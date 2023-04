Guida al weekend tra fiori, canapa, eventi in collina e vip

Un weekend che sta in mezzo fra la Pasqua e il 25 aprile. Due giorni speciali a Bologna perché gli eventi in città sono davvero tantissimi e tutti da non perdere: fiere, concerti, spettacoli teatrali e visite guidate, con i colli e la natura protagonisti. Scegliere sarà un dilemma, ma intanto una bella scrematura la facciamo qui, dandovi qualche piccola dritta.

Ecco i 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

(per dare ufficialmente il benvenuto alla primavera)

Saranno ancora una volta le piazze Minghetti e Piazza del Francia, il teatro dell’evento più colorato e profumato del capoluogo felsineo. Bologna in Fiore edizione primaverile dal 14 al 16 aprile, è la manifestazione florovivaistica che trasforma il centro storico in un giardino. La kermesse è il punto di riferimento obbligato per tutti gli appassionati del verde, ma anche per i semplici curiosi che desiderano approcciarsi per la prima volta al giardinaggio casalingo fai da te. Gli appassionati di verde potranno ammirare e acquistare piante e fiori, anche rari, che sbocceranno in primavera e per tutta l’estate.

(per conoscere il nostro territorio)

I Colli Bolognesi aprono le porte ai visitatori con “Open Weekend”. Sabato 15 e Domenica 16 aprile sui Colli Bolognesi si terrà la quarta edizione di “Open Weekend”: un intero fine settimana alla scoperta del territorio e delle sue eccellenze nato dalla co-progettazione tra mondo del volontariato e scuola. Un ricco cartellone di iniziative culturali, enogastronomiche e di escursioni alla scoperta del territorio in occasione della quarta edizione dell’Open Weekend, frutto dell’innovativa collaborazione tra i volontari della Rete di Pro Loco “Reno Lavino Samoggia” e gli studenti e i docenti dell’indirizzo turistico dell’Istituto Tecnico Economico “Gaetano Salvemini” di Casalecchio di Reno.

(per una serata di musica)

Sabato 15 aprile Fabrizio Moro live al Teatro EuropAuditorium. Dopo il successo della tournée estiva nelle più suggestive location all’aperto in giro per l’Italia e delle due incredibili tappe finali a dicembre de La Mia Voce Tour 2022 nei Palasport di Milano e di Roma, Fabrizio Moro torna in tour da marzo nei principali teatri italiani con Live 2023 – Racconti Unplugged! Una serie di appuntamenti speciali in cui Fabrizio Moro regalerà al pubblico uno spettacolo emozionante e unico in una dimensione intima e coinvolgente.

(CLICCA IN BASSO SUL TASTO CONTINUA PER PROSEGUIRE LA LETTURA)