Guida al weekend (lungo) del 2 giugno

Un fine settimana che in molti aspettavano visto che con il giorno di festa, il 2 giugno, si allunga e comincia prima. Come vivere al meglio (restando in città) questa "sosta" di inizio estate? Abbiamo mostre fresche di vernissage, festival piccoli e meno piccoli, musica dal vivo e appuntamenti per famiglie e bambini. Da segnalare che a Palazzo Fava prosegue la mostra dedicata a una figura complessa e poliedrica (di cui vi diamo un'anteprima): Lucio Saffaro. Coming soon a Bologna: date e proiezioni del Biografilm 2023.

Ecco il nostro ormai "solito" decalogo:

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

(per una seratona di musica)

Venerdì 2 giugno live all'Arena Puccini "Kokoroko" opening "Fusai Fusa". Nell'ambito della scena musicale londinese, i "Kokoroko" hanno sparigliato le carte del jazz contemporaneo. Gli otto musicisti, tra le grandi rivelazioni del 2019, rendono omaggio alla musica dei loro antenati proponendo un sound ibrido con una miscela di soul e afrobeat, tra orgoglio africano ed energia del jazz britannico.

(per un pomeriggio atipico)

Sabato 3 giugno, ore 15.30 laboratorio "Verdi passeggiate - Piccole esplorazioni in Certosa". Un percorso esplorativo rivolto ai bambini (5-11 anni) per scoprire insieme la Certosa, ora Patrimonio dell'umanità Unesco. Durante la passeggiata verranno proposti piccoli esercizi di osservazione rivolti alla natura, all'arte e alla poesia. Con l'aiuto di una mappa speciale attraverseremo lo spazio cercando di cogliere le piccole magie del luogo, e al termine dell'attività i bambini comporranno una cartolina personale che ritrae uno scorcio della città.

3. "Unkle Kook" live a Frida nel Parco

Sabato 3 giugno i "Unkle Kook" live a Frida nel Parco. La musica da surf esiste? Probabilmente è una cosa del passato, o forse dopotutto non è nemmeno un genere. Se pensi alla surf music, ti viene in mente Dick Dale con la sua musica strumentale, o anche i Beach Boys, che parlavano di surf nelle armonie delle loro voci. Gli Unkle kook sono cinque non surfisti: chitarre, basso, batteria e sax. Questa band è pronta a inondarti di riverberi e annegarti nel rock&roll.

