissuti, volontà e abusi degni di una seconda e meno sommaria riflessione. Quindici attori a disposizione del pubblico, come nel mercanteggiare più antico del mondo, venderanno le proprie identità per porre l'accento su cosa veramente rappresenta la vergogna, lo scandalo accompagnando il pubblico tra le meravigliose stanze di una villa seicentesca dentro le proprie storie. Lo spettacolo avrà luogo presso Villa Beatrice in via degli Aceri, 6 ad Argelato l'11 maggio su quattro turni a numero di posti limitato.

Sabato 11 maggio 2024 concerto per Ezio Bosco alla Basilica di San Petronio. Quattro anni fa, il 14 maggio 2020, scompariva a Bologna il Maestro Ezio Bosso, compositore di origine torinese che ha lavorato per dischiudere il mondo della musica classica a tutti, in nome di un’idea universale della musica come spazio d’incontro condiviso tra interpreti e pubblico. Ogni anno, a partire dal 2022 il Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna, e Annamaria Gallizio, per anni assistente personale del Maestro, hanno promosso l’organizzazione di un concerto per orchestra nella basilica di San Petronio, dedicato a Ezio Bosso. Questa occasione speciale si ripeterà sabato 11 maggio alle ore 19.00, ancora una volta in San Petronio: il concerto quest’anno sarà occasione, oltre che per ricordare il lavoro e la testimonianza di Ezio Bosso, per sollevare un accorato appello alla pace. Il titolo del concerto, Io non ho paura, viene dal Quartetto per archi n. 2 di Ezio Bosso, che verrà eseguito nella versione per orchestra d’archi: Ezio Bosso nel presentare i brani del suo quartetto scriveva che “tutto comincia con dei bambini che corrono nei campi d’estate… una gara, una rumba…”. Da questa immagine di libertà, di infanzia in tempo di pace, d’infanzia che non ha paura, prenderà ispirazione il concerto. In un presente sconvolto dai conflitti come quello che stiamo vivendo la musica diverrà ancora una volta lo spazio nel quale trovare e ritrovare consonanza e accordo, e l’orchestra diverrà simbolo paradigmatico della possibilità di comporre le differenze in un unico spazio.

Anche quest’anno sul palcoscenico allestito nella Basilica sarà presente l’orchestra d’archi Buxus Consort Strings guidata da Relja Lukic e il concerto sarà preceduto da un intervento di Alessandro Bergonzoni sul tema della pace. L’ingresso è libero e aperto a tutti coloro che vogliono partecipare. In sostituzione del biglietto d’ingresso è stato istituito un “biglietto responsabile” a favore di EMERGENCY: il biglietto responsabile si traduce nella possibilità di effettuare una donazione a EMERGENCY all’ingresso della Basilica. Non si raccolgono prenotazioni.

7. Tour de France? La risposta è "Good Bike! Gente di Bici"

Nel 2024, nel mese di giugno, l’Italia si colorerà di giallo: per la prima volta nella storia il Tour de France partirà dal nostro paese. La storica corsa su due ruote prenderà il via da Firenze per poi passare attraverso l’Emilia Romagna fino ad arrivare in Piemonte, con tre corse dedicate ai grandi campioni del ciclismo del passato come Bartali, Coppi, Nencini e Pantani. Good Bike! Gente di Bici è un evento itinerante a ingresso gratuito che si collocherà all’interno di questa grande festa, un vero proprio tour tra le città delle partenze e degli arrivi della Grande Boucle, per celebrare il Tour de France e la sua prima volta in Italia e per promuovere la cultura del mondo della bicicletta. L’evento farà tappa al DumBO di Bologna dal 10 al 12 maggio e proseguirà poi il suo tour attraverso lo Stivale. La musica non può che essere presente in un evento di questa portata: oltre alla selezione musicale a cura di d-trot (pseudonimo di Claudio Trotta, fondatore di Barley Arts), dalle 21:30 alle 23 di sabato e domenica saranno di scena rispettivamente Lovesick e The Goosebumps. A completare il panorama sarà presente una food court con una selezione di truck a cura di Streeat© Food Truck Festival, il primo festival itinerante di street food di qualità che da dieci anni percorre l’Italia in lungo e il largo con le sue proposte alimentari più golose.

Il programma dei tre giorni:

Venerdì 10 maggio 2024

Ore 18.00: apertura evento e inaugurazione Good Bike e della tappa bolognese con taglio del nastro alla presenza delle autorità locali e della Federazione Ciclistica Italiana;

Ore 18.45 "Gente di bici - Il racconto e gli obiettivi della community”, partecipa SO.GE.SE;

Ore 22.00 - 01.00 - musica diffusa a cura di d-trot.

Sabato 11 maggio 2024:

Ore 11.00 apertura della manifestazione;

Ore 11.00 fino alle 19.00 – GIOCOCICLISMO – insegnamento della tecnica di base di guida di bicicletta aperto a bambini e ragazzi, a cura della FCI;

Ore 12.00 “Promozione del cicloturismo sul territorio” Presentazione progetto “Bike Hospitality” a cura di FCI e con la partecipazione di Bologna Welcome;

Ore 15.45 - Bike polo show;

Ore 17.00 - pedalata “Bike4rights fuori di Sella” di A Piedi Nudi;

Ore 19.00 "Mobilità ciclistica e sicurezza in bicicletta" a cura di FCI con la partecipazione di “A Piedi Nudi”;

Ore 20.00 - Bike polo show;

Ore 21.30 - 23.00 musica live (Lovesick);

Ore 23.00 - 01.00 musica diffusa a cura di d-trot.

Domenica 12 maggio 2024:

Ore 11.00 apertura della manifestazione;

Ore 11.00 alle 19.00 – GIOCOCICLISMO – insegnamento della tecnica di base di guida di bicicletta aperto a bambini e ragazzi, a cura della FCI;

Ore 11.00 - Attività “Patentino della bici”;

Ore 12.00 - 12.50 pedalata in acqua presso Piscine SO.GE.SE (Piscina Cavinia, via Biancolelli 36); dalle 12.00 - 12.50 pedalata in acqua presso Piscine SO.GE.SE (Piscina Vandelli via di Corticella 180/4);

Ore 12.00 Show di BMX Flatland by Obsession BMX

Ore 14.30 alle 15.15 - talk su "FCI nella città e progetti di inclusività, partecipa al panel anche SO.GE.SE che racconterà dell’esperienza Hydrobike offerta a Bologna";

Ore 15.30 Show di BMX Flatland by Obsession BMX

Ore 18.00 Show di BMX Flatland by Obsession BMX

Ore 21.30 - 23.00 musica live (The Goosebumps);

Ore 23.00 - 24.00 musica diffusa a cura di d-trot e chiusura della manifestazione.

La band rock di Seoul Jambirai arriva finalmente in Italia per un’unica data in occasione del Tour Europeo, l’11 maggio all’Estragon Club di Bologna, insieme al duo indie-rock giapponese moja. Chitarra, basso e batteria si combinano agli strumenti tipici della tradizione musicale coreana: l’haegeum e il geomungo. Nel 2009 i tre componenti principali si sono conosciuti alla Korea’s National University of Arts e - terminati gli studi - hanno deciso di portare la musica del loro Paese sotto una luce innovativa, sull’onda della crescente popolarità del K-Pop (apertura porte ore 20, inizio concerto 22, 15 euro il biglietto più la prevendita).

9. Dorothy Moskowitz & The United States of Alchemy

La 34 esima edizione di AngelicA prosegue sabato 11 maggio: alle ore 20.30, sul palco del Teatro San Leonardo, verrà presentato in prima assoluta il progetto Dorothy Moskowitz & The United States of Alchemy, nato dall’incontro via web tra Dorothy Moskowitz, voce degli United States of America, autori di un unico LP nel ‘68 considerato una pietra miliare della psichedelia elettronica, e Francesco Paolo Paladino, fondatore negli anni ‘80 dei Doubling Riders coi quali, utilizzando la pratica della collaborazione a distanza del tape network post-industriale, ha realizzato alcune opere tra le più singolari della scena musicale italiana. Con simile modus operandi, Paladino ha cucito attorno alle armonie vocali di Dorothy e ai testi di Luca Chino Ferrari ammalianti tessiture strumentali tratte dai contributi di un “collettivo virtuale” di dieci musicisti; il risultato, dal titolo Under and Endless Sky ha ricevuto recensioni entusiastiche da importanti riviste di settore, quali The Wire, Uncut e Mojo. Per questa edizione di AngelicA, per la prima volta, i musicisti s’incontreranno fisicamente, per suonare dal vivo questi e altri nuovi materiali.

10. Fuori porta per uno "Scambio fiorito": baratto di piante e semi a palazzo

Domenica 12 maggio dalle ore 10 alle ore 13 nel cortile di Palazzo Tozzoni Scambio fiorito, l’appuntamento primaverile dedicato ai giardini organizzato dall’Associazione culturale imolese Nel Giardino, nella Natura e da Imola Musei. Si tratta di un evento aperto al pubblico dedicato a tutti coloro che desiderano scambiare le piante che hanno coltivato, ma anche semi, frutti e talee. Ogni “espositore” avrà a disposizione una zona dove presentare i propri prodotti, potrà visionare le altre proposte e valutare gli scambi più interessanti. Per chi lo desidera sarà possibile entrare anche semplicemente per curiosare e per ricevere informazioni sulla coltivazione delle piante esposte. I partecipanti allo scambio potranno portare i propri ‘prodotti’ sabato 11 maggio dalle 17 alle 19 a Palazzo Tozzoni entrando da viale Rivalta, 93 e anche la domenica mattina dalle 9 alle 10.

Visitate per voi:

