I 10 eventi da non perdere nel weekend di San Valentino

Bologna, nonostante le restrizioni da Covid-19, mette in calendario un sacco di appuntamenti online, ma anche in presenza laddove possibile. Ed è il fine settimana dell'amore!

Sarà il weekend più romantico dell'anno quello che sta per arrivare. Domenica infatti è il 14 febbraio e ci sono tanti modi per celebrare San Valentino: qui tutti gli eventi dedicati alla festa di Cupido. Ma non sono solo cuori: la città, nonostante le restrizioni da Covid-19, mette in calendario un sacco di appuntamenti online, ma anche in presenza laddove possibile. Parliamo soprattutto di escursioni e visite all'aria aperta. Anche il Carnevale inizia a manifestarsi con tutta la sua allegria e molti eventi si faranno sul web. Fra questi il famoso Carnevale dei Fantaveicoli di Imola che dà appuntamento proprio domenica.

Ecco gli eventi da non perdere questo weekend:

Venerdì 12 febbraio alle ore 17:00 appuntamento online con "Darwin e la biodiversità". Per celebrare la nascita di Charles Darwin (12 febbraio 1809) anche quest'anno l’Unione Bolognese Naturalisti (UBN), in collaborazione con l’Alma Mater, il Sistema Museale di Ateneo e l’Orto Botanico, con Fondazione Golinelli e Zanichelli Editore, ha organizzato il Darwin Day a Bologna, con eventi gratuiti, aperti a tutti, trasmessi esclusivamente online.

Cambia il format, ma non cambia l’appeal del Carnevale dei Fantaveicoli. Sono infatti 24 i video pervenuti entro domenica 7 febbraio, termine di scadenza per la partecipazione al concorso per l’edizione 2021, che causa la pandemia, il Comune ha voluto in modalità on-line, con il titolo Fantaveicoli 24.0 – Un video per Carnevale. Poi domenica 14 febbraio alle ore 15 i video in concorso saranno presentati in diretta streaming sulla pagina facebook del Carnevale dei Fantaveicoli e sui canali del Comune di Imola youtube e facebook.

Sabato 13 febbraio "Gusto e alimentazione nell'antica Bononia" alle 17:30 online. Il Museo Archeologico propone un incontro online per il pubblico adulto a cura di ASTER: le abitudini alimentari e i momenti conviviali nel periodo romano attraverso i reperti della collezione romana e le opere di scrittori e poeti. Chiacchierando proveremo a preparare una semplice ricetta tramandata dalle fonti romane giunte fino ad oggi. Questi gli ingredienti e gli strumenti necessari per partecipare all'attività: 2550 gr di ricotta (meglio se di pecora); 120 gr di farina; 1 uovo; sale fino; olio di oliva; 10 - 20 foglie di alloro; 1 ciotola; 1 forchetta; teglia o placca da forno; possibilità di cuocere in forno. L'incontro si terrà tramite la piattaforma Zoom: https://zoom.us/j/92799713787?pwd=ZFJjWklSN1ZkNlN4MU9NNnNGSnMvQT09.

ID riunione: 927 9971 3787 Passcode: 159247