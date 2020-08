Non è detto che restare in città quando molti sono in vacanza sia così male. Certo molti locali, ristoranti e negozi sono chiusi, ma la città è praticamente tutta per noi e le cose da vedere e da fare restano comunque moltissime e vanno dalle mura cittadine a tutta la provincia, colli "freschi" compresi! Da venerdì 14 a domenica 16 agosto, ecco quindi qualche idea per rendere speciale questo fine settimana di festa.

I 10 eventi da non perdere nel weekend di Ferragosto:

1. A Villa Aldini lo spettacolo "Antigone/Nacht Und Nebel"

Venerdì 14 agosto alle ore 18:30 appuntamento a Villa Aldini dove Archivio Zeta porta in scena lo spettacolo Antigone/Nacht Und Nebel. Villa Aldini, già visitata da Stendhal e set, nella primavera del 1975, dell’ultimo film di Pier Paolo Pasolini, “Salò o le 120 giornate di Sodoma”, diventa palco ideale per Antigone/Nacht Und Nebel, “tragico mare interiore, mare nostro rosso sangue, dove non riusciamo più a dare sepoltura mentre la peste contamina la terra ferma”.

Dopo il no dell’Ente Tedesco – per paura di nuovi focolai di Covid19 - che gestisce i sacrari di guerra germanici in Europa e che ogni anno, da 18 anni a questa parte, rinnovava il permesso di poter lavorare al Cimitero militare germanico del Passo della Futa, Archivio Zeta ha cercato nuove soluzioni per poter allestire il proprio lavoro. Così, in pochissimo tempo, il Comune di Bologna ha trovato una soluzione inserendo Antigone/Nacht Und Nebel all’interno della propria programmazione estiva “Bologna Estate”, nello spazio di Villa Aldini che domina dall’alto la città.

Il debutto dello spettacolo è in programma il primo agosto alle 18.30. Le repliche andranno avanti fino al 16 agosto quando, all’alba, come Antigone, Archivio Zeta andrà in processione al Cimitero di Borgo Panigale per l’ultima replica speciale che si intitolerà Requiem Antigone e che sarà un rito culturale catartico per dare simbolicamente sepoltura ai morti di Coronavirus che i camion dell’Esercito Italiano hanno portato da Bergamo fino al Crematorio di Borgo Panigale nel marzo di quest’anno.

Prenotazione e pagamento solo online: https://www.archiviozeta.eu/casa-editrice/biglietti. Le prenotazioni sono attive per le repliche fino al 9 agosto, per le repliche successive saranno attive dal 3 agosto. Solo per informazioni: 334.9553640, dalle 10 alle 13.

2. Ferragosto alle Serre dei Giardini Margherita

Ferragosto alle Serre: sabato 15 agosto dalle 17.00 soirée con selezione musicale a cura di Gaspare Caliri, Quarto Mondo & Friends. Ormai appuntamento fisso dell’estate, torna Ferragosto alle serre. Se la città è vuota, non preoccuparti ci pensiamo noi a offriti refrigerio, relax e buona musica. Dalle 18,00 alle 24,00 selezione musicale a cura di Gaspare Caliri, Quarto Mondo & Friends. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

3. "Domenica d'agosto" di Luciano Emmer in Piazza Maggiore e al BarcArena

"Domenica d’agosto": un titolo che sta a pennello per la serata del 16 agosto a Bologna. Doppia proiezione alle 21.30 in Piazza Maggiore e al BarcArena: il film firmato da Luciano Emmer e datato 1950 segna il passaggio dal Neorealismo alla Commedia di Costume. Ecco la trama: domenica 7 agosto festa di San Gaetano. Dall'accaldata città di Roma una folla variegata, di ogni estrazione sociale, si muove con mezzi diversi verso il lido di Ostia, per trascorrervi l'intera giornata festiva