Weekend del 2 giugno: gli eventi imperdibili del "ponte"

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, quest'anno cade di giovedì aprendo così l'opportunità di anticipare il fine settimana e fare il "ponte". Fortunati i vacanzieri ma mica male neppure per chi resta in città, visto che con il clima estivo e l'apertura di tanti festival e rassegne la sensazione sarà quella di ferie anche dentro, o poco fuori, dalle mura.

Mercoledì 1 giugno Sapo Bully live e djset Bolo by night; giovedì 2 giugno dalle 17.00 Roots Balera (reggae vibes ago nice!); venerdì 3 giugno Link goes to Pontelungo (Guest Alex Neri D.J. plus more + Mercato a Km zero) e sabato 4 giugno Salento Link Up from Lecce Flavio Ghetto Eden • DJ War • Bandolero Movement. Non è finita! Domenica 5 giugno Magenta 9 live & Dj Set dalle 17:00.

Fuori città seguendo musica e notti bianche: a Medicina si va a tutto rock!

Giovedì 2 giugno intanto c'è la Notte d'Estate a Zola Predosa: un modo per celebrare questa festività stando in mezzo alla gente, confortati dal buon cibo e divertiti dalla musica e dall'intrattenimento. Per chi ha voglia di un ritmo più incalzante la meta giusta è Medicina Rock Festival. Il il 3-4-5 giugno un palco affollato di ottima musica. Nomi? Meganoidi e Murubutu. E non sono i soli.

La Piccola fiera dei ciarlatani è un micro-festival di arti di strada nello stile delle fiere di inizio novecento. La manifestazione, giunta alla sua 6^ edizione, si svolge il 2 Giugno 2022 a Grizzana Morandi (BO) e animerà i vicoli, le strade e le piazze del paese. L’evento è impostato come una giornata di festa popolare: il borgo verrà allestito sul ricordo di un'antica fiera di inizio 900, ricreata a cavallo tra passato e presente. Il pubblico potrà immergersi in un contesto di giochi antichi, scenografie interattive dall’atmosfera di una volta, figuranti ciarlataneschi, incursioni di saltimbanchi, musici, maghi e affabulatori. Dal mattino si svolgeranno spettacoli di nouveau cirque, musica, marionette, burattini, cantastorie, magia, la sera è programmato uno spettacolo finale e un concerto. Si prevede un mercato di artigianato artistico e bancarelle di antiquariato, nonché vari punti ristoro gestiti da realtà in collaborazione con il festival. 2 giugno 2022 dalle 10 alle 23 a Grizzana Morandi (BO) nelle vie e nelle piazze del paese.

Domenica 5 giugno le Bikini Kill in concerto al Locomotiv Club. Icone punk del femminismo, istigatrici e massime rappresentanti della scena Riot Grrrl, Kathleen Hanna e la sua storica band di “Rebel Girl(s)” tornano a ruggire dal vivo. Le Bikini Kill sono tornate. La notizia della loro reunion è stata diffusa lo scorso aprile insieme all’annuncio di un tour mondiale che le porterà in Italia a giugno per una data a Bologna e una a Milano. Alla formazione originaria composta da Kathleen Hanna, Tobi Vail e Kathi Wilcox, si unirà Erica Dawn Lyle, che prenderà il posto dello storico chitarrista Billy Karren.

Cittadinanza: chi fu a costruire l’Italia unita?

Opportunità o responsabilità? Privilegio o traguardo? Che si declini al femminile o al maschile, definire la cittadinanza assomiglia alla realizzazione di un puzzle in cui si incastrano appartenenza e identità, diritti e doveri, nazioni e singoli individui. Osservata attraverso il prisma della storia, la parola “cittadino” ci rivela tutti i suoi colori, a volte sfumati, a volte contrastanti. E ci racconta il segreto meglio custodito del Risorgimento: a costruire l’Italia unita fu un pugno di cittadini del mondo, avventurosi, bilingui e con più di un passaporto. Come Garibaldi e Anita Ribeiro. Intervengono: Lia Celi, Andrea Santangelo e Amanda Sandrelli. L’incontro si svolge nel Chiostro di San Domenico, piazza San Domenico 12, Bologna, e la partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria su cubounipol.it. Cittadinanza è un evento promosso da CUBO in collaborazione Cronopios, il Settore Biblioteche e Welfare Culturale del Comune di Bologna e con Società editrice il Mulino nell’ambito del Patto per la Lettura di Bologna. L’incontro fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena.

Rassegne estive che partono?