Guida al weekend: i 10 migliori eventi a Bologna e provincia Un bel fine settimana che va verso il Natale quello che si sta per aprire e alle piste del ghiaccio, mercatini e concerti di Natale, si sommano appuntamenti a teatro e mercatini di beneficenza. Ecco tutto il meglio

Il fine settimana prima di Natale, eccolo qua! Tempo di correre alla ricerca degli ultimi regali, di godersi la città addobbata e illuminata, di ascoltare la musica giusta, di sostenere le attività benefiche, di divertirsi con gli amici. Al Dimondi Winter di Piazza Lucio Dalla, ormai lo sappiamo, si sono la pista da ghiaccio e un bel palcoscenico dal quale arriva tanta bella musica. Ma per pattinare sul ghiaccio di occasioni ce ne sono tante: ecco tutte le piste in città e fuori città. Da non perdere per acquistare i regali e vivere l'atmosfera di questo periodo i nostri bellissimi Mercatini di Nalate e i Presepi in città. A proposito si mercatini, questo weekend ce n'è uno speciale in via Saragozza!

Ecco i 10 eventi da non perdere:

(per visitare la nuova mostra in città) Ha aperto a Bologna la mostra “Fattori. L’umanità tradotta in pittura” in programma dal 16 dicembre 2022 al 1° maggio 2023 a Palazzo Fava, il Palazzo delle Esposizioni di Genus Bononiae Musei nella Città realizzata in collaborazione con l’Istituto Matteucci. Il percorso espositivo a cura di Claudia Fulgheri, Elisabetta Matteucci e Francesca Panconi, studiose e profonde conoscitrici della vasta produzione di Fattori, presenta una straordinaria selezione di oltre 70 opere della produzione del maestro indiscusso della macchia, eccezionale precursore della modernità̀ del XX secolo. Sono passati oltre 50 anni dall’ultima mostra presentata a Bologna sul grande maestro livornese: nel frattempo, parallelamente al progredire degli studi, l’interesse nei confronti dei Macchiaioli è andato sempre più crescendo, anche per le importanti rassegne che hanno visto al centro il movimento toscano. L’esposizione a Palazzo Fava vuole restituire, attraverso un excursus temporale e tematico nella poderosa produzione dell’autore, il suo sguardo al contempo innamorato e disincantato sull’esistenza, rivelandone l’inconsapevole poesia che, nonostante tutto, essa nasconde. In tale capacità di “liberare” l’essenza del transitorio, fissandola nei diversi generi pittorici coi quali egli si è confrontato, risiede la modernità di Fattori, intesa come capacità di cogliere l’immutabilità del sentimento umano, l’eternità dietro la contingenza.

(per un evento che è alla sua prima edizione)

Da venerdì 16 a domenica 18 dicembre tornano gli eventi enogastronomici in Piazza Lucio Dalla a DiMondi Winter , con la 1° edizione del festival dedicato alla cultura e alla cucina pugliese. Tre giorni fra ristorazione tradizionale, mercatino con stand per la vendita al dettaglio di prodotti tipici e vini selezionati, da accompagnare a musica dal vivo, animazione per tutte le età e molto altro.

(per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni)

La Pinacoteca Nazionale di Bologna organizza, grazie alla collaborazione con l’Accademia di Belle Arti, attività educative per le famiglie in visita al museo Una domenica al mese, infatti, le studentesse e gli studenti del Dipartimento di Didattica e Comunicazione dell'Arte dell’Accademia, con il dipartimento educativo della Pinacoteca, portano bambini e genitori alla scoperta dei capolavori custoditi nelle sale di via Belle Arti e intrattengono i più piccoli con laboratori di approfondimento che li conducono alla comprensione della storia dell’Arte divertendosi. Domenica 18 dicembre dalle ore 17 alle ore 18.30 "I valori delle cose": se osserviamo con attenzione i dipinti esposti in Pinacoteca, potremo scoprire uno speciale alfabeto "per oggetti"...Alcuni sono semplici e umili, altri sono preziosi e rari. Alcuni vengono fieramente esibiti dai personaggi, altri si intravedono appena, eppure tutti hanno un significato preciso, tutti hanno qualcosa da dirci per orientare la nostra interpretazione della scena e dei soggetti rappresentati.