Weekend a Bologna: i 10 eventi da non perdere

Una settimana che per alcuni sarà stata durissima e per altri è volata, fatto sta che adesso il fine settimana sta spalancando le porte a tutte a un programma fitto di cose da fare, vedere e ascoltare. Ecco la solita lista da dieci, attorno alle quali ce ne sono altrettante. E fra quelle più "curiose" c'è la Keep Clean and Run che porta a Bologna (venerdì 19 aprile) la pratica sportiva del plogging, la corsa raccogliendo i rifiuti. L’evento, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, si pone l’obiettivo di sensibilizzare i territori sul diffuso fenomeno del littering, ovvero l’abbandono di piccoli rifiuti.



Per gli appassionati di mercatini ricordiamo la mappa di quelli aperti in questo periodo. Fra le mostre da vedere in città segnaliamo: "Da Felice Giani a Luigi Serra: in mostra la Bologna dell’Ottocento dalle collezioni d’arte della Fondazione Carisbo". Tutt'altro genere, ma sempre da vedere, l'esposizione a Palazzo Pallavicini "Squali e abissi". E per avere una panoramica sulle mostre del mese, abbiamo anche il solito riassunto.

Inaugurazioni e nuove in città. Dal 19 aprile è visitabile la mostra "Conoscenza e Libertà. Arte Islamica al Museo Civico Medievale di Bologna". Si tratta una piccola ma preziosa esposizione (sono 38 gli oggetti presentati, tra metalli, ceramiche, maioliche, vetri e manoscritti) che nasce da un importante progetto di ricerca scientifica tra Musei Civici d'Arte Antica del Settore Musei Civici Bologna e SOAS University of London ed è curata da Anna Contadini, professoressa ordinaria di Storia dell'arte islamica presso lo stesso ateneo londinese. La mostra è realizzata in collaborazione con il Museo di Palazzo Poggi, afferente al Sistema Museale di Ateneo | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, e con il Dipartimento di Storia Culture e Civiltà | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

Dal 19 al 21 aprile 2024 Angela Finocchiaro in scena al Teatro Celebrazioni con lo spettacolo "Il Calamaro Gigante". La vita di Angela è assurda e incomprensibile, come quella di ognuno di noi. Da ragazza tanti sogni e passioni le facevano battere il cuore ma i binari rigidi della famiglia e della società l’hanno portata a una situazione che è come un boccone amaro incastrato in gola, e non va né su né giù. Oggi più che mai: tornando a Milano per la cena dell’ufficio, il rientro dei vacanzieri dal mare la blocca in coda verso Roncobilaccio. Angela maledice tutta quella gente, maledice pure il mare da cui tornano. E ha ancora la bocca aperta, quando un’onda impossibile la porta via, travolgendo e stravolgendo la sua vita. In un vortice fuori dal mondo e dallo spazio, dove si ritrova a girare insieme a un tipo strano e antiquato, Montfort, che arriva da un’altra nazione e un altro secolo.

Tremate...le streghe son tornate! Ed ecco la loro mostra!

2. Gli eventi per il 150° anniversario dalla nascita di Guglielmo Marconi

Nell’ambito delle iniziative promosse dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del 150° anniversario dalla nascita di Guglielmo Marconi, aspettando il 25 aprile, giorno in cui ricorrono i 150 anni dalla nascita, la Fondazione Guglielmo Marconi ha organizzato per il fine settimana del 20 e 21 aprile un ricco programma di iniziative gratuite per il largo pubblico, di tutte le età. Il 20 e 21 aprile Villa Griffone, sede della Fondazione Guglielmo Marconi e Monumento Nazionale, antica residenza dei Marconi dove il giovane pioniere delle comunicazioni senza fili ha scoperto nel 1895 la comunicazione wireless, diviene dunque sede di una due giorni di eventi per celebrare il genio e le innovazioni dello scienziato che ha riscritto la storia delle telecomunicazioni.

Il programma si apre sabato 20 aprile alle 17:00 con "Welcome Wireless", laboratorio interattivo a cura di Tecnoscienza per far vivere ai ragazzi (10-13 anni) l'esperienza dell'avventura tecnologica del wireless, grazie alla quale i partecipanti saranno in grado di esplorare il telegrafo e scoprire come lo stesso segnale possa essere trasmesso senza fili. Successivamente, alle 18:30, si terrà lo spettacolo teatrale "Marconi, Doppia Frequenza", un'intervista immaginaria al genio della radio che esplorerà i molteplici aspetti della vita di Marconi, dai suoi successi tecnologici alle sfide personali e politiche. Liberamente ispirato a "Marconi 1 e 2" di Mario Giorgi, lo spettacolo vedrà la partecipazione di Giulia Manni, Davide Lora e Filippo Pagotto, con la regia di Angela Malfitano.

Domenica 21 aprile alle 10:00 si svolgerà una visita guidata tra oggetti storici, apparati interattivi e radio d'epoca fino a giungere nella emozionante “Stanza dei Bachi”, il luogo in cui Marconi a soli 21 anni di età ha inventato la comunicazione senza fili. Nel pomeriggio, alle 16:00, si svolgerà l’attività per ragazzi "I nascondigli di Guglielmo-Orienteering” (7-12 anni), attraverso la quale l’esterno di Villa Griffone diventerà teatro per scoprire alcune curiosità sul giovane inventore. La giornata di attività si concluderà alle 17:00 con "Guglielmo Marconi. Il ragazzo che fece parlare il mondo", un incontro con le autrici Laura Tenorini e Mirka Ruggeri della graphic novel che racconta la biografia a fumetti di Marconi, edita da Tunué (dagli 8 anni).

Nato a Bologna il 25 aprile 1874, Guglielmo Marconi con le sue intuizioni ha scritto la storia. A lui si deve non solo l’invenzione della telegrafia senza fili attraverso le onde radio, che gli valse il Premio Nobel per la fisica nel 1909, ma anche la nascita del wireless, della radio e della comunicazione senza confini. Proprio in occasione del 150° anniversario dalla nascita, il Ministero della Cultura ha istituito un Comitato Nazionale per la promozione di manifestazioni in Italia e all’estero mirate a valorizzarne la figura.

Gli appuntamenti sono gratuiti. Per partecipare è consigliata la prenotazione a: info@fgm.it - 051.846121 (lunedì-venerdì 10.00-16.00).

Il programma delle celebrazioni con gli eventi citati e quelli in via di definizione sarà consultabile sul sito www.marconi150.it e www.fondazioneguglielmomarconi.it

Dal 16 al 21 aprile 2024 Claudio Bisio in scena al Teatro Ebe Stignani con lo spettacolo "La mia vita raccontata male". Un po’ romanzo di formazione, un po’ biografia divertita e pensosa, un po’ catalogo degli inciampi e dell'allegria del vivere, lo spettacolo è un’indiretta riflessione sull’arte del narrare, su come il tempo modifichi e trasfiguri gli accadimenti, giocando spesso a idealizzare il passato, cancellando i brutti ricordi e magnificando quelli belli, reinventando così il reale nell’ordine magico del racconto. Claudio Bisio attore teatrale, cinematografico, doppiatore e conduttore televisivo torna a collaborare con il regista Giorgio Gallione portando in scena parte del patrimonio letterario del vincitore del premio Strega 2014: Francesco Piccolo.

In aprile, è la volta di "Nessun dorma!" La famosissima romanza della Turandot dà il titolo a due manifestazioni nell’anno del centenario pucciniano (1924-2024). Programma: 19 aprile grande concerto sacro-sinfonico - 20 aprile arie d’opera, con l’introduzione storica del professore Piero Mioli.

Sabato 20 e Domenica 21 aprile una serie di eventi per promuovere i sentieri e il suggestivo territorio che li ospita. Un’iniziativa che nasce per dare risalto alle ricchezze naturalistiche e attrattive che sono presenti nel territorio di Castel d’Aiano. Il primo Festival dei Sentieri, promosso dall’Amministrazione comunale, è reso possibile grazie alla collaborazione delle associazioni di volontariato e al contributo degli sponsor che condividono l’importanza della scoperta del territorio e la sua appartenenza, per amarlo e valorizzarlo.

La due giorni, in programma per il 20 e 21 aprile prossimi, si aprirà con un convegno dedicato ai benefici dell’attività sportiva in natura, volano di sviluppo per la montagna, alla presenza del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, e con la mostra fotografica “La vita tra sentieri e paesaggi in Appennino”. Durante le due giornate seguiranno attività ed escursioni gratuite, con l’accompagnamento di guide professioniste, scegliendo fra vari itinerari percorribili a piedi, in MTB o a cavallo. Non mancheranno momenti di degustazione dei prodotti locali. I cammini permetteranno di scoprire testimonianze storiche e culturali importanti, dagli antichi borghi di epoca medioevale e feudi di Matilde di Canossa che conservano ancora la presenza di numerosi case torri e fortificazioni, al fantastico complesso storico-artistico di Torre Jussi, dalla straordinaria valenza monumentale e paesaggistica; dalle trincee, le postazioni e i capisaldi difensivi costruiti durante la Seconda guerra mondiale quando Castel d’Aiano venne a trovarsi sull’ultimo arretramento della Linea Gotica, al plastico multimediale, unico nel suo genere, allestito presso la sala civica, che illustra con tecniche moderne la sequenza degli eventi bellici.

L'obiettivo di questo evento è di porre l'attenzione su questo patrimonio, valorizzarlo e pubblicizzarlo, ma al contempo metterlo al centro di un più ampio discorso di sinergie, coinvolgendo istituzioni, associazioni, aziende, attività e privati cittadini, per riflettere su come questa importante risorsa possa rappresentare il punto di forza attorno al quale sviluppare un turismo, in particolare lento e sportivo, che arrivi a valorizzare tutte le ricchezze di cui Castel d'Aiano dispone: testimonianze storiche uniche, risorse culturali preziose e patrimonio enogastronomico d’eccellenza.

Sabato 20 aprile 2024 Biagio Izzo in scena al Teatro Duse con lo spettacolo "Balcone a tre piazze". Napoli. Antivigilia di Natale. Un’insolita bufera ha interrotto tutti i collegamenti col resto dell’Italia. A causa della bufera, Alfredo ha dovuto rinunciare a un viaggio con la moglie, con cui è separato da sei mesi, un viaggio in cui sperava di riallacciare i rapporti con lei. Mentre è da solo in casa, sente bussare al balcone. Un uomo infreddolito gli chiede di farlo entrare. È Riccardo, l’amante della signora a fianco. È dovuto scappare sul cornicione perché, a causa della tempesta, il marito è tornato a casa prima del previsto. La signora a fianco, però, è Elis, nuova e giovane moglie venezuelana di Michele, amico e vicino di Alfredo. Alfredo, il giorno prima della vigilia di Natale si ritroverà a vivere una favola al contrario. Sarà, infatti, costretto a coprire la tresca di Elis ai danni del suo amico Michele, spacciando Riccardo per suo cugino. Dovrà recuperare il rapporto con sua moglie. E dovrà anche fronteggiare Ciro, un rapinatore capitato anch’egli sul suo balcone per scappare dall’appartamento in cui si era introdotto. La bufera inaspettata, insomma, ha sconvolto i piani di tutti i personaggi, che si trovano a vivere una vigilia di Natale piena di equivoci.

Dal 19 al 21 aprile 2024 lo spettacolo "Sherlock Holmes 2. Lady Margaret e il Sigillo Reale" in scena al Teatro Dehon. Ventidue gennaio 1901, Londra. Muore la Regina Vittoria, dopo aver regnato ininterrottamente per quasi 64 anni. Il legittimo erede, il figlio Edoardo, è impegnato in India a sedare una rivolta, quindi la successione è in pericolo, dato che c’è un gran numero di pretendenti pronti a scannarsi tra di loro pur conquistare il Trono del Regno Unito. Dieci giorni prima della sua dipartita, la Regina Vittoria manda a chiamare Lady Margaret, sua unica amica, verso la quale nutre una sincera e profonda fiducia, e le affida la cosa più preziosa del regno: il Sigillo Reale, che dovrà custodire fino al ritorno di suo figlio Edoardo. È di vitale importanza che tale Sigillo non cada in mani sbagliate, perché, se impresso sulla ceralacca di qualsiasi lettera, è capace di far aprire tutte le porte del Regno.

Sesta edizione del festival Partirò per Bologna, che deve il suo nome alla celebre canzone della Banda Bassotti. L'appuntamento è per sabato 20 aprile all'Estragon Club con i migliori artisti italiani e internazionali tra punk, ska e reggae. Programma: Montelupo, Zona Popolare feat. Rude, Bunna (Africa Unite) meets The Magnetics, Gang, Dalton, The Uppertones

The Bluebeaters, Brigada Flores Magon, Banda Bassotti.

Domenica 21 aprile 2024 andremo alla scoperta della piccola Valle dei Rio Gessi; uno dei geositi meno conosciuti del bolognese ma recentemente inserito tra i beni UNESCO “Carsismo nelle Evaporiti e Grotte dell’Appennino Settentrionale”. Un territorio in cui affiorano balconate di gesso che per secoli sono state sfruttate dai gessaroli. Saliremo sulle alture dove, nascosti tra una vegetazione rigogliosa, si trovano i pochi resti di antichi castelli di cui da secoli si è persa la memoria.

Il 21 aprile 1945 è il giorno della liberazione di Bologna dai nazifascisti. Per festeggiare il 79° anniversario della Liberazione di Bologna, invitiamo le famiglie a partecipare alla “passeggiata partigiana” che ci condurrà alle diverse lapidi commemorative della Bolognina. L’evento si aprirà alle 14.30 in Piazza dell’Unità con un laboratorio rivolto ai bambini (di tutte le età) in cui essi costruiranno o disegneranno “un fiore per un partigiano”. Questi fiori verranno poi deposti, insieme alle corone di alloro, sulle lapidi dei partigiani che incontreremo lungo il percorso di questa festosa passeggiata.

Visitate per voi: ecco le mostre che abbiamo già visto e che vi consigliamo

"Animali Fantastici" a Palazzo Albergati

