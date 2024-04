Weekend a Bologna: i 10 eventi da non perdere

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Bologna si prepara al fine settimana con un meteo favorevole e quindi super-primaverile. Ciò non guasta affatto anche per tutti quei bei mercatini che fioriscono in città (qui la mappa completa), ma anche per le passeggiate e le escursioni in programma. Fra le cose da vedere in città segnaliamo la mostra a Palazzo Fava: "Da Felice Giani a Luigi Serra: in mostra la Bologna dell’Ottocento dalle collezioni d’arte della Fondazione Carisbo". Tutt'altro genere, ma sempre da vedere, l'esposizione a Palazzo Pallavicini "Squali e abissi". E per avere una panoramica sulle mostre del mese, abbiamo anche il solito riassunto.

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

Torna a Bologna IndicaSativa, il più importante evento italiano della canapa nel 2024. La fiera internazionale della Canapa scalda i motori per l’undicesimo anno. La più longeva manifestazione italiana del settore tornerà per a Bologna, all’Unipol Arena, dal 12 al 14 aprile. IndicaSativa offre ai visitatori un’esperienza unica: formazione, divertimento, community, confronto con gli esperti internazionali, assaggio di cibi e bevande, e ovviamente anche mercato aperto al pubblico. Centinaia di espositori provenienti da tutto il mondo coprono ogni settore merceologico connesso al mondo della canapa: alimentare, cosmesi, coltivazione indoor e agricola (banche semi, concimi e nutrienti organici, illuminazione e riscaldamento etc), cannabis light, lavorazione industriale, utilizzo tessile e molto altro, con le immancabili offerte esclusive per la fiera e la distribuzione di gadget e campioni. Un contesto vivo e pensato per stupire il pubblico di ogni età, comprese le tantissime famiglie che ogni anno visitano l’evento e che potranno vivere la fiera in tranquillità, grazie all’area baby sorvegliata con giochi e animazione per i più piccoli.

Tremate...le streghe son tornate! Ed ecco la loro mostra!

Dal 13 al 14 aprile 2024 il "Gala Roberto Bolle and Friends" tornerà al Teatro EuropAuditorium di Bologna per l’ottavo anno consecutivo rinnovando l’appuntamento con un pubblico oramai fidelizzato. Ancora una volta lo spettacolo sarà un’occasione imperdibile per ammirare sullo stesso palco il talento dell’Étoile dei due mondi, Roberto Bolle, e quello delle star internazionali della danza in scena. Roberto Bolle, protagonista assoluto della danza, del Gala non è solo interprete ma anche Direttore artistico. I suoi Gala sono diventati uno straordinario strumento di diffusione della danza e delle sue eccellenze a un pubblico trasversale, composto da migliaia di appassionati e non solo. Bolle, forte della sua esperienza sui palcoscenici più importanti del mondo, riesce a rendere ognuno di questi spettacoli unico nel suo genere ricreando un’atmosfera magica che celebra la bellezza e l’eleganza della danza. Accanto a lui, alcuni ballerini appartenenti alle più importanti Compagnie di danza internazionali per realizzare un programma sorprendente, in grado di affascinare un numero di spettatori sempre più vasto ed eterogeneo.

Piazza Minghetti e Piazza del Francia invase da colori, profumi di primavera, grazie all’edizione spring di Bologna in Fiore, la manifestazione florovivaistica organizzata da Piazze in Fiore. Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 aprile, il capoluogo felsineo diventerà la capitale dello shopping “green” e salutare; fare giardinaggio, si sa, fa bene all'umore e a Bologna in Fiore sarà possibile trovare tutto l'occorrente per trasformare la propria casa in un bellissimo giardino con piante e fiori insoliti, o in un verde orto, da cui attingere per arricchire pranzi e cene. Non c'è bisogno di avere il pollice verde, bastano volontà e amore per la natura e il verde.

Un concerto a lume di candela in uno dei castelli più belli d’Italia, la Rocchetta Mattei, a Grizzana Morandi. Preparatevi a perdervi tra i maestosi corridoi e le misteriose stanze dei castelli, lasciandovi incantare da tutti i piccoli e imperfetti dettagli disegnati dal tempo. Vi sembrerà di vivere una serata immersi in una fiaba con il coinvolgente sottofondo del Duo D'archi Experience 2024. L'appuntamento è doppio: venerdì 12 e sabato 13 aprile dalle 20 alle 23 (Turno 1: 20:- 21 e Turno 2: 22 - 23).

Into The Music Productions comunica che, per sopraggiunti motivi tecnico-organizzativi di Produzione, l’evento Symphonika on the Rock è il 14 aprile 2024 al Teatro Celebrazioni di Bologna. Il progetto nasce nel 2015 da un’idea di Nick Savio, chitarrista, produttore e compositore con l’intento di ri-arrangiare i grandi classici del rock per gruppo e orchestra. La band è composta da musicisti affermati con numerosi dischi e collaborazioni di livello internazionale. Queen, Pink Floyd, Beatles, Scorpions, Deep Purple, Led Zeppelin, Guns & Roses, Rolling Stones e molti altri sono gli artisti che hanno fatto sognare intere generazioni. Leggendarie hits come Smoke on the water, The final countdown, The show must go on, Starway to heaven, Don’t cry, Still loving you, Paranoid, Nothing else matters e molte altre, rivivranno in una nuova veste e sotto una nuova dimensione e impatto live, sia audio che visivo, creando qualcosa di unico nel suo genere.

Prima edizione di Tigotà Spring Run, la corsa benefica per raccogliere fondi a favore della Fondazione Sant’Orsola per la realizzazione del nuovo Day Hospital di Oncologia femminile del Policlinico di Bologna. La corsa si svolgerà domenica 14 aprile 2024 dalle ore 11:00 presso i Giardini Margherita di Bologna, con un percorso di 6 km pensato per accogliere runners di ogni età e livello di preparazione: adulti, bambini, giovani, famiglie che potranno partecipare a una giornata di sport e beneficenza. Grazie al sostegno di Tigotà, che promuove la corsa e si farà carico di tutti i costi della manifestazione, tutti i proventi delle iscrizioni (10€ di quota di partecipazione a persona) verranno devoluti interamente a Fondazione Sant’Orsola, per sostenere la realizzazione del nuovo Day Hospital di Oncologia femminile del Policlinico di Bologna che diventerà un punto di riferimento per la cura dei tumori femminili oltre che uno spazio accogliente, pieno di luce e colore, per tante donne che stanno affrontando un percorso difficile.

Dall’11 al 14 aprile 2024 a Budrio e nella territorio della città metropolitana di Bologna, dopo 5 anni, ritorna “in scena” il Festival Internazionale dell’Ocarina, manifestazione promossa dal Comune di Budrio con il patrocinio della Città Metropolitana di Bologna, del Comune di Bologna e della Regione Emilia-Romagna, che celebra lo strumento-simbolo del patrimonio culturale budriese e la comunità musicale e sociale che ne ha perpetuato la tradizione artigianale e la memoria musicale, incantando generazioni di appassionati e professionisti di tutto il mondo.

Il cantante e chitarrista Miles Kane annuncia il suo ritorno in Italia col suo solo show elettrico. Sabato 13 aprile 2024 il "One Man Band: Solo Tour '24" farà tappa sul palco del Covo Club. Anticipato dal singolo “Baggio”, dedicato al giocatore Roberto Baggio, il 4 agosto Miles Kane ha pubblicato la sua ultima fatica “One Man band”, album nel quale torna alla chitarra e si concentra su linee melodiche e giri di grande respiro. Tagliente, contagioso, urgente e pieno di momenti da cantare, è Miles al top della forma. Un disco profondamente personale, in cui Miles torna a Liverpool per lavorare all’album, ritrovandosi a riflettere sul suo viaggio. One Man Band è un album che definisce un nuovo traguardo nella carriera di Miles, un album brillante dal punto di vista sonoro e sincero.

Torna anche questa primavera il mercatino vintage negli studi dello Zecchino d'Oro dell'Antoniano. Le date sono da giovedì 11 a lunedì 15 aprile per la trentaduesima edizione del mercatino "Vintage e non", organizzato dalle socie di Antoniano insieme. Cinque giorni all’insegna dello shopping solidale con tante bellissime occasioni. Al Vintage infatti puoi trovare davvero di tutto: giacche, gonne, pantaloni, scarpe, camicie e una bellissima area dedicata al bric a brac con bicchieri, servizi di piatti e molto altro.

La compagnia teatrale Il Piccolissimo di Rastignano in collaborazione con l’ANPI di Pianoro presentano domenica 14 aprile 2024. Passeggiata nella memoria. Spettacolo teatrale itinerante per le vie di Pianoro accompagnato dalle musiche del M° Massimo Amadori. La passeggiata è dedicata all’antifascismo a partire dagli anni 20 fino alla Liberazione. Lungo il percorso si incontreranno personaggi che racconteranno la loro storia. Ritrovo alle ore 10,30 davanti alla Biblioteca Silvio Mucini di Pianoro. Arrivo in Piazza dei Martiri. In caso di maltempo lo spettacolo verrà spostato in data da destinarsi.

