Guida al weekend: i 10 eventi da non perdere questo fine settimana

In una città che in parte si svuota per le alte temperature e in parte per le vacanze estive, le proposte culturali si spostano al fresco, all'aperto, nei parchi e anche sui colli. Non essere al mare non è un dramma se si vive a Bologna e anzi, il cartellone di Bologna Estate con le tantissime rassegne attive, è molto più di una consolazione: appuntamenti quotidiani di spicco, ospiti d'eccezione sui palchi, serate sotto le stelle da fare invidia. Proseguono (fino al 14 agosto) le serate magiche in Piazza Maggiore con il Cinema Ritrovato e Sotto le stelle del cinema mentre un altro luogo già magico, si apre al pubblico per serate speciali: è la Terrazza Nouveau del Teatro Comunale di Bologna (QUI il programma). Da non dimenticare che domenica sera si gioca la finale di EURO 2024 con il match decisivo fra Spagna e Inghilterra: a Bologna è possibile scegliere dove guardarla fra tanti maxi-schermi sotto le stelle, QUI la mappa.

Ecco i 10 eventi da non perdere questo weekend:

Dall'11 al 14 luglio 2024 torna nella splendida cornice del Parco storico di Montesole il "Reno Splash Festival". Il festival antirazzista ideato e promosso dall’associazione Montagna di Suono, è per il secondo anno consecutivo ospite del Poggiolo - Rifugio Re_Esistente. Marzabotto e l’intero Parco regionale storico di Monte Sole sono luoghi ricchi di storia e di memoria, a conferma dell’impegno culturale e solidale che Reno Splash, in condivisione con tutti i suoi collaboratori e partner, dedica alla sensibilizzazione e alla valorizzazione di un territorio che continua a resistere e rinascere.

Sabato 13 luglio 2024, dalle 20 alle 23, Piazza Lucio Dalla ospita “Bologna abbraccia il Brasile”, una festa solidale che lancia l’omonima campagna di raccolta fondi per aiutare la popolazione brasiliana dello stato Rio Grande del Sud, alluvionata dalla scorsa primavera. Sarà una serata ricca di ospiti, con tanta musica, la possibilità di gustare la cucina gaucha e raccogliere fondi da destinare alle Cucine popolari di Porto Alegre, Santa Maria e Alvorada. L’iniziativa è promossa dalle Cucine popolari di Bologna, le Cucine popolari di Cervia, Estragon club e l’organizzazione non profit internazionale Associação Rede Unida in collaborazione con Volabo – Centro Servizi per il volontariato della città metropolitana di Bologna, Comitê Popular de Luta Italia e Partido Trabalhista Brasileiro nucleo di Bologna e Ristorante Brasiliano O'Corcovado di Casalecchio di Reno.

Dalle 20 alle 23 sul palco di Piazza Lucio Dalla si alterneranno musicisti italiani e brasiliani e personaggi noti del mondo della cultura per condividere con la cittadinanza il messaggio di solidarietà. Tra gli ospiti confermati in presenza ci sono I gemelli Ruggeri - duo comico formato dagli attori Luciano Manzalini ed Eraldo Turra -, i musicisti Rogerio Tavares, Silvia Donati e Fabio Testoni - alias Dandy Bestia degli Skiantos -, il giornalista Luca Bottura. Tra coloro che non potranno essere presenti ma parteciperanno con un video messaggio c'è Milena Gabanelli, in attesa della conferma di altri personaggi che intendono portare il loro contributo.

La conduzione dello spettacolo è affidata al poliedrico Eros Drusiani, scrittore, attore, musicista e poeta.

Le serate sotto le stelle del cinema in Piazza Maggiore restano un momento bellissimo da vivere sia per i bolognesi che per i turisti. Questo fine settimana la programmazione prevede titoli davvero da non perdere: si parte venerdì 12 luglio con una serata dedicata a Ricerca e Intelligenza Artificiale, in occasione del G7 Ricerca; sabato 13 luglio: si festeggiano gli 85 anni del giornalista Italo Cucci con il film Ultimo minuto, presentato dallo stesso Cucci e dai registi Pupi e Antonio Avati; domenica 14 luglio: Edward mani di forbice di Tim Burton (serata promossa da Neirami).

Sabato 13 luglio 2024 serata "Romancero gitano" a Borgo di Colle Ameno. Produzione originale Corti Chiese e Cortili in collaborazione con il Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna e la scuola di teatro “Alessandra Galante Garrone”. Il celebre brano di Mario Castelnuovo-Tedesco, composto sul capolavoro di Federico Garcia Lorca, per una serata magica tra musica e poesia al Borgo di Colle Ameno. Il coro Armonici senza Fili, guidato dal direttore Marco Cavazza e accompagnato dalla chitarra di Walter Zanetti, eseguirà lo splendido Romancero Gitano di Mario Castelnuovo-Tedesco, un brano concepito sull’omonima poesia di Garcia Lorca, insieme a brani composti dagli allievi del corso di composizione del Conservatorio G. B. Martini di Bologna, sempre su liriche dell’autore spagnolo, che verranno recitate da un allievo della scuola di teatro “Alessandra Galante Garrone” di Bologna. Ingresso 5 € – Prenotazioni aperte dal 7 luglio. È possibile prenotare: on-line: prenota.collinebolognaemodena.it - telefono: +39 051 836441 (tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 13:00).

Apartire da venerdì 12 fino a domenica 14 luglio 2024 il centro storico di Medicina ospiterà la XXII edizione dell’Antica Fiera di luglio. Al centro della manifestazione sono la famosa cipolla di Medicina e il foraggio medicinese, alla base della filiera del Parmigiano Reggiano. La cipolla è coltivata a Medicina dagli inizi del Novecento e, dal 2009, il marchio "Cipolla di Medicina" è registrato alla Camera di Commercio di Bologna. Il foraggio di Medicina invece, è conosciuto per il suo alto contenuto proteico e per la sua lavorazione accurata che segue i canoni della tradizione. Non perderti degustazioni, gastronomia, spettacoli e concerti in un weekend ricco di soprese.

6. Segreti dell’Appennino Bolognese: i Tarocchi

Nell’ambito della rassegna I segreti dell’Appennino Bolognese al Museo dei Tarocchi e dintorni il 13 luglio alle 10.00 appuntamento al Museo dei Tarocchi di Riola (Via A. Palmieri, 5). Gli Arcani maggiori diventano i simboli che narrano le storie dell’Appennino: l’Imperatrice e le Madonne arboree; la Temperanza e il Diavolo, acqua santa e acqua profana; le Stelle e l’astrologia. Le visite si svolgeranno dalle ore 10:00 alle ore 11:15 (durata incontro 1h15m circa). Il costo è di €10,00 a persona, Ingresso solo su prenotazione:

Tel. +39 334 9975005.

Domenica 14 luglio "I Ruvidi" live sul palco del Fondo Comini. I Ruvidi nascono da una momentanea ribellione, priva comunque di rancore, all’esterofilia musicale imperante e alla voglia di darsi alla tradizione musicale di questa terra di mezzo in cui alcuni sono cresciuti e da cui altri sono stati adottati. E anche per accontentare Lorenzo che voleva che i suoi amici formassero un gruppo di liscio. E comunque visto che la ribellione è durata poco, i Ruvidi non si fanno mancare alcune epiche incursioni nella musica latina più da balera che si possa trovare.

8. Sagra del fungo a Castel d'Aiano

Dal 12 al 14 luglio 2024 a Castel d'Aiano torna la "Sagra del Fungo", per un weekend tra sapori montanari, passeggiate, conferenze e intrattenimento per bambini. Per tutte e tre le giornate saranno presenti stand gastronomici, tappeti elastici, gonfiabili per bambini, il sabato e la domenica sarà presente anche un mercatino di prodotti tipici.

Éarrivato il momento di ripassare le canzoni e le coreografie dei classici che ti hanno tenuto compagnia per tutta l’adolescenza, perchè "Teenage Dream" arriva a Sequoie Music Park sabato 13 luglio. I Sonohra saranno gli ospiti di "Teenage Dream" per uno speciale momento nostalgico in cui ci faranno cantare fino a perdere la voce.

Sabato 13 luglio "Camminare per conoscere". Terzo appuntamento alla scoperta del territorio del Parco del Paleotto e dei paesaggi delle colline di Bologna e del Parco dei Gessi. La camminata è indicata per chi ha una pratica di trekking nel corpo (Livello medio/alto) in sentiero e fuori sentiero. Partecipazione gratuita con tesseramento AICS obbligatorio. Per maggiori informazioni e prenotazioni: 370 366 4343 | promozione@ekodanza.it www.ekodanza.it | www.paleotto11.com

