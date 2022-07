Guida al weekend: i 10 eventi da non perdere a Bologna questo fine settimana Grandi personaggi della musica e dello spettacolo, serate sotto le stelle, rassegne e festival e grandi sagre della tadizione che mettono insieme intrattenimento e buon cibo

Estate e fine settimana in città come in vacanza. A Bologna è possibile visto che ogni sera c'è qualcosa di bello che non ti fa sentire poi così sfigato a resistere sull'asfalto invece che affondare i piedini nella sabbia o nelle scarpe da trekking. Rassegne nelle piazze, sui colli, sotto i palchi e davanti ai grandi schermi: la mappa della città si è ormai sovrapposta a quella di Bologna Estate e non c'è davvero tempo per tutto. Voi, cosa sceglierete?

Ecco i 10 eventi da non perdere:

(per chi ama la tradizione)

E' la numero 25. E la tradizione, come ogni anno, si rinnova con 4 giorni di appuntamenti culturali, enogastronomici, balli montanari, liscio, concerti, discoteca in terrazza e...il profumo dei ricordi! Per rivivere le tradizioni agricole del territorio e assaggeremo i buoni sapori dei piatti tipici, tutto il paese tornerà a rivivere le sue origini. Rievocheremo i tempi in cui le campane riecheggiavano tra le valli, l’incanto della creazione dei balini con la macchina da battere, il profumo del pane appena sfornato dal forno a legna... seguiteci per conoscere tutti gli eventi in programma, dal 14 al 17 luglio...Naturalmente a Loiano!

(per chi vuole un'atmosfera magica)

Sabato 16 luglio "L'ora di religione" di Marco Bellocchio (Bellocchio lo credevo più cattivo, nervoso e invece mi ha aiutato tanto. Io ho bisogno soprattutto di affettuosità, anzi si può dire che faccio l’attrice non tanto per danaro o per avere una piscina o una villa, ma per ricevere maggiore affetto. E lui mi ha dato affettuosità sul set e questo ha fatto un po’ calmare questa ansia che mi domina - Piera Degli Esposti) e domenica 17 luglio "Macbeth" di Joel Coen (Ho scelto deliberatamente di fare qualcosa che non avevo mai fatto. È stata per me l’opportunità di uscire dalla mia comfort zone. Il film lo richiedeva. Volevo allontanarmi il più possibile dal realismo e avvicinarmi invece a una sorta di rappresentazione teatrale. Ho cercato di ridurre ogni cosa alla sua essenza teatrale, ma facendo in modo che il risultato fosse comunque inequivocabilmente cinema - Joel Coen). Questi due grandi film sono nel programma della rassegna cinematografica di Piazza Maggiore. Che come ormai ben sappiamo è a ingresso gratuito e comincia alle 21.45.

La seconda edizione di Not in my house, il torneo di streetbasket 4vs4 dei playground bolognesi, si chiude con le attese finali il 17 a 18 luglio in Piazza VIII Agosto a Bologna. Le 10 squadre finaliste sono le prime due classificate delle 60 di partenza che dall’11 giugno si sfidano nelle 5 conference territoriali dell’arera metropolitana per conquistare il titolo di King di Bologna. Promosso dall’ASD Not in my house, il progetto mette al centro la pallacanestro, uno degli sport più amati e popolari a Bologna, e valorizza i talenti e la passione che arrivano dalle realtà locali dei 5 distretti della Città Metropolitana.