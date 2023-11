Weekend a Bologna senza rimpianti: i 10 eventi da non perdere

Novembre, di nuovo weekend (fortunatamente). Il clima natalizio avanza e le temperature scendono, la musica rimbombe nei locali e a teatro ci sono degli attori di livello (come Silvio Orlando). Un fine settimana che ci porta un po' ovunque senza muoversi da Bologna (un po' come dicevano i Jamoroquai in Travelling without moving). Ma dove vogliamo andare? Una bussola eccola qua, senza dimenticare che nei dintorni ci sono splendide sagre (ecco la mappa per trovarle tutte).

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

Nuova edizione, nuovo tema, nuova location principale a Bologna. Il Future Film Festival torna a Bologna (15-19 novembre) e a Modena (24-26 novembre) con tante novità in cantiere. Il 23esimo FFF – primo festival italiano dedicato ai film d’animazione, VFX e alle media arts prodotto da Rete Doc, il più grande network cooperativo di professionisti dell’industria culturale e creativa – si trasferisce, nel capoluogo di regione, negli spazi di DumBO, l'ex scalo ferroviario del Ravone, area rigenerata trasformata in un distretto creativo alle porte del centro, condiviso da varie realtà sociali e culturali bolognesi. “Be Kind, Remake” è il tema del 2023. Si parla di cinema handcrafted, fatto a mano, nel segno di Michel Gondry. Esattamente quindici anni fa il regista, con il suo capolavoro Be Kind Rewind, ha dato nuova linfa al mondo del cinema “sweded”, in francese suédé: remake di popolari blockbuster realizzati con budget limitati, povertà di mezzi, recitazione e strumenti amatoriali. Questa tecnica opera su un doppio binario: da un lato lo sguardo retrò e nostalgico, dall’altro la contemporaneità più dirompente, post-post moderna. Una “cucitura” tra passato e futuro che si rende evidente nell’opera scelta dalla manifestazione per rappresentare questa edizione: "Winter is coming". Il fotografo e designer Josè A. Hernandez ha scelto di abbracciare – anche provocatoriamente – la rivoluzione innestata dall’intelligenza artificiale, creando un ponte, anzi un mashup tra la creatività umana e gli algoritmi. Un innesto che mette in discussione i concetti di naturale e artificiale, umano e transumano, aprendo la porta a nuove esperienze: il FFF è anche questo.

Il viaggio di Musica Insieme tra le rive del Mediterraneo lambisce la Siria con la voce unica di Aeham Ahmad, il “pianista delle macerie”, immortalato in uno scatto divenuto virale mentre suona il pianoforte nel campo profughi di Yarmouk. Insignito nel 2015 dell’International Beethoven Prize for Human Rights, Ahmad è autore di due libri (Il pianista di Yarmouk e Taxi Damasco, edizioni La nave di Teseo) nei quali racconta storie di popoli e di guerre dimenticate. Sopravvissuto egli stesso al naufragio di un gommone sulla rotta per Lesbo, il suo Mediterraneo è una via di fuga per chi cerca la libertà e una nuova vita, e troppo spesso vi trova la morte in mancanza di mani tese a raccoglierlo e ad accoglierlo. Nella sua musica, affiancato dalle percussioni di Ahmad Rashid, Ahmad unisce tradizione europea e nordafricana in un sound ammaliante e travolgente.

Il concerto sarà preceduto da un incontro pubblico con Aheam Ahmad, sabato 18 novembre alle ore 17.30 presso le librerie Coop Ambasciatori per parlare dei suoi libri "Il pianista di Yarmouk e Taxi Damasco", edizioni La nave di Teseo.

Pubblicato nel 1975, al centro di un discusso Premio Goncourt, e adattato per il cinema nel 1977, “La vita davanti a sé” di Romain Gary è la storia di Momò, bimbo arabo di dieci anni che vive nel quartiere multietnico di Belleville nella pensione di Madame Rosa, anziana ex prostituta ebrea che ora sbarca il lunario prendendosi cura degli “incidenti sul lavoro” delle colleghe più giovani. Il romanzo dal quale è tratta la rappresentazione teatrale racconta di vite sgangherate, che vanno alla rovescia, ma anche di un’improbabile storia d’amore toccata dalla grazia. Silvio Orlando condurrà il pubblico dentro le pagine del libro con la leggerezza e l’ironia di Momò diventando, con naturalezza, quel bambino cresciuto nel suo dramma. Un autentico capolavoro dove la commozione e il divertimento si inseguono senza respiro. Inutile dire che il genio di Romain Gary ha anticipato senza facili ideologie e sbrigative soluzioni uno dei temi più caldi della nostra contemporaneità, quello della convivenza tra culture, religioni e stili di vita differenti. Il 17 e 18 novembre al Teatro Celebrazioni.

