San Valentino, gli eventi più romantici del 14 febbraio 2021

San Valentino: la Festa degli Innamorati quest'anno cade di domenica e nella fase in cui l'Emilia-Romagna è "gialla", dandoci la possibilità di fare delle visite nei musei della città.

Ecco cosa fare nel giorno più romantico dell'anno:

1. "Gli amori nel fregio dei Carracci e nel Polittico Griffoni"

Occasione unica di poter rivedere, per un’ultima volta, il magnifico Polittico Griffoni di Francesco del Cossa ed Ercole de’ Roberti nella sua interezza con il passaggio in zona 'gialla': al via una serie di visite, sia dal vivo sia online, per vedere l’opera ricomposta dopo 300 anni. Appuntamento speciale per la Festa degli Innamorati: domenica 14 febbraio alle ore 18.00 la visita online "Gli amori nel fregio dei Carracci e nel Polittico Griffoni" (Al costo di 7 euro).

2. Cinema italiano Ritrovato fuori sala: "Giorni d'Amore" di Giuseppe De Santis

Nella campagna ciociara dei primi anni Cinquanta, una coppia d’innamorati s’ingegna, tra molti impedimenti, per trovare la strada verso il matrimonio. Primo film a colori di Giuseppe De Santis (Ferraniacolor), è al contempo commedia vivace, favola sentimentale e preciso ritratto sociale postneorealista. Marcello Mastroianni s’impone con la sua fisionomia morbida, sorniona, provinciale. Marina Vlady è una luminosa, bellissima ragazza di campagna sedicenne. Il loro incontro produce scintille: “De Santis dimostra una bravura eccezionale nel celebrare l’amore in ciò che ha di più nobile e, al contempo, esaltandone la carnalità” (G. Sadoul).

Il film è stato restaurato nel 2018 da Cineteca di Bologna grazie al contributo di Surf Film presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata a partire dal negativo scena e dal negativo suono originali. Perfetto per celebrare l'amore!

3. "Bologna Innamorata": la visita guidata

Tra le visite guidate di "Succede Solo a Bologna" c'è anche l'edizione speciale, quella romantica. Si chiama "Bologna Innamorata" e l'appuntamento è alle 15 (durata un'ora) al Voltone del Podestà ed è necessario prenotarsi sul sito.

La mostra Vittorio Corcos Ritratti e Sogni – magistralmente allestita all’interno delle sontuose sale di Palazzo Pallavicini – riunisce alcuni tra i dipinti più significativi dell’artista livornese provenienti da importanti collezioni pubbliche e private. Corcos è considerato un innovatore nell’ambito del ritratto realistico, allievo di Domenico Morelli e amico di De Nittis del cui salotto parigino fu assiduo frequentatore, Corcos è uno degli interpreti più apprezzati dei sentimenti e dei costumi della Belle époque. Le donne note più belle dell’epoca sono le protagoniste indiscusse dei ritratti dell’artista, caratterizzati dalla delicatezza del tratto, dalla minuzia quasi fotografica nella rappresentazione degli oggetti e dei tessuti lussuosi ma anche dalla profondità psicologica degli sguardi che conferisce ai soggetti un misterioso magnetismo. Per questa ragione le donne dipinte da Corcos furono definite creature che hanno in sé qualche cosa del fantasma e del fiore.