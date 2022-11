Guida al weekend: i migliori eventi a Bologna e provincia Sagre e feste di San Martino, concerti rock e meno rock, risate a teatro con Panariello e Duilio Pizzocchi, Shakespeare come non lo avete mai visto e persino una mostra sott'acqua. Tutto questo e tanto altro succede nel weekend

La mostra sott'acqua

Sabato e domenica: finalmente, a un certo punto, arrivano. Un mese pieno di musica e arte quello di novembre, ma anche ricco di sagre ed escursioni che ci portano a conoscere meglio il nostro territorio. Che, diciamolo, va ben oltre al di fuori delle mura cittadine anche se dentro porta di cose ne succedono eccome. Fra le novità di questo weekend c'è la mostra Jago, Banksy, TvBoy a Palazzo Albergati con le opere più provocatorie, anticonformiste e rivoluzionarie del nostro tempo: un percorso espositivo che ruota intorno ai tre artisti più discussi e amati degli ultimi anni. 60 capolavori, con alcune delle storie più estreme e trasgressive della public art italiana e internazionale.

A Imola questo è l'ultimo weekend del Baccanale, rassegna dedicata alla cultura del cibo da oltre trent’anni: un evento autunnale tra i più attesi, non solo per la città ma per tutto il circondario imolese. E intanto a Bologna si sente già aria di Natale grazie alla Fiera di Santa Lucia, che torna come sempre sotto il Portico dei Servi.

Coming soon: ricordandovi che in arrivo c'è sempre il Cioccoshow (quindi se dovete rispettare la dieta fatelo questo weekend), la prossima settimana abbiamo (15-20 novembre) la rassegna Politicamente Scorretto, promossa dal Comune di Casalecchio di Reno e ideata dal servizio Casalecchio delle Culture in collaborazione con Carlo Lucarelli. Annunciati invece due grandi concerti di due grandi artisti (per questi bisognerà aspettare): Vasco Rossi e Gianni Morandi.

Ecco i 10 eventi da non perdere:

Una mostra d'arte sott'acqua? Ebbene sì, e l'idea è venuta a Sogese che per domenica 13 novembre (dalle 14:00 alle 19:00) apre le porte della piscina Stadio a un'esperienza unica. La mostra sarà visitabile insime agli scuba-promoter della scuola Punto Blu, utilizzando maschera/occhialini e/o pinne e tubo oppure con le bombole e autorespiratore. Le fotografie si potranno ammirare con la torcia che verrà consegnata insieme a tutte le attrezzature necessarie. Da portare con sè, solo la maschera da sub o nuoto oppure gli occhialini! (in vendita anche nel negozio Aquastore all'interno della piscina)

Domenica 13 novembre i Marlene Kuntz live all'Estragon Club con il tour "Karma Clima". Spettacolo che segue la pubblicazione del loro nuovo lavoro discografico. “Karma Clima” è una vera e propria esperienza in cui la musica e l'arte aprono dei varchi nella percezione comune di temi decisivi come il cambiamento climatico: "La forza di una band è essere ugualmente parte di un team e partecipare alla creazione di qualcosa di unico dove ognuno ricopre un ruolo. È la somma dei pensieri di ognuno e in un certo senso è quasi una sorta di gruppo sociale".

Da venerdì 11 a domenica 13 novembre lo spettacolo "Otello" in scena al Teatro Duse, che sarà portato in scena da uno straordinario cast tutto al femminile composto da: Valentina Acca, Verdiana Costanzo, Francesca Farcomeni, Federica Fresco, Viola Marietti, Federica Fracassi nel ruolo di Iago, Ilaria Genatiempo nel ruolo di Otello e Cristiana Tramparulo nel ruolo di Desdemona. Con Otello, Shakespeare ha consegnato alla letteratura occidentale uno dei suoi personaggi più archetipici: Iago. E, attraverso di lui, una riflessione spietata, eppure carica di pietas, sulle debolezze umane e sull’imprevedibile capacità che abbiamo di generare il male e di accoglierlo come insospettabile parte di noi stessi. La potenza del triangolo Otello-Iago-Desdemona sta nella corsa verso la distruzione di sé e degli altri, in un gioco che trasforma l’immaginazione in realtà e la realtà in immaginazione.