10 eventi imperdibili: la guida al weekend bolognese Comincia il cinema in Piazza Maggiore, ci sono i mercatini vintage, tanta musica e anche un'escursione da nottambuli. E intanto le rassegne e i festival aumentano a dismisura

Un weekend che parte male per gli scaramantici, anche se alla fine questo venerdì 17 promette un ottimo weekend, almeno per quel che riguarda l'agenda degli eventi. Troveranno sfogo un po' tutti perché a Bologna parte ufficialmente l'estate: mentre il maxi schermo in Piazza Maggiore si accende per la rassegna "Sotto le stelle del cinema", tutto intorno è un proliferare di concerti, mercatini, sagre e serate all'aria aperta. Decidere cosa fare sarà il vero problema, mentre escludiamo a priori una corsa verso il mare, scoraggiati dalle code. Le grandi novità di questa settimana? Per gli appassionati di Giappone c'è la dodicesima edizione di NipPop: Parole e forme da Tokyo a Bologna, dal 17 al 19 giugno nelle bellissime sale del Quartiere Santo Stefano di Bologna. Dal 16 al 18 giugno torna la Repubblica delle idee a Bologna in un’edizione speciale: festa, con musica e reading scenici tra Piazza Maggiore, Piazza Santo Stefano e Palazzo Re Enzo.

Ecco i 10 eventi da non perdere!

(per chi non ne poteva più senza cinema in piazza)

Finalmente ci siamo. La magica estate bolognese si apre con il grande schermo dei Piazza Maggiore e con un cartellone che conta 54 serate Sotto le stelle del Cinema in Piazza Maggiore. Si parte domenica 19 giugno (e fino al 14 agosto) con un inno alla pace, "Il grande dittatore" di Charlie Chaplin: una coraggiosa parodia satirica del nazismo che prende di mira direttamente Adolf Hitler e il suo movimento.

(per una combo perfetta vino e musica)

Rassegna ormai più che ventennale, ideata dal Comune di Zola Predosa, che riesce ad unire due passioni nel cuore dei colli bolognesi: musica e enogastronomia. Natura e cultura si fondono in 9 appuntamenti tra Ville, itinerari di trekking, cantine, degustazioni, aziende vitivinicole e ottimo jazz suonato da professionisti di altissimo livello. Si parte venerdì 17 alle 21.15 a Villa Edvige Garagnani (Via Masini, 11 Zola Predosa) con Jimmy Villotti Trio in concerto (Jimmy Villotti, chitarra; Mimmo Turone, hammond C3; Adam Pache, batteria). Un trio formato da tre specialisti del proprio strumento che vede Villotti e Turone, due musicisti che collaborano da molti anni in varie formazioni, unirsi al grande batterista Adam Pache, un trio inedito. Swing e groove sono i fattori dominanti di questo progetto dove l’energia che si sprigiona dalla pulsazione ci riporta ai valori ed alla forza del vero Jazz. Ospite della serata sarà Giacomo Fantoni alla chitarra. Dalle ore 19.45 sarà aperto il Punto del Gusto all’interno della Villa per chi volesse godersi un aperitivo pre-concerto. Sabato 18 siamo all'Azienda Agricola Maria Bortolotti dalle 17.00 con partenza dall’Impianto sportivo Palazola, viale dello Sport, 2 - Zola Predosa Degustazione di vini dell’azienda vitivinicola Maria Bortolotti. Concerto di Domenico Caliri Cal Trio: con questa formazione il chitarrista e compositore Domenico Caliri porta avanti il progetto del guitar trio, avviato già negli anni 2000 con il primo Cal trio dando continuità al proprio percorso compositivo incentrato sulla chitarra, evidenziando la personale ricerca sulle varie possibilità timbriche dello strumento. La musica del Cal Trio è intrisa di jazz, ma anche di improvvisazione libera e di strutture non convenzionali. Il dialogo continuo tra il leader e la sezione ritmica risulta una caratteristica evidente fin dal primo ascolto. Domenica, per chiudere in bellazza: Cannonballmania con Sandro Gibellini all'Azienda Vitivinicola Manaresi dalle 17.00.

3. Al Parco Storico di Monte Sole "Radici - Festival delle memorie civili e ambientali"

(per conoscere tutto della storia)

Radici - Festival delle memorie civili e ambientali è un festival residenziale nel Parco Storico di Monte Sole volto a intrecciare storie e memorie, civili e ambientali, che fanno parte della storia della Città Metropolitana di Bologna, attraverso spettacoli, dibattiti, laboratori, concerti, trekking. La prima edizione si terrà dal 17 al 19 giugno 2022. Radici - Festival delle memorie civili e ambientali nasce dalla collaborazione tra Libera Bologna, ANPI, Piantiamo la Memoria e Associazione Familiari delle vittime del 2 Agosto, con l’obiettivo di tracciare un filo rosso tra eventi storici e memorie apparentemente distanti, eppure profondamente intrecciate e connesse. Memorie che vogliamo ricostruire e raccontare come rete di associazioni della Città di Bologna, per costruire una narrazione comune e condivisa sulla storia della nostra città, così profondamente attraversata e segnata da eventi anche drammatici, che ne hanno plasmato l’identità culturale e politica. Dagli eccidi di Monte Sole e la lotta partigiana alla strage terroristico-mafiosa sul treno Rapido 904; dalla memoria di Irma Bandiera a quella di Angela Fresu; dai processi per le stragi neofasciste all'aula bunker del processo Aemilia. La prima edizione del festival offrirà ai partecipanti la possibilità di campeggiare per l’intera durata dell’evento all’interno del Parco Storico di Monte Sole. Nel suo primo anno Radici sarà dedicato ad alcune delle memorie legate alla storia dell'Appennino bolognese, organizzando una tre giorni che prenderà avvio dal centro della città di Bologna, per poi spostarsi all’interno del Parco storico di Monte Sole. Un cartellone di eventi, visite, testimonianze, trekking, concerti, dibattiti, spettacoli e assemblee permetterà di intrecciare storie, voci e memorie, e al contempo di immergersi nella bellezza e nella storia naturale del Parco.