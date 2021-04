I 10 eventi da non perdere nel weekend del 25 aprile

Ultimo fine settimana prima delle riaperture fissate per lunedì 26 aprile: ecco come trascorre due giorni fra passeggiate, incontri online ed eventi in streaming. Ampio spazio alle celebrazioni della Liberazione

La cultura sta per tornare, o meglio, noi stiamo per tornare nei luoghi della cultura. In attesa del 26 aprile, data dalla quale si potrà tornare al museo, al cinema e a teatro, un altro weekend ricco di appuntamenti interessanti da vivere online. Tanti gli eventi legati alle celebrazioni della Liberazione, occasione per raccontare la storia in diversi modi e da diversi luoghi.

Ecco i 10 eventi da non perdere questo weekend:

La Tomba di Tutankhamon come non l'avete mai vista: rivivere in prima persona la più grande scoperta archeologica di sempre. Evento on line per famiglie e adulti. Scoprire i segreti del re bambino, osservare gli oggetti da vicino e tradurre i geroglifici...Il tutto in compagnia di un egittologo che fa da guida in diretta all'interno della tomba. Così si viene catapultati nel 1922, al momento della scoperta della Tomba di Tutankhamon e, muniti di piccone, ci si impegnerà per rompere i sigilli che gli antichi egizi avevano posto per tenere lontani i ladri di tombe...

La città di Bologna celebra il 76° anniversario della Liberazione, le commemorazioni del 21 e 25 aprile in diretta Facebook. Tante le iniziative online per allargare la partecipazione nel rispetto delle misure imposte dalla pandemia. Il Comune ha organizzato le commemorazioni ufficiali nel rispetto delle misure imposte dalla pandemia: saranno trasmesse sulla pagina Facebook del Comune di Bologna. Nel programma anche tante altre iniziative per ricordare la Liberazione.

Cosa significa oggi essere “damsiani”, fare il DAMS? Il convegno DAMS. Ieri, oggi e domani (22-24 aprile 2021) si pone l’obiettivo di ripercorrere, senza inclinazioni nostalgiche, le tappe più significative della complessa e avvincente vicenda progettuale del corso di laurea, recuperando attraverso i protagonisti e i testimoni lo spirito del tempo in cui il DAMS è nato e ricostruendo l’importanza che questa esperienza ha significato in termini di reciproca crescita di valore per la città di Bologna, per l’Università italiana e per tutto il sistema culturale del nostro Paese.