Weekend a Bologna: i 10 eventi da non perdere

Il primo fine settimana di primavera! Che le temperature siano adeguate oppure no alla nuova stagione, ormai l'ufficialità c'è! Dunque ci proiettiamo già agli eventi all'aria aperta e alle gite fuori porta. E si comincia alla grande grazie alle Giornate FAI di Primavera: un momento atteso e frequentato perché dà la possibilità di fare visite guidate in luoghi che normalmente non sono accessibili. E c'è in ballo anche tantissima buona musica sia dal vivo che il consolle. Nel frattempo, come il pienone dei ristoranti e il traffico di confermano, in fiera va in scena Cosmoprof. Tra le novità di questa settimana una nuova mostra a Palazzo Fava: "Da Felice Giani a Luigi Serra: in mostra la Bologna dell’Ottocento dalle collezioni d’arte della Fondazione Carisbo".

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

Il 23 e 24 marzo 2024 tornano a Bologna le Giornate FAI di Primavera: due giorni amati e attesissimi perché spalancano le porte (e i portoni) a palazzi storici, teatri e luoghi di pregio da visitare in città e nei suoi dintorni. I luoghi aperti sono accessibili senza prenotazione: si fa la fila e un'offerta al Fondo Ambiente Italiano. Quest'anno ci sono tante novità, sia dentro le mura che in tutta la Città Metropolitana. Le bellezze della famiglia Lambertini (una delle più illustri di Bologna dal XII secolo) e della loro storia: da Palazzo Lambertini Taruffi alla Torre, ogni passo rivela tracce della ricca storia di questa città. C'è poi la visita esclusiva al Teatro Comunale di Bologna anche se adesso è chiuso perché in restauro. Sarà possibile anche visitare la torre di viale Aldo Moro attualmente sede dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Tremate...le streghe son tornate! Ed ecco la loro mostra!

Dal 21 al 24 marzo 2024 BolognaFiere ospiterà la fiera leader mondiale per l'intera industria della cosmetica e della bellezza professionale: Cosmoprof. Da oltre 50 anni Cosmoprof è l'evento di riferimento per le aziende e i professionisti di tutti i settori dell'industria cosmetica, dalla filiera al prodotto finito. Il format B2B di Cosmoprof è costantemente in grado di supportare le aziende e gli stakeholder nel loro business in tutto il mondo con strumenti e iniziative specifiche che si adattano a ciascun mercato.

“Na notte infame tour” il nuovo tour nazionale di Tommaso Zanello aka "Piotta" che prende il nome dal nuovo album uscito venerdì 1 marzo in tutte le piattaforme digitali e in formato CD e vinile per La Grande Onda e distribuito da Altafonte e Artistfirst arriverà a Bologna al Mercato Sonato (Via Giuseppe Tartini 3, Bologna dalle ore 22.00).

Sabato 23 marzo 2024 al Matis "Club Couture" con "Fatboy Slim". Se spesso e volentieri si abusa del termine superstar per definire un dj, nel caso di Fatboy Slim la definizione suona davvero riduttiva: più di 35 anni di carriera, album epici quali 'You've Come A Long Way, Baby', collaborazioni con Madonna, David Byrne, Iggy Pop, vittorie ai Grammy e ai Brit Awards, set in siti impensabili come la Grande Muraglia Cinese e la Camera dei Comuni (Camera Bassa del Parlamento del Regno Unito), un concerto a Brighton capace nel 2002 di radunare oltre 250mila persone e che gli valse un ulteriore alias artistico, The Brighton Port Authority. Un concerto replicato lo scorso anno e che è diventato un documentario intitolato “Fatboy Slim: Right Here, Right Now” diretto da Jak Hutchcraft.

Dopo il grande concerto allo Stadio Olimpico di Roma, Gazzelle arriva a Bologna con "Dentro X Sempre", il tour 2024 nei più importanti palasport d'Italia. Il cantautore romano domenica 24 marzo 2024 farà tappa all'Unipol Arena.

Sabato 23 marzo 2024 "Nogravity in Divina Commedia reloaded" sul palco del Teatro Celebrazioni.A distanza di quindici anni dalla prima opera, Inferno, Nogravity ripropone e svela gli studi e le esperienze che hanno portato alla realizzazione della loro arte attraverso la messa in scena di Divina Commedia Reloaded . «Le donne e gli uomini, terreni e divini, mortali e immortali, che Dante Aligheri racconta nella danza della “ Divina Commedia” non sono corpi. Ma intelligenze, memorie, visioni, desideri, idee: anime. E le anime non pesano. Questa intuizione fisica e poetica è il fulcro da cui prende letteralmente il volo la messa in scena di Emiliano Pellisari », scrive dello spettacolo Sandro Cappelletto, Directeur Artistique de la Philarmonique Romaine.

Sabato 23 marzo 2024 Antonio Cornacchione in scena al TaG con lo spettacolo "RECITAL". La durata dello spettacolo dipende dal pubblico: se lo acchiappano subito 5 minuti, se riesce a scappare anche tutta la notte. Si tratta del suo secondo sforzo creativo. Infatti Cornacchione ha scritto due spettacoli, uno molto drammatico e uno molto comico, anche se è difficile distinguerli. Durante il suo primo sforzo creativo gli si ruppero alcuni capillari…Da una attenta analisi dei testi di Cornacchione si può capire che i pezzi comici nascono dall’osservazione quotidiana, pomeridiana o serale.. questo dipende dall’ora in cui osserva.

Il rinomato direttore e compositore Timothy Brock guida l'Orchestra Senzaspine in una straordinaria première nazionale al Teatro Duse il 23 e 24 marzo. Un invito a immergersi nell'universo comico di Buster Keaton con la proiezione di College (1927), diretto da B. Keaton e J.W. Horne, un capolavoro del cinema muto accompagnato dalla colonna sonora originale creata appositamente dal Maestro Timothy Brock per l’occasione. La recente restaurazione della pellicola, curata dalla Cineteca di Bologna in collaborazione con Cohen Film Collection presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata nell'ambito del Progetto Keaton, offre al pubblico la possibilità di esplorare l'umorismo di Buster Keaton, uno dei più grandi registi della storia del cinema muto, celebre per il suo talento e la sua abilità nel trasformare situazioni ordinarie in avventure comiche senza tempo.College porta sullo schermo la travolgente storia di Ronald, interpretato dallo stesso Keaton, un giovane timido e goffo innamorato di una ragazza. In un susseguirsi di avventure sportive rocambolesche, il protagonista cercherà di conquistare il cuore della sua amata.

Ritorna a Bologna il Food Truck Festival dal 22 al 24 Marzo 2024 nello storico Parco della Ca bura. Più di 10 Food Truck arriveranno da tutta Italia per far gustare le proprie eccellenze regionali e internazionali, ricette tradizionali e rivisitazioni gourmet. Ognuno di loro proporrà un'ampia varietà di prelibatezze, andando a comporre un menù ricco, adatto a soddisfare ogni tipo di passione gastronomica.

Dal 20 al 24 marzo 2024 lo spettacolo "Chi è io?" in scena sul palco del Teatro Comunale Ebe Stignani. Il ruolo del protagonista è affidato a Francesco Pannofino, attore di grande fama per il teatro, il cinema e la televisione, nonché doppiatore dall’inconfondibile, riconoscibilissimo timbro vocale. Accanto a lui completano il cast Emanuela Rossi, Eleonora Ivone e Andrea Pannofino.

"Chi è io?" è una commedia teatrale divertente e metafisica, è uno show televisivo di successo nel quale si intervistano personaggi anticonformisti. È un’indagine condotta sotto i riflettori e davanti alle telecamere, con presentatori vestiti di paillettes che rappresentano contemporaneamente lo show e la vita reale.

"Chi è io?" è una commedia psicologica, psicosomatica, psichedelica, psicotropa che agisce su spettatori, pazienti, personaggi, presentatori e terapeuti. "Chi è io?" è la domanda rivolta al protagonista, il professor Leo Mayer, che lo costringe a ripercorrere alcuni momenti della sua vita come in un sogno. Il suo è un tumulto di paure, debolezze e passioni in un vortice di annegamento che lo porta a rivivere la propria esistenza con spostamenti della credibilità, verosimili ma non veri. È così che lui, intellettuale, ironico pensatore, critico raffinato e sarcastico della società si trova nel tritacarne trash di un’ospitata televisiva in cui tutto viene fuso e mischiato. L’alto e il basso sono indistinguibili e lo spaesamento è comico e inquietante.

Leo Mayer si relaziona anche con alcuni suoi pazienti che hanno difficoltà comportamentali, relazionali, affettive e psichiche. Questi personaggi vengono curati attraverso una psicoanalisi tradizionale ma, allo stesso tempo, sfuggono alle regole alle quali solitamente dovrebbero obbedire perché, simultaneamente sono anche i conduttori dello show "Chi è io?"

Ma non finisce qui perché c’è un altro piano di racconto, la realtà, quella in cui Leo Mayer se ne sta andando dal mondo dei vivi. Tutti i personaggi incontrati, i pazienti, i conduttori, altri non sono che la moglie, il figlio e l’amante del professore. Tutti abitano la realtà, la fantasia e l’inconscio.

