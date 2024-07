Bologna dal lunedì al venerdì: gli eventi di questa settimana

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Uno sguardo alla settimana dal lunedì al venerdì, al ghiotto programma culturale che Bologna continua a offrire ai non-vacanzieri ma anche ai turisti. Continua il cinema in Piazza Maggiore con la rassegna "Sotto le Stelle del Cinema" (i cinema all'aperto sono però tantissimi e QUI trovate la mappa dell'estate 2024. Fra gli altri ci sono l'Arena Puccini al dopo lavoro ferroviario e il B'est Movie. Fra le rassegn da non perdere d'occhio in questi giorni il BOtanique (ai Giardini di via Filippo Re di via Irnerio), Pontelungo Summer Festival, il calendario della Certosa di Bologna e il Sequoie Music Park al Parco delle Caserme Rosse.

Cinema in Piazza Maggiore: i film e gli ospiti della settimana

Ecco il programma dello schermo di Piazza Maggiore per questa settimana: lunedì 15 luglio per la Festa delle Nuove Cittadinanze ci saranno il regista Daniele Gaglianone e l’attore Valerio Mastandrea con La mia classe; martedì 16 luglio Fatih Akin presenterà il suo Rheingold; mercoledì 17 luglio l’omaggio a Massimo Troisi con Il postino di Michael Radford, presentato dall’ufficio stampa del film Cristiana Caimmi; giovedì 18 luglio Dune: Part One di Denis Villeneuve; venerdì 19 luglio: Matteo Garrone porterà in Piazza Maggiore il director’s cut del suo Dogman.

Bologna Estate: la settimana in "pillole"

Ecco una bella lista di eventi che rientrano nel cartellone estivo. Partiamo da lunedì 15 luglio: alle 21.15 "E la rabbia cominciò a fermentare". Spettacolo tratto da Furore, capolavoro del premio Nobel John Steinbeck, considerato il racconto simbolo della Grande Depressione. In scena Pietro Traldi e Manuela De Meo - Sementerie artistiche. Nell’ambito di Sereserene la rassegna che propone eventi nei luoghi più caratteristici di Crevalcore e frazioni. Alle 21, Cine Barca. Primo appuntamento della rassegna cinematografica estiva che si svolge presso il Centro Sportivo Barca. Venti appuntamenti in programma dal 15 luglio all’11 agosto, con ingresso gratuito.

Il 16 e il 17 luglio, alle 21.30, Perfect days (Giappone/2023) di Wim Wenders (125'), Arena Tivoli. Il film racconta la storia di Hirayama (Koji Yakusho), un uomo che parla poco, umile ma sereno, che lavora come addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo. Hirayama vive in una piccola casa, circondato da piante, e segue un'assidua e tranquilla routine, che gli permette di coltivare le sue passioni: la musica, i libri, la fotografia e gli alberi.



Martedì 16 luglio. Alle 21.30, Si gira! Cinema in quartiere. È l’intenso Whiplash, pellicola di Damien Chazelle del 2014, ad aprire martedì 16 luglio la seconda tappa di Si Gira!, la rassegna gratuita di cinema itinerante nei quartieri di Bologna. La seconda settimana di programmazione è dedicata alla Musica e si svolge da martedì a domenica in piazza Giovanni XXIII.

Alle 21,00 Mo Sóppa che Spetâcuel! Rassegna di spettacoli dialettali bolognesi con: teatro dialettale, scenette, canzoni, zirudelle e cantastorie, rivolta non solo agli affezionati del dialetto ma soprattutto a coloro che sono curiosi di conoscerlo. Questa serata si tiene a Castel Maggiore, Villa Salina Malpighi.

Alle 18, Danzare il tramonto, un festival che combina l’esplorazione della natura con la danza contemporanea e le arti performative. Fino al 30 luglio, ogni martedì.



Mercoledì 17 luglio. Alle 21, Territori da curare. Benvenuti a Mahagonny. Lo spettacolo portato in scena dal Teatro delle Ariette è un libero adattamento del testo di Bertolt Brecht Ascesa e caduta della città di Mahagonny . In seguito alla straordinaria alluvione del 20 maggio, che ha colpito il Comune di Valsamoggia e in particolare Via Marzatore, il progetto "Territori da cucire" ha cambiato nome ed è diventato "Territori da curare". https://www.bolognaestate.it/ calendario-bolognaestate-2024/ territori-da-curare-2024



Alle 21, Attaranta. Il meditrerraneo che balla. Spettacolo con l'Orchestra Popolare Italiana diretta da Ambrogio Sparagna con la partecipazione di Peppe Servillo e Toni Esposito, Theodoro Melissinopoulos, Ziad Trabelsi. Nell’ambito di DiMondi Summer 2024.



Alle 21.30, Federico Poggipollini. Concerto nell’ambito della 25a edizione di Borghi e Frazioni in musica rassegna di concerti all'aperto, nelle piazze e nei giardini di Argelato, Castel Maggiore, Granarolo dell’Emilia, Minerbio e San Giorgio di Piano.



Dal 18 luglio all'8 agosto, Cubo Live 2024. Nei Giardini di Porta Europa, in piazza Vieira de Mello a Bologna, la musica in tutte le sue forme sarà la protagonista, con un variegato programma che spazierà dalla musica classica al jazz e al pop. Il primo appuntamento è con Filippo Graziani canta Ivan: il concerto celebra l’eredità di Ivan Graziani, leggenda della musica italiana e padre di Filippo, una collezione di canzoni inedite e di repertorio per rendere omaggio a un’icona indimenticabile che ha rivoluzionato la musica d’autore. Gli spettacoli sono gratuiti con ingresso libero.



Giovedì 18 luglio. Alle 21, La magia musicale dell'Emilia-Romagna. Una formazione tipicamente emiliana presenta un piccolo viaggio alla scoperta dei luoghi d’origine delle musiche, dei balli e dei canti popolari dell’Emilia-Romagna, la terra dell’arte dei suoni, il cui patrimonio musicale ha segnato e impreziosito la storia della cultura della regione. Un progetto che racconta questo territorio e la sua tradizione, tra passato e presente, attraverso le indimenticabili melodie che spaziano dalla musica folkloristica al pop-rock e che ancora invitano a ballare e sognare. In collaborazione con Entroterre Festival | Estate Ai 300 scalini - Punti di fuga. Alle 21, International Jazz & art performing 5.0. Cinque incontri artistico-musicali, dal 27 giugno al 25 luglio, tutti i giovedì alle ore 21, all’interno di Zu.Art, giardino delle arti di Fondazione Zucchelli.

Cinema al Gran Reno: in arrivo il protagonista del film di Neri Marcorè

Martedì 16 luglio, alle 21.30, sarà una serata speciale, per la sezione “Accadde domani”, l’attore Alberto Paradossi sarà ospite al Gran Reno per presentare "Zamora", debutto alla regia di Neri Marcorè, film di cui Paradossi è il protagonista. Una storia di sport e amicizia, liberamente ispirata all’omonimo romanzo del giornalista sportivo e scrittore Roberto Perrone. Protagonista è Walter Vismara, contabile di una piccola fabbrica di provincia negli anni ‘60. Trasferitosi per necessità a Milano si trova a lavorare in un'azienda il cui proprietario è fissato con il calcio e tiene tantissimo al fatto che i suoi dipendenti disputino ogni anno una partita. A una delle due squadre che dovranno affrontarsi manca però il portiere e Walter, per assecondare i voleri del capo, finge di esserlo, ma dovrà trovare una soluzione prima dell'incontro.

La proiezione di Zamora inaugura una serie di pellicole legate al mondo sportivo e ai suoi valori come rispetto, collaborazione e appartenenza, in programma nella rassegna ad agosto. Si tratta di appuntamenti all’insegna di valori come l’inclusività e la condivisione, possibile grazie alla collaborazione, avviata quest’anno, con la Polisportiva Masi, che ha dato vita ad alcune serate dedicate a promuovere l'importanza dello sport.