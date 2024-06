QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Finalmente weekend. Anche questa settimana è arrivata al giro di boa e con il meteo dalla nostra (e il caldo che aumenta) le serate fuori sono ancora più belle. Intanto la novità del cinema in Piazza Maggiore (con il Cinema Ritrovato e Sotto le stelle del cinema), reso ancora più bello dalla nuova pensilina del Modernissimo in Piazza Re Enzo (e sotto, in galleria, la mostra "Bar Luna", una mostra di Alice Rohrwacher). Da tenere d'occhio gli appuntamenti musicali, dai big come Max Pezzali ai concerti free entry come quello dei Tre Allegri Ragazzi Morti. E per avere una bella panoramica, anche a lungo termine, lamappa più completa è quella del cartellone di Bologna Estate. Per gli amanti dello sport, ecco dove vedere su maxi-schermo le partite degli Europei.

Memo: ha riaperto la mostra "Bologna Fotografata".

Ecco i 10 eventi da non perdere questo weekend:

Sabato 22 e domenica 23 giugno 2024 il "Max Forever (hits only) Tour" di Max Pezzali fa tappa allo Stadio Renato Dall'Ara. E non vedono l'ora i fan degli 883 e di Pezzali. Sarà uno show completamente rinnovato, con palco e scenografie inedite pensate appositamente per questo nuovo tour, Max è pronto a far scatenare i fan sulle canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di almeno tre generazioni. "Max Forever (hits only) Tour" sarà una nuova imperdibile opportunità per partecipare a un ciclo di serate epocali tra sorrisi, gioia e ricordi che coinvolgono tutti, dai fedelissimi fan della prima ora fino ai più giovani, grazie a hit dai testi entrati ormai a far parte della cultura pop di tutta Italia.

2. San Francesco Estate: la piazza si accende con musica e teatro

Comincia l'estate in Piazza San Francesco. Musica e teatro, grandi ospiti e serate da non perdere per tutta l'estate. Si parte enerdì 21 giugno, ore 21.00 con Ateliersi, la mappa del cuore di Lea Melandri di e con Fiorenza Menni e Andrea Mochi Sismondi e con Francesca Pizzo. Musiche arrangiate ed elaborate da Vincenzo Scorza e Mauro Sommavilla, progetto sonoro Fiorenza Menni. Sabato 22 giugno, ore 21.00: Salotto Marconi | Connessioni dal passato. Conduce Pino Strabioli con Lorenzo Lavia, Spellbound Contemporary Ballet diretto da Mauro Astolfi, MM Contemporary Dance Company diretta da Michele Merola, Artifex diretta da Vincenzo De Rosa, Naima diretta da Rocco Suma, Atzewi Dance Company diretta da Alex Atzewi, ospiti Martina Valentini e Emanuele Cazzato de La Scala di Milano, Tommaso Parazzoli, Kyra. Salotto Marconi è un progetto di Vittoria Cappelli, Monica Ratti, Angela Testa, progetto speciale del Ministero della Cultura patrocinato dal Comitato Nazionale Marconi 150. Domenica 23 giugno, ore 21.00: Salotto Marconi | Connessioni dal futuro, conduce Pino Strabioli con Daniela Terreri e il suo gruppo musicale, Ocram Dance Movement diretta da Marco Laudani /Scenario Pubblico Centro Nazionale di Produzione della Danza, KC Dance Company diretta da Cristiano Buzzi e Federica Galimberti con Shorty, Bilbo, Tonini e al contrabbasso Giuseppe Franchellucci, Somnium Ballet diretto da Samuel e Alexa Rabbi. Salotto Marconi è un progetto di Vittoria Cappelli, Monica Ratti, Angela Testa.

Sabato 22 giugno 2024 i "Tre Allegri Ragazzi Morti" in concerto sul palco di Suoni DiMondi in Piazza Lucio Dalla. Una delle band di culto del rock italiano, con ironia e un suono che trasuda passione e energia punk, i Tre Allegri Ragazzi Morti sono un gruppo che dal vivo travolge con la sua energia il pubblico. Il concerto bolognese festeggia i 30 anni di attività della formazione.

La Piccola fiera dei ciarlatani è un micro-festival di arti di strada nello stile delle fiere di inizio novecento. La manifestazione, giunta alla sua 9^ edizione, si svolgerà il 22 Giugno 2024 nel borgo di Monteacuto Ragazza,Località Collina,Grizzana Morandi (BO) e il 23 giugno a Grizzana Morandi (BO), animando il parco di Villa Mingarelli, le strade e le piazze del paese. L’evento è impostato come una giornata di festa popolare: il borgo verrà allestito sul ricordo dell’antica fiera di Grizzana, ricreata a cavallo tra passato e presente. Il pubblico potrà immergersi in un contesto di giochi antichi, scenografie interattive dall’atmosfera di una volta, figuranti ciarlataneschi, incursioni di saltimbanchi, musici, maghi e affabulatori. Dal mattino si svolgeranno spettacoli di nouveau cirque, musica, marionette, burattini, cantastorie, illusionismo, la sera del 22 è programmato uno spettacolo finale ed un concerto. Si prevede un mercato di artigianato artistico e bancarelle di antiquariato, nonché vari punti ristoro gestiti da realtà in collaborazione con il festival.

Artisti e spettacoli:

Sabato 22 giugno 2024 (Monteacuto Ragazza). Collettivo Lambe Lambe Italia, Matteo Curatella, Damiano Massaccesi, Dadde Visconti, Marionetas Apokellen, Cucoma Combo, Fritz da Lady dj set

Domenica 23 giugno 2024 (Grizzana Morandi). Collettivo Lambe Lambe Italia, teatro del Corvo, Dadde Visconti, Teatro delle dodici lune, Teatro viaggiante.

Dal 21 al 22 giugno 2024 "Come from Away. A New Musical" in scena al Teatro Duse. Come from Away è un musical, con libretto, musica e testi di Irene Sankoff e David Hein. Si basa sugli eventi accaduti nella città di Gander a Terranova durante la settimana successiva agli attacchi dell’11 settembre, quando a 38 aerei, che trasportavano circa 7.000 passeggeri, fu ordinato di atterrare inaspettatamente all’aeroporto internazionale di Gander. I personaggi del musical sono basati sui veri residenti di Gander e sui viaggiatori bloccati che hanno ospitato e nutrito. Il pubblico e i critici hanno ritenuto il musical come un promemoria catartico della capacità di gentilezza umana anche nei tempi più bui e del trionfo dell’umanità sull’odio. Ha debuttato a Broadway al Gerald Schoenfeld Theatre il 12 marzo 2017 ed è diventato un musical di grande successo. E ora approda in Italia per la prima volta.

Sabato 22 giugno 2024 "Un giorno da BrancaleonƏ". Passeggiata performativa lungo la via degli Dei, in un tragitto ad anello con partenza e ritorno a Monzuno. Eventi di teatro/musica/danza lungo il percorso ed un concerto finale coi partecipanti travestiti da personaggi dell’Armata Brancaleone. La camminata è adatta a tutti ma è consigliato un abbigliamento consono (soprattutto scarpe adatte al trekking o a camminare). Il percorso è lungo 10 km, con partenza dal rifugio Acatù di Monzuno, ma sarà percorso in 8 ore circa rispetto alle 3 che mediamente sarebbero necessarie (quindi con un’andatura di tutto riposo!). Portare la borraccia ed il pranzo al sacco. L’evento si terrà sabato 22 giugno 2024 dalle ore 9:00 (in caso di pioggia la camminata sarà posticipata a sabato 29 giugno ore 9:00).

Fuori porta: metti una gita all'incantevole borgo di Dozza

7. Notte Celeste alle Terme di Castel San Pietro Terme

Alle Terme di Castel San Pietro è iniziato il conto alla rovescia per la Notte Celeste, l'evento che coinvolge il mondo termale dell’Emilia Romagna. L’appuntamento è per sabato 22 giugno 2024 a partire dalle ore 16. L'evento offre un ricco programma di iniziative dedicate a tutta la famiglia. La giornata inizierà con Terme Aperte, dove sarà possibile prenotare gratuitamente un percorso vascolare nelle piscine termali (per informazioni e prenotazioni, tel. 051940408). La Notte Celeste si concluderà con l’atteso e suggestivo show di fontane, luci e fuochi che ogni anno attira un pubblico sempre più numeroso. Il programma include attività per tutti i gusti: dalle camminate per esplorare il territorio, ai giochi pomeridiani per bambini nel parco (giochi antichi, gonfiabili, giocolieri, ecc.), passando per lo street food e molte altre iniziative (il programma completo è riportato qui di seguito). L'ingresso è gratuito e le attività si svolgeranno in diversi punti del grande Parco delle Terme. Sarà anche un'occasione speciale per rivedere l'Edicola delle Acque in versione notturna, illuminata per esaltare la bellezza di questa struttura, riscoperta e ristrutturata lo scorso anno grazie all'impegno di Anusca.

8. Serata di samba sotto le stelle con i Roda do careca

Sabato 22 giugno Frida world| Musica e danze dell’altro mondo (parco della Montagnola) presenta i Roda do careca. Con Bruno Scantamburlo (cavaquinho, voce), Caio Chagas (voce, chitarra), Antonio Teko Sodré: (cavaquinho, voce, percussioni), Marco Ruviaro (chitarra a 7 corde), Marco Catinaccio (percussioni), Silvia Baraldi (percussioni), Emiliano Alessandrini (percussioni), Lorenzo Andraghetti (percussioni), Gaetano Alfonsi (batteria). *Special guest* Guillerme e Gustavo Oliveira, Mestre di Salgueiro (Rio de Janeiro). Appuntamento alle ore 21.30.

Roda do Careca è una vera e propria roda de samba brasiliana nello stile tradizionale, con i musicisti seduti attorno al tavolo e il pubblico intorno, ad accompagnare i brani con cori e battiti di mani. Il progetto è nato a Bologna da un’idea del percussionista e batterista Marco Careca Catinaccio, con il proposito di ricreare il clima di festa e condivisione che si ritrova nelle popolari rodas del Brasile, portando la musica in mezzo al pubblico e coinvolgendolo in maniera diretta nella partecipazione, senza tralasciare un’attenzione appassionata alla qualità musicale e al rispetto della tradizione.

La roda de samba può infatti considerarsi una delle più autentiche forme musicali popolari del Brasile moderno: l’espressione verace, popolare ed insieme altissima, del samba cantato e suonato in cerchio attorno ad un tavolo (da qui il nome roda). Una maniera più spontanea e conviviale di praticare l’arte musicale con un forte richiamo alla funzione sociale, aggregativa che il Samba ha sempre avuto.

Roda do Careca è la prima vera roda de samba di Bologna, ed è una delle poche realtà strutturate dedicate a questo tipo di espressione musicale presenti in Italia.

Nata da un’idea dei percussionisti Marco Catinaccio e Silvia Baraldi, si concretizza grazie all’incontro con il musicista carioca Bruno Scantamburlo, cresciuto a Madureira, culla del samba di Rio de Janeiro. Ben presto il progetto prende forma grazie all’adesione di validi musicisti, italiani e brasiliani, tutti professionisti. A completare la sezione percussiva Lorenzo Andraghetti, Emiliano Alessandrini e Gaetano Alfonsi. Alle voci e corde, oltre a Bruno, due grandi artisti brasiliani: Caio Chagas, cantautore originario di Fortaleza e formato musicalmente a San Paolo e Tati Valle, cantautrice e polistrumentista di Londrina (Paranà), fondatrice del duo As Madalenas. Ad arricchire la formazione stabile l’eccellente chitarrista brasiliano Marco Ruviaro alla chitarra 7 corde e il poliedrico Antonio Teko Sodré al cavaquinho, voce e percussioni. Il gruppo stabile della Roda può arricchirsi di volta in volta di musicisti ospiti, ad aumentare l’organico ampliando il cerchio con strumenti a corde, fiati, percussioni, voci.

Elemento fondamentale nella formazione è il pubblico, che attornia i musicisti seduti al tavolo e contribuisce con la propria energia a creare la magia della roda!

9. Grandi film (e ospiti) in Piazza Maggiore

Weekend molto interessante e non solo per i cinefili puri: film e incontri da non perdere questo weekend. Wim Wenders introdurrà in Piazza Maggiore le proiezioni di "Sentieri selvaggi" di John Ford (sabato 22 giugno) e del suo "Paris, Texas" (domenica 23 giugno); all’Arena Puccini quella del suo Buena Vista Social Club (martedì 25 giugno); al Modernissimo le proiezione del suo I fratelli Skladanowsky (sabato 22 giugno) e di Sono nato ma… di Yasujirô Ozu (lunedì 24 giugno); all’Arlecchino Il passo del diavolo di Anthony Mann (domenica 23 giugno); terrà inoltre un incontro pubblico al MAST (lunedì 24 giugno);

10. La montagna incantata: spettacolo

"La montagna incantata", spettacolo dal romanzo di Thomas Mann nell'Ala monumentale Istituto Ortopedico Rizzoli. Regia di Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni, allestimento delle prime due parti rappresentate a serate alterne. Il programma del fine settimana: venerdì 21 "La montagna incantata - seconda parte", sabato 22 - La montagna incantata - prima parte e domenica 23 "La montagna incantata" seconda parte. Drammaturgia e regia Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni partitura musicale Patrizio Barontini con Diana Dardi, Gianluca Guidotti, Pouria Jashn Tirgan, Giuseppe Losacco, Andrea Maffetti, Enrica Sangiovanni, Giacomo Tamburini violoncello Francesco Canfailla voce del grammofono Omar Giorgio Makhloufi scenografia, costumi, oggetti Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni sartoria e costumi “Notte di Valpurga” les libellules Studio e Elena Fregni invenzioni e tecnica Andrea Sangiovanni produzione archiviozeta. Ingressi 20 euro intero, 10 euro ridotto.

Visitate per voi:

