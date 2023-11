Weekend dell'11 e 12 novembre a Bologna: i 10 eventi da non perdere

Secondo fine settimana di novembre, a Bologna tante cose da fare se si ha voglia di cultura ma anche di divertimento. Musica, teatro, eventi per bambini e rassegne anche di respiro internazionale: ecco 10 suggerimenti che si vanno a sommare alla lista di appuntamenti della nostra agenda. Novembre è anche il mese delle sagre visti i meravigliosi sapori d'autunno che vanno dalle castagne al tartufo: ecco la mappa di quelle da non perdere. Coming soon a Bologna: il Future Film Festival!

Novità di questo fine settimana: apre l'Antica Fiera di Santa Lucia.

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

1. “Serata coreografi contemporanei - Contemporary Visions”

Il fascino della danza contemporanea il Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, diretto da Eleonora Abbagnato, ospite prima la prima volta del Teatro Comunale di Bologna. Dopo il debutto romano avvenuto lo scorso settembre, anche il pubblico felsineo potrà assistere al nuovo allestimento “Serata coreografi contemporanei - Contemporary Visions”, composto da tre creazioni molto diverse tra loro affidate a tre grandi coreografi di oggi, venerdì 10 e sabato 11 novembre alle 20.30 al Comunale Nouveau: è l’ultimo appuntamento della Stagione di Danza 2023 del TCBO. Apre la serata Within the Golden Hour, coreografia ideata nel 2008 dall'inglese Christopher Wheeldon per il San Francisco Ballet. Balletto contemporaneo in un atto unico, è una poesia per quattordici danzatori sulla partitura per archi composta da Ezio Bosso e sul movimento Andante del Concerto per violino in si bemolle maggiore RV 583 di Antonio Vivaldi, che saranno riprodotti su base registrata. I costumi sono di Jasper Conran e le luci di Peter Mumford. Officer of the Order of the British Empire, Wheeldon è Artistic Associate del Royal Ballet e nel 2001 ha iniziato il percorso di coreografo nel New York City Ballet, per poi lavorare in tutto il mondo. Ha vinto il Tony Award, l’Outer Critics Award, il Benois de la Danse e l’Olivier Award.

Segue Chacona, coreografia che lo spagnolo Goyo Montero ha creato nel 2017 per il Ballet Nacional de Sodre di Montevideo sulla musica di Johann Sebastian Bach, che sarà eseguita dal vivo dal Violino di Spalla dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna Paolo Mancini (violino solo), dal Maestro Collaboratore del Comunale Stefano Conticello (pianoforte) e da Sergio Segato (chitarra), quest’ultimo già impegnato per il debutto dello spettacolo a Roma. Scene e costumi sono di Verena?Hemmerlein e?dello stesso Montero, che ha disegnato anche le luci insieme a Nicolás Fischtel. Otto sono le coppie del balletto, pensato per danzatori classici ma realizzato in uno stile contemporaneo molto dinamico e brillante. Montero è il direttore del Balletto dello Staatstheater Nürnberg dal 2008; dal 2000 lavora come coreografo con le principali compagnie europee. Completa il trittico il Bolero coreografato dal polacco Krzysztof Pastor nel 2012 sulla celeberrima pagina di Maurice Ravel, che sarà riprodotta su base registrata, incentrato su una coppia di danzatori, un uomo e una donna, che vengono inglobati e rilasciati dal corpo di ballo, con scene e costumi di Tatyana Van Walsum e luci di Bert Dalhuysen. Pastor ha intrapreso la strada della coreografia al Washington Ballet, proseguendo la carriera ad Amsterdam come coreografo residente al Dutch National Ballet (2003-2017), dove sono nate molte sue coreografie tra cui Bolero. Nel 2009 ha preso la direzione del balletto al Teatr Wielki di Varsavia.

Protagonisti della “Serata coreografi contemporanei - Contemporary Visions” sono le étoiles Alessandra Amato, Rebecca Bianchi e Alessio Rezza, i primi ballerini Claudio Cocino e Michele Satriano, i solisti Federica Maine, Marianna Suriano e Giacomo Castellana, e il Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma. (Biglietti da 20 a 70 euro)

2. Tamburellisti di Torrepaduli (gratis) per festeggiare San Martino

Doppio appuntamento in Piazza Lucio Dalla con i Tamburellisti di Torrepaduli, venerdì 10 e sabato 11 novembre. I Tamburellisti di Torrepaduli sono tra i più amati ed apprezzati musicisti della tradizione pugliese, non potevano mancare a San Martino - Puglia In Festa a Bologna! A partire dal 1990 hanno rivalutato per primi la pizzica, cioè la musica della taranta, che da secoli la tradizione popolare del Salento utilizza come terapia. Hanno inciso numerosi album che hanno incontrato grande favore nel pubblico e segnato una decisa svolta nella musica popolare pugliese e italiana, tra i quali lo storico “Fantastica pizzica” del 1991, “Pizzica e trance” del 1995, “Pizzica & Rinascita”, che ha venduto in più di ventimila copie nel 2000, “Il tempo della taranta: pizzica d’autore” del 2003, “Pizzica grica: To palèo cerò” del 2006, molto noto in Grecia, “Taranta Taranta” del 2009, “La via della taranta” del 2013, che contiene anche una pizzica in inglese, e “La grande pizzica” del 2017.

Con una bottiglia alta più di 5 metri, una Strada del Vino decorata da luci e grappoli scintillanti e un’esposizione di oltre 100 etichette all’interno di un’area tematica dedicata, arriva a Bologna l'esclusivo evento che invita esperti e amatori di bianchi, rossi e rosati a esplorare il mondo del vino italiano offrendo uno spaccato rappresentativo dei vini di tutte le regioni, dalla Sicilia al Trentino. Succede sabato 11 e domenica 12 novembre 2023 a Fico per la seconda edizione di FICO Wine Experience, un evento dedicato ad amatori e appassionati di vino ma orientato anche a intenditori, addetti ai lavori e professionisti del settore enologico.

