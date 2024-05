Bologna dal lunedì al venerdì: 10 eventi da non perdere questa settimana

Una nuova settimana bolognese, tutta da vivere grazie al corposo calendario della cultura. Concerti e teatro, mercatini e incontri di vario genere, insieme alla tante mostre in città rendono i prossimi cinque giorni feriali degni di nota. Che poi il prossimo weekend ne arrivano altrettanti, compreso l'attesissimo GP di Imola, che quest'anno torna all'Autodrono Dino ed Enzo Ferrari. Fuori porta, a Ferrara, c'è la 29° edizione del Salone Internazionale del Restauro (15/17 maggio 2024).

Beppe Grillo torna a teatro con un nuovo spettacolo, e ‒ come suggerisce il titolo ‒ l’attore afferma di essere un altro, inseguendo e citando Vitangelo Moscarda, protagonista del romanzo “Uno nessuno e centomila” di Luigi Pirandello, e i suoi tormenti. In realtà Grillo è sempre lo stesso: un animale da palcoscenico capace di far divertire e riflettere allo stesso tempo, affrontando un caleidoscopio di temi legati alla salvaguardia dell’ambiente, all’energia e poi ancora la scienza, la religione, Dio, la medicina. Beppe Grillo farà tappa al Teatro Celebrazioni di Bologna martedì 14 maggio alle ore 21.00. La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it).

2. Pinguini Tattici Nucleari

Finita la prima parte del tour estivo, che si è conclusa il 9 settembre alla RCF arena di Reggio Emilia (Campovolo) con una grande festa insieme a 80.000 persone, e a fronte di una grande richiesta, i Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato le nuove date che porteranno nei palazzetti Fake news, disco uscito lo scorso dicembre e già certificato triplo platino. Il Non perdiamoci mica di vista \ Fake news indoor tour - Palasport 2024, organizzato e prodotto da Magellano Concerti, vede la band sui palchi dei più importanti palasport italiani. I Pinguini Tattici Nucleari saranno all’Unipol Arena il 15 e 16 maggio 2024. ore 21.00

3. Stand up comedy: il mercoledì a microfono aperto

E anche questo mercoledì al Locomotiv Club c'è la stad up comedy: solita ora, solito posto, solito open mic, ma con 8 nuovi comici, con altri monologhi da provare! Come sempre, evento vietato ai minori di 14 anni o ai deboli di cuore. Apertura porte ore 20:30. Inizio live ore 21:30 Up to you | riservato ai soci del circolo con tessera aics

Martedì 14 maggio alle ore 20.30 anteprima a Bologna del film "Samad" di Marco Santarelli con Mehdi Meskar, Roberto Citran, Marilena Anniballi, Luciano Miele. L'appuntamento è al Cinema Tivoli. Per l'occasione dell'anteprima saranno presenti in sala il regista e il cast del film. Ha pagato il suo conto con la giustizia e ora ha un lavoro, una nuova vita. Padre Agostino, suo amico e mentore, lo invita in carcere perché possa essere di ispirazione per i suoi compagni, come esempio di reinserimento, perché possa raccontare la nuova vita da uomo libero. Ma è la giornata sbagliata: una rissa fa esplodere la rabbia e il risentimento dei detenuti, che decidono di barricarsi nella biblioteca del carcere. Samad si troverà a dover scegliere chi essere: musulmano o cristiano, complice oppure ostaggio.

5. Destino dell'Occidente: il Cardinale Ravasi, Massimo Cacciari e Ivano Dionigi

Un incontro a cura dell’Arcidiocesi di Bologna, della Basilica di San Petronio e del Centro Studi La Permanenza del Classico dell’Università di Bologna. Come può l’Europa ritrovare la sua identità spirituale e politica, essere fedele alla sua vocazione storica, non smarrire il senso del suo destino nel segno dell’unione, della giustizia e della solidarietà? Risponderanno a questa domanda, nel ciclo d’incontri sul Destino dell’Occidente, il cardinale Gianfranco Ravasi, Massimo Cacciari e Ivano Dionigi. 15 maggio 2024 ore 21:00: Massimo Cacciari – Le filosofie del tramonto.

Il filosofo Massimo Cacciari illustrerà come tra ‘800 e ‘900 grandi filosofi, storici, sociologi, tutti animati da un radicale spirito critico e anticonformistico, hanno analizzato la crisi culturale e politica d’Europa e ne hanno profetizzato la sua catastrofe. È stato, quello, il secolo in cui l’Europa correva alla guerra cantando il progresso e le fortune dell’Economia e della Tecnica, in cui il “futurismo” tagliava i ponti con la tradizione e prepotente irrompeva un nuovo pensiero: il nichilismo, col quale stiamo ancora facendo i conti.

La lettura dei testi filosofici (Nietzsche, Kraus, Spengler) sarà affidata alla voce recitante dell’attrice Paola De Crescenzo.

6. I Ricchi e Poveri sul palco bolognese per un super concerto

Reduci dalla partecipazione alla 74° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Ma non tutta la vita”, i Ricchi e Poveri salgono sul palco del Teatro EuropAuditorium in concerto il 15 maggio 2024. Il gruppo italiano più famoso nel mondo ha venduto 22 milioni di dischi, realizzato 30 album, con 6,7 milioni di ascoltatori mensili si conferma il più streammato di Spotify tra gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2024, dato che attesta l'intergenerazionalità di un repertorio di grandi successi, tra i quali: La prima cosa bella, Che sarà, Mamma Maria, Voulez vous danser, Se m'innamoro e Sarà perché ti amo, diventata tra l'altro la colonna sonora di tante manifestazioni e società sportive nazionali e internazionali, più semplicemente un inno sinonimo di festa che ha collezionato oltre 200.000.000 di streaming. Mercoledì 15 maggio 2024, ore 21.00.

7. Suona il Quartetto Barbican!

Chiude la rassegna “Il Quartetto in Sala Mozart” il Quartetto Barbican che esegue il quartetto per archi n. 34 in Re maggiore op. 20 n. 4 di Haydn, il quartetto per archi in Fa maggiore di Ravel e il quartetto per archi n. 7 in fa maggiore op. 59 n. 1 "Razumowsky" di Beethoven. Appuntamento il 14 maggio in Sala Mozart in via Guerrazzi 13.

Amarins Wierdsma violino

Kate Maloney violino

Christoph Slenczka viola

Yoanna Prodanova violoncello

8. Il mercatino dei libri scartati

Torna in Piazza Coperta il mercatino dei libri scartati, tutti i mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 con un tema diverso: nuovo appuntamento il 15 maggio con il tema "arte e viaggi". La bancarella dei libri scartati a cura dei volontari dell'associazione Bibliobologna garantisce ai testi allontanati dagli scaffali una seconda vita a casa di curiosi e appassionati. L'offerta libera corrisposta dai frequentatori di Salaborsa viene destinata al rinnovo delle collezioni della biblioteca. Nella stessa occasione, possono essere donati titoli che non servono più e che andranno così a sostenere la biblioteca. Per sapere di più sullo scarto: tre domande tra le più frequenti, con le relative risposte: cos'è lo scarto dei libri? Lo scarto è una procedura comune a tutte le biblioteche pubbliche e i principi che lo regolano sono contenuti nella carta delle collezioni. Le biblioteche che, come Salaborsa, hanno nella propria missione la contemporaneità dispongono di questa procedura per fare posto ai nuovi arrivi. E se poi fra un mese qualcuno avesse bisogno di uno di questi libri scartati? La procedura dello scarto assicura la presenza dello stesso titolo in altre biblioteche del Polo Bibliotecario Bolognese. Di che libri si tratta? Si tratta di copie doppie o plurime, opere di contenuto informativo superato ma ancora in buono stato.

9. I mercoledì in Santa Cristina

Mirando a un confronto sempre stimolante e propositivo, le sezioni di Arti Visive del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna si aprono alla Città, organizzando un ciclo di conferenze e di presentazioni di libri su temi della storia dell’arte nelle sue più diverse manifestazioni e metodologie. L’intento è mostrare la vitalità e la ricchezza di prospettive con le quali sono oggi praticati la ricerca e l’insegnamento delle discipline storico-artistiche. Da febbraio a maggio 2024, quattordici incontri a cura di Fabio Massaccesi e Francesco Spampinato, che si svolgono ogni mercoledì alle ore 17.00 nell’Aula Magna di S. Cristina, sede delle sezioni di Arti Visive del Dipartimento delle Arti. Ogni incontro è introdotto da un docente del Dipartimento.

Il 15 maggio, ore 17.00: Esporre l’arte italiana negli USA dal Futurismo all’Arte povera. Prospettive transnazionali e questioni decoloniali Raffaele Bedarida, The Cooper Union, New York. Coordinano: Pasquale Fameli e Francesco Spampinato

10. Roberto Saviano al Duse

Appartenere. Vita intima del potere criminale. Questo il titolo del recital che Roberto Saviano porta sul palco del Teatro Duse di Bologna il 15 maggio 2024 (ore 21.00). Due regine del narcotraffico s’incontrano in un’asfittica prigione cilena, fra loro scoppia un amore. Uno spietato boss della camorra vaga per il mondo in cerca della giovane ragazza che gli ha spezzato il cuore. Matteo Messina Denaro spende gli ultimi scampoli della sua latitanza barcamenandosi fra i ricordi e fra i letti delle sue tante amanti. Un feroce killer della ‘ndrangheta fa coming out e va a convivere con il suo compagno, scatenando le ire del clan. Cos’è il sesso per le organizzazioni mafiose? Opportunità di controllo, sopraffazione, strumento per creare nuove alleanze o per distruggerne di vecchie, stigma o vanto, esaltazione o vergogna? Con questo nuovo accecante caleidoscopio di storie, facce, racconti inconfessati, Roberto Saviano disegna un quadro preciso, spesso romantico, talvolta atroce, della criminalità organizzata alle prese con la questione più spinosa e delicata che le si possa presentare: quella del sentimento e del sesso.

