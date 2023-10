Guida al weekend: i 10 eventi da non perdere

Il clima è cambiato ma la voglia di godersi ogni ora del weekend è rimasta uguale: per questo esiste il nostro consueto decalogo degli eventi imperdibili in città. Si comincia venerdì e si va dritti fino a domenica sera fra teatri, sagre, concerti e laboratori. E poi ci sono anche le mostre sparse per il centro e tutta la città metropolitana. Coming soon? il festival Gender Bender e Halloween!

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

L’appuntamento con “Vintage e non”, il temporary shop benefico organizzato dall’Antoniano, torna a Bologna da giovedì 19 a domenica 22 ottobre. Lo storico mercatino solidale offre – due volte l’anno – la possibilità di acquistare abiti e accessori vintage per tutte le età, supportando così il Centro Terapeutico di Antoniano che dal 1982 segue bambini con fragilità fisiche e cognitive, aiutandoli a superare i momenti difficili e a costruire un futuro più sereno. Come ogni anno, sarà presente anche una sezione dedicata all’oggettistica, per tutti gli appassionati di bric à brac. Per la trentunesima edizione, il “Vintage e non” torna nello Studio Televisivo di Antoniano (accesso da via Guinizelli, 11), da cui ogni anno va in onda su Rai 1 lo Zecchino d’Oro, e sarà aperto dalle 10 alle 18.30 con orario continuato.

Tra il 2023 e il 2026 è racchiusa una serie di anniversari importanti legati alla figura di San Francesco. Quest’anno in particolare si celebrano, oltre all’approvazione della Regola bollata, gli ottocento anni del presepio di Greccio. Due importanti attori, protagonisti in questa stagione di spettacoli molto diversi sul poverello di Assisi, si incontrano per parlarne. Ascanio Celestini porterà in tournée ‘L’asino e il bue’ che parte da una ipotesi provocatoria: se Francesco fosse nato nel 1982 anziché nel 1182 e tornasse povero nel parcheggio di un supermarket?

Venerdì 20 ottobre, ore 17.00, Pinacoteca Nazionale di Bologna "Guido Reni in viaggio verso il bello ideale". Percorso alla scoperta della biografia artistica del pittore modello del classicismo. Le opere presenti in Pinacoteca saranno le tappe di un cammino che partirà dagli esordi con l’Incoronazione della Vergine e si concluderà con la fase estrema eterea e lunare del San Sebastiano. Sabato 21 ottobre ore 17.00, Palazzo Pepoli Campogrande, via Castiglione 7, un percorso guidato per scoprire chi erano i "signori" nella Bologna a cavallo tra Sei e Settecento. Durante la visita si racconterà la scalata sociale della famiglia Pepoli e si analizzeranno le loro committenze artistiche, oltre a scoprire la famiglia Zambeccari e la sua ricca quadreria, oggi conservata in Palazzo Pepoli Campogrande.

