Weekend di teatro, musica e atmosfere natalizie: i 10 eventi da non perdere

Un fine settimana che sa di festa. Siamo a dicembre e il Natale è praticamente già esploso viste le decorazioni e le luminarie: i teatri sono vivacissimi e così pure i palchi della città. A questo punto non resta che decidere come trascorrere questi due giorni: shopping natalizio e presepi (eccone qui un po') o concerti e spettacoli? Intanto come ben sappiamo è arrivato l’albero di Natale donato dal Comune di Lizzano in Belvedere e l'appuntamento per l'accensione (lo farà il sindaco Matteo Lepore) è fissato per sabato 2 dicembre alle 18.30, accompagnato dai canti di montagna del Coro Monte Pizzo. Mostre da vedere, fra le altre? Quella dedicata all'artista Milva al Museo della Musica e la mostra extra large di Concetto Pozzati a Palazzo Fava.

Il 3 dicembre si celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità. Sono tante le iniziative organizzate nei Comuni dell'area metropolitana, tra cui l'evento "Mettiti nei miei panni", voluto dalla Città metropolitana di Bologna nell'ambito del Piano per l'Uguaglianza, in programma per l'intera giornata di domenica 3 dicembre a Villa Smeraldi - Museo della Civiltà Contadina. Al via sabato 2 dicembre, nella suggestiva cornice di Porretta Terme, il weekend di apertura della 22esima edizione del Festival del Cinema di Porretta Terme. Qui il programma del festival, che verrà inaugurato dall’omaggio a Luciana Mulas, fotografa di grande prestigio.

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

1. Musei gratis per il primo weekend del mese!

Domenica 3 dicembre 2023 la Pinacoteca Nazionale di Bologna sarà aperta dalle ore 9.00 alle ore 19.00, con ingresso libero per tutti i visitatori nell’ambito dell’iniziativa del Ministero della Cultura “Domenica al Museo”. La Pinacoteca Nazionale di Bologna nasce nel 1808 come quadreria dell’Accademia di Belle Arti, l’istituto d’istruzione sorto dalle ceneri della settecentesca Accademia Clementina. L’antico nucleo, proveniente dall’Istituto delle Scienze, fu in seguito arricchito dalla straordinaria raccolta di quasi mille dipinti frutto delle soppressioni di chiese e conventi compiute dopo l’ingresso delle truppe napoleoniche a Bologna, tra il 1797 e il 1810, e nuovamente a seguito delle soppressioni del 1866 attuate dal nuovo stato italiano. Nella sede distaccata di Palazzo Pepoli Campogrande (anche questa a ingresso gratuito il primo fine settimana del mese) è possibile ammirare le sale splendidamente affrescate dai principali protagonisti della grande decorazione bolognese tra la seconda metà del Seicento e gli inizi del secolo successivo: il Salone d’onore con la trionfale Apoteosi di Ercole di Canuti, la Sala di Felsina con le pitture composte e aggraziate dei fratelli Rolli, le sale delle Stagioni e dell’Olimpo, dove l’irriverente Giuseppe Maria Crespi contamina la decorazione celebrativa con i modi della pittura di genere, l’elegante classicismo della Sala di Alessandro di Donato Creti. Gli ambienti del piano nobile di Palazzo Pepoli Campogrande ospitano alle pareti alcuni dipinti della quadreria Zambeccari, la ricca collezione destinata alla pubblica fruizione a fine Settecento dal marchese Giacomo Zambeccari ed entrata a far parte delle raccolte della Pinacoteca nel 1884.

Sabato 2 dicembre, ore 17:00 per la rassegna “Il Sabato all’Accademia”, Catalina Vicens, conservatrice e direttrice artistica del Museo di San Colombano di Bologna, effettuerà una visita riservata con musiche di Accademici Filarmonici del XVII e inizio del XVIII secolo al Museo di San Colombano, via Parigi, 5.

Wonderful Market è uno storico mercato vintage e handmade con sede in Toscana che per questo fine settimana si trasferisce a Bologna, negli spazi di The Social Hub di via Fioravanti (di fronte al nuovo Comune). Non un semplice mercato, ma un appuntamento per chi è in cerca di meraviglia, così come evoca il titolo. Vintage come gli oggetti che raccontano una storia, handmade come qualcosa che prende forma dall’immaginazione e si sviluppa alla ricerca della perfezione. L'appuntamento è per domenica 3 dicembre dalle ore 11 alle 19.

4. Giornata del Burattino bolognese: gli eventi

L'associazione Burattini a Bologna ha istituito la Giornata del Burattino Bolognese. In maniera scientifica, abbiamo scelto il 2 dicembre perché coincide con il giorno della nascita di Filippo Cuccoli (2 dicembre 1806), colui che ha dettato i canoni della tradizione, proseguiti dal figlio Angelo e portati avanti ancora oggi dai burattinai di scuola bolognese. Ecco gli appuntamenti:

MERCATO RITROVATO

Dalle 9.00 alle 14.00 saremo a Mercato Ritrovato Via Azzo Gardino, 65, Bologna

Spettacoli e incontri della durata di 30 minuti circa alle 10.30 e alle 12.30

L'allegra bottega delle teste di legno è presente negli orari di mercato con una piccola esposizione di burattini bolognesi

Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti

A SPASSO CON I BURATTINI

Tour e Flash mob, ritrovo ore 16.00 Piazza Galvani, Bologna, durata 45 minuti circa

Conferma la tua partecipazione mandando un messaggio Whatsapp al 3332566426 con testo: 'W i burattini!'

Oppure compila il modulo Google: https://forms.gle/i9M28Ed2AP3BmjrY7

BURATTINI PERFORMER

Ore 21:00 Cinema-Teatro Perla Via S. Donato, 38, Bologna

I burattini bolognesi saranno ospiti del concerto-evento QUEENDICI organizzato da Komos Coro

Iniziativa promossa all’interno del Patto di collaborazione tra il Comune di Bologna e la comunità LGBTQIA+

Ingresso libero

