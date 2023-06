Guida al weekend fra cinema sotto le stelle, tavolate solidali, musica e sagre

Finalmente weekend: ricominciamo da venerdì! Al solito, il nostro decalogo di eventi, punta i riflettori sull'agenda della città cercando di incontrare i gusti di tutti. Chi ama bere e mangiare, chi vuole ascoltare musica e chi non vede l'ora di trascorrere qualche ora davanti a un grande schermo. Ricordiamo che sabato sera è la serata di un grande evento, una cosa mai vista prima e dalla finalità benefica: si chiama B.Great - La ricerca si fa strada la grande tavolata allestita da Bimbo Tu e Asp Bologna: oltre mille persone e un tavolo unico, dalle due torri al Nettuno, per una serata aperta alla città a sostegno della ricerca sulle scienze neurologiche. Il menù speciale è firmato dallo chef Massimiliano Poggi. Tra le mostre appena aperte in città: "Gli Assiri all’ombra delle Due Torri". Proseguono intanto le proiezioni del Biografilm. Da questo venerdì parte il festival Botanique ai Giardini di via Filippo re (qui il programma).

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

1. Orchestra del Conservatorio “G.B. Martini” in Piazza Maggiore

(per chiudere in bellezza il Bologna Portici Festival)

Debutto ufficiale sul palcoscenico di Piazza Maggiore dell’Orchestra del Conservatorio “G.B. Martini” guidata per la prima volta da Oksana Lyniv Direttrice Musicale del Teatro Comunale. Concerto di presentazione Festival Respighi Bologna 2023 - I edizione. Succede domenica Concerto Finale del Bologna Portici Festival18 giugno alle ore 21.30 nelle piazza simbolo della nostra città. Ingresso gratuito, posti nelle prime file riservati agli abbonati di Musica Insieme. Programma: Ottorino Respighi da Impressioni Brasiliane P 153: Canzone e danza Antiche Arie e Danze per liuto – III Suite P 172. Ludwig van Beethoven Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op. 55 – Eroica. In collaborazione con Cineteca di Bologna – .

(per aprire la stagione del cinema all'aperto)

"La stranezza", il film diretto da Roberto Andò arriva all'Arena Puccini dopo il David di Donatello 2023 alla miglior sceneggiatura originale per Roberto Andò, Ugo Chiti e Massimo Gaudioso, come miglior produzione, miglior scenografia, migliori costumi. Nella Sicilia del 1920, Luigi Pirandello incontra due attori dilettanti che stanno provando un nuovo spettacolo, che si trasforma, a poco a poco, in una resa dei conti tra platea e attori. Gli interpreti: Toni Servillo, Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Luigi Lo Cascio, Renato Carpentieri, Giulia Andò, Donatella Finocchiaro, Aurora Quattrocchi, Fausto Russo Alesi, Galatea Ranzi. Origine e produzione: Italia / Angelo Barbagallo, Attilio De Razza, BiBi Film, Tramp Ltd. Durata: 103’

(per nerd e non nerd)

Un palazzetto dello sport dedicato al gioco da tavolo e di ruolo: in 1.600 metri quadrati di area espositiva, si terrà infatti la prima edizione di "Games on Board" con ben 120 tavoli per provare giochi da tavolo e di ruolo. E potranno farlo tutti, senza limiti di età dai 6 ai 99 anni. Succederà al Palasavena di San Lazzaro, il 17 e il 18 giugno, quando debutterà appunto la nuova manifestazione. Come illustrato da Confcommercio, che patrocina la manifestazione, saranno una ventina le associazioni che gestiranno l'area del gioco libero, in cui ognuna potrà provare giochi vecchi (e famosi) e nuovi; ci sarà poi l'area dei giochi di ruolo, gestita in collaborazione con Officina Coboldi. Non mancherà una zona chiamata "Via Indipendenza", in cui gli autori emergenti, come in ogni grande fiera che si rispetti, potranno mettere a disposizione i propri prototipi di giochi, così come sarà presente il bazar del gioco usato, in collaborazione con Save the Meeple.

