Ferragosto a Bologna: gli eventi per un 15 agosto in città (senza rimpianti)

Una giornata di festa, che celebra l'estate, ma che per molti si trascorre in città o nei dintorni. Il che non è necessariamente una cosa negativa perché godersi la città semi-deserta ma piena di eventi è anche piacevole. Ferragosto quest'anno cade di venerdì ed è così un incentivo a prolungare il weekend. Cosa offre Bologna il 15 agosto? Ecco una rosa di eventi e di idee...

Ferragosto al cinema

Giovedì 14 e venerdì 15 agosto (alle 21.00) all'Arena Tivoli un film di Giovanni Veronesi. "Romeo è Giulietta" racconta la storia di Vittoria, una giovane attrice che nel corso di un provino viene fortemente umiliata da un noto regista molto cinico. Il ruolo per cui la ragazza si era presentata è quello di Giulietta, ma Vittoria non demorde e decide di ritentate il casting con una falsa identità. Per mostrare al burbero regista il suo talento, la giovane si presenta sotto le mentite spoglie di Fabio, esibendosi nella parte di Romeo. Vittoria fa colpo e viene scelta per interpretare il protagonista maschile dell'opera shakespeariana, ma non rivela la sua vera identità femminile. Da questo momento in poi è Fabio. Per la talentuosa attrice non si rivela poi così complicato vestire i panni di Romeo sia sul palco che dietro le quinte. Il problema sorge quando viene scelto per interpretare Mercuzio proprio il suo fidanzato. Vittoria si ritroverà a dover nascondere la sua identità anche a lui, riuscirà con il suo talento a non farsi smascherare?

Ferragosto alla scoperta dei borghi medievali: basta mezz'ora per essere in vacanza

Sono due i luoghi perfetti per un tragitto breve e un effetto vacanza assicurato: uno è il Borgo di Dozza, nell'imolese, e il secondo è Monteveglio, un borgo fortificato situato nel comune di Valsamoggia un tempo la più importante e inespugnabile roccaforte matildea della zona.

(calendario in aggiornamento)