I 10 eventi da non perdere questo weekend

Un altro weekend estivo che ci porta a stare fuori casa: sagre, mercatini all'aperto, tanti concerti sotto le stelle, mostre e festival. Ecco che la lista delle cose da fare resta lunga e corposa, mentre non dimentichiamo che questo è il weekend del referendum e siamo tutti chiamati al voto per esprimere la nostra preferenza sul taglio dei parlamentari, mentre a Imola si vota anche per le amministrative.

Ecco i 10 eventi da non perdere questo fine settimana a Bologna e dintorni:

Dalla fine degli anni 50 a metà degli anni 70 via Caprarie è stata il crocevia del jazz internazionale a Bologna, per la presenza al civico 3 del Disclub di Alberto Alberti. Questa strada dal 2011 è diventata l’Hollywood Boulevard del Jazz bolognese, ogni anno collochiamo sul marciapiede una stella di marmo dedicata a grandi artisti jazz che si sono esibiti a Bologna. Quest’anno, per celebrare la Xa edizione e nel rispetto delle norme anticovid, i Concerti si terranno nel Cortile dell’Archiginnasio e saranno in diretta streaming sulla pagina Facebook della Strada del Jazz.

Mostra Mercato a sostegno di progetti della Fondazione Pio Istituto Sordomute Povere, consulta tra le antiche Istituzioni Bolognesi.

In un’atmosfera di grande fascino, all’interno del centro storico di Bologna, in uno spazio verde tra i più belli della città, Peonia in Bloom aprirà le porte al pubblico presentando come di consueto, oltre ad altre iniziative –workshop, conferenze e mostra di quadri - espositrici selezionatissime di alto artigianato, provenienti da tutti Italia. Saranno presenti piú di 40 espositori - di bijoux, abbigliamento, illustrazione, vintage, oggettistica, arredamento e tanto altro. La manifestazione è patrocinata dal Quartiere Santo Stefano, dal FAI Delegazione di Bologna e dal Resto del Carlino.

Condimenti, il Festival di cibo e letteratura torna al parco di Villa Salina di Castel Maggiore. Letteratura, cooking show, teatro, intrattenimento, laboratori per grandi e bambini, divertimento, musica e naturalmente buon cibo: per l’ottavo anno consecutivo torna, dal 18 al 20 settembre, Condimenti, il Festival di cibo e letteratura lanciato a Castel Maggiore otto anni fa, nell’ambito di un forte investimento sulla cultura e sull’aggregazione.