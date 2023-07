Guida al weekend: in città Depeche Mode, Damien Rice e Articolo31

È il fine settimana dei Depeche Mode. Non possiamo partire da altro: come sappiamo da mesi domenica lo stadio Dall'Ara potrà ascoltare Dave Gahan che passa da Bologna con il suo tour "Memento mori”. Anche se la mitica band ci ricorda che un giorno non ci saremo più, ecco la serata sarà davvero straordinaria. E non è certo l'unico evento musicale del fine settimana visto che fra rassegne, concertoni e concertini, è imbarazzante dover scegliere (nominiamo anche Damien Rice e Articolo31?). Ci sono poi chiaramente festival, cinema all'aperto e tanto altro...

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

Chi non lo conosce, dovrebbe ascoltarlo. Magari dal vivo visto che passa per Bologna. Il cantautore irlandese Damien Rice, fa tappa in città venerdì 14 luglio. Originario della County Kildare, la sua natura nomade lo ha portato a girare il mondo, imbracciando la chitarra e cantando per le strade. Nel 1999 si è trasferito in Toscana per alcuni mesi, per poi ritornare, pieno di nuove idee e arrangiamenti, in madrepatria per incidere il suo primo disco “O”, registrato e autoprodotto a casa. Nel disco Rice suona chitarra, piano, basso, clarinetto e percussioni, irradiando un'intensa energia positiva e comunicando una delicata sensibilità che rende il suo personaggio sincero e poco costruito. "O" racchiude molte esperienze di vita, una raccolta di languide e misteriose ballate che cantano di sentimenti e passioni agrodolci. In seguito a numerosi tour, pubblica altri due album “9” e “My Favourite Faded Fantasy”.Dallo stile non convenzionale, Rice preferisce improvvisare sul palco senza avere una setlist, e ancora predilige viaggiare in barca a vela piuttosto che con un tour bus, per questo motivo sta progettando un altro tour in barca a vela nel Mediterraneo che partirà nell'estate del 2023.

Continuano le bellissime serate al cinema in Piazza Maggiore. Uno degli appuntamenti più beli dell'estate. Venerdì 14 luglio: Roberta Torre presenta il suo "Tano da morire". Sabato 15 luglio: Laura Samani presenta il suo "Piccolo corpo" e domenica sera il regista Leonardo Di Costanzo e il produttore Carlo Cresto-Dina presentano "Ariaferma".

Il duo che ha fatto la storia del rap italiano a Sequoie Music Park: il 16 luglio 2023 in concerto a Bologna gli Articolo 31. Dopo gli annunci di Tash Sultana (polistrumentista australiana che farà da opening a uno dei live di Bruce Springsteen), Tananai (quinto classificato a Sanremo con “Tango”), James Bay (reduce dal sold out alla Royal Albert Hall di Londra) e Mr Rain (terzo classificato a Sanremo), arriva il turno degli Articolo 31, uno dei gruppi più influenti della scena Hip Hop del nostro paese. Freschi di partecipazione alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Un bel viaggio”, gli Articolo 31, duo composto dal rapper J-Ax (Alessandro Aleotti) e dal produttore Dj Jad (Luca Pertini) fanno parte di una stretta cerchia di artisti italiani che hanno conquistato il disco di diamante.

