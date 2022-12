Guida al weekend: i migliori eventi a Bologna e provincia Teatro, mercatini, vintage e concerto. Cosa manca questo fine settimana? Nulla. A Bologna ci si diverte così, con tanta cultura. Sabato si accende l'albero di Natale

I Legnanesi

Un nuovo weekend è alle porte e sabato di accende anche l'albero di Natale in Piazza del Nettuno, segno che ormai ci siamo proprio: siamo in pieno clima natalizio. Ce ne eravamo accorti dalla mappa dei mercatini di Nalate che aggiunge un tassello alla volta settimana dopo settimana, in ultimo Il Villaggio di Natale Francese in Piazza Minghetti. Aspettiamo certo, ancora tutto l'elenco di manifestazioni, cori e presepi e intanto anche le torri si sono illuminate. Come trascorrere questo fine settimana (anticamera del Ponte dell'Immacolata!) della prossima? Una lunga serie di aventi ci aspettano per scaldarci un po'.

Beneficenza: fra gli appuntamenti da non perdere Il Gospel Soul Funky Music Show natalizio che si terrà al Teatro Europa Auditorium il 3 dicembre e il cui incasso sarà devoluto alle 18 associazioni del Territorio partner del progetto.

Come ogni prima domenica del mese anche il 4 dicembre 2022 la Pinacoteca Nazionale di Bologna sarà aperta con ingresso gratuito per tutti i visitatori nell’ambito dell’iniziativa del Ministero della Cultura “Domenica al Museo”. Dalle ore 10.00 alle ore 19.00, via Belle Arti 56. Nella stessa giornata, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, anche la sede di Palazzo Pepoli Campogrande (via Castiglione 7) sarà aperta in via straordinaria, ugualmente con ingresso gratuito.

Ecco i 10 eventi da non perdere:

(da un racconto di Dino Buzzanti)

Il 2 e il 3 dicembre Gioele Dix in "La corsa dietro il vento" in scena al Teatro Celebrazioni. Sotto il palazzo in cui abita un grande scrittore, piove dall’alto nel cuore della notte una pallottola di carta. Che cosa conterrà? Appunti senza importanza o versi indimenticabili da salvare? Da questo affascinante spunto, tratto da un racconto di Dino Buzzati, prende il via il nuovo spettacolo scritto e interpretato da Gioele Dix, La corsa dietro il vento. Ambientato in una sorta di laboratorio letterario, a metà fra una tipografia e un magazzino della memoria, lo spettacolo attinge dal ricchissimo forziere di racconti del grande scrittore bellunese – tra cui le celebri raccolte “Sessanta racconti”, “Il colombre” e “In quel preciso momento” – e compone un mosaico di personaggi e vicende umane dove ognuno di noi può ritrovare tracce di sé. Dino Buzzati è stato scrittore, giornalista, pittore, talento multiforme, ma soprattutto un fine scrutatore di anime. E la sua scrittura, insieme realistica e fantastica, corre sempre fulminea al punto, pur non trascurando l’eterna sospensione che caratterizza le nostre esistenze. E grazie al suo talento narrativo, assumono forma poetica paure, sogni e fantasie a noi più che familiari. La corsa dietro il vento è un inedito viaggio teatrale grazie al quale Gioele Dix, ispirandosi a personaggi e atmosfere buzzatiane, parla (anche) di sé, dei suoi gusti, delle sue inquietudini, delle sue comiche insofferenze con l’ironia e il gusto del paradosso cui ha abituato il suo pubblico, condividendo il palcoscenico con Valentina Cardinali, giovane attrice talentuosa ed eclettica.

(per una serata frizzante)

Piume e paillettes, seduzione e stile retrò. Sono questi gli ingredienti dell'evento spettacolo "Bologna Burlesque Festival" arrivato alla sua quinta edizione. Il 3 dicembre approderanno nella città felsinea, performer da tutta Italia, una splendida special guest ed una giuria d'eccezione. La locationè il Sympò. Ci sarà la classica "lotteria in rosso" per il pubblico, mercatino, area bar e aperitivo. Buon gusto, eleganza, tanto divertimento ed un pizzico di follia: la prenotazione è obbligatoria, posti limitati.

(per una serata a tempo)

Domenica 4 dicembre 2022 il Soweto Gospel Choir in concerto al Teatro EuropAuditorium. Composto dai migliori artisti in Sud Africa, il Soweto Gospel Choir è l’esempio assoluto di cosa esprima il potere incomparabile e ispiratore della musica gospel africana: la loro musica e le loro performance sono state apprezzate nel corso degli anni da tantissime star della musica mondiali che li hanno chiamati più volte a collaborare con loro: da Aretha Franklin agli U2, passando per Stevie Wonder, Robert Plant, Celine Dion, i Red Hot Chili Peppers, Ben Harper e tantissimi altri.