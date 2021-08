Le 10 cose da fare a Bologna nel weekend di Ferragosto

Il fine settimana di Ferragosto all'ombra di San Petronio? Un'occasione per godersi una Bologna tranquilla in cui non ci si annoia mai: almeno 10 cose da fare le abbiamo trovate

Stare in città a Ferragosto non è per niente male e visto che quest'anno il 15 agosto cade di domenica, scatta il super- weekend pieno di feste e festicciole, appuntamenti musicali, gite fuori porta e tutto quello che si può immaginare per distrarsi dalle alte temperature. Fra sabato e domenica le opzioni per rilassarsi e godersi le vacanze senza spostarsi di un millimetro dalle Due Torri eccole qui, in un bel decalogo fra cui pescare l'evento giusto.

1. Sotterranei di Bagni di Mario: la visita guidata di Ferragosto

Non solo domenica 15 agosto, ma anche sabato 14, l'appuntamento è nei sotterranei di Bagni di Mario. Sabato alle ore 16.00 e domenica alle 19.00 si va alla scoperta della Conserva di Valverde, conosciuta anche come Bagni di Mario, cisterna di epoca rinascimentale (1563) eseguita dall'architetto Tommaso Laureti. Ci si innamora (è asscicurato) dei suoi cunicoli e della grazia della struttura, realizzata per alimentare la Fontana del Nettuno e altre particolarità idrauliche come l'Orto dei Semplici (oggi piazza coperta della ex Sala Borsa). Evento organizzato da Associazione Vitruvio. Contributo a persona, in contanti all'accoglienza: 10 euro e percorso (8 euro fino agli 11 anni) + biglietto di ingresso.

2. "In mezzo scorre il fiume": percorsi fra musica e natura

Ricco di eventi il programma a ridosso del ferragosto di In mezzo scorre il Fiume, percorsi fra musica e natura, il festival diretto da Luisa Cottifogli, che vuole creare uno stretto dialogo tra musica, arte e natura in luoghi splendidi dell’Appennino tosco romagnolo. Sabato 14 agosto ci si sposta in Toscana, Borgo di Camaggiore ospita Fra sacro e profano, una performance di Carlo Maver ai flauti e al bandoneon con narrazioni storiche a cura di Claudio Penazzi e possibilità di piccole escursioni con i somarini di Camaggiore. Domenica 15 agosto alle 21.00 a Fiume a Borgo Tossignano il ferragosto si celebra con la cantante brasiliana Patricia De Assis, profonda conoscitrice delle tradizioni musicali del suo Paese che, accompagnata dalla chitarra di Stefano Girotti, presenta A Cor Do Samba, affascinante viaggio nel cuore del Samba.

3. Musica rock e rockabilly ai Giardini Margherita: è boogie in the park!

Nel weekend di ferragosto il Belvedere Gardens Village, la neonata rassegna realizzata da Peacocklab in collaborazione con il Torneo dei Giardini Margherita e alcune delle migliori sigle della ristorazione bolognese, porta ai Giardini Margherita una tre giorni di musica rock e rockabilly. La line up è composta da gruppi provenienti da ogni parte d’Italia e una selezione musicale pre e post concerto curata da Xfactory-y Gang, crew storica della cultura rock e rockabilly bolognese.