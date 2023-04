Guida al weekend fra grandi concerti, food e appuntamenti per famiglie

Un weekend di aprile che si affaccia per molti a un bel ponte di primavera (il giorno della Liberazione cade di martedì), due giorni di stop da dedicare alla scoperta dei luoghi e degli eventi culturali che Bologna ci offre. Appuntamenti di piazza, incontri, concerti e tanto food da venerdì a domenica.

Ecco i 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

(per mangiare a tempo di musica)

Dal 21 al 25 aprile il Finger Food Festival torna nuovamente alla Tettoia Nervi a Bologna, dove tutto è nato otto anni fa. Ad attenderci una grande festa, dove le protagoniste saranno ancora una volta le eccellenze italiane e straniere del cibo di strada e delle birre artigianali. Ritornano anche gli spettacoli live, che caratterizzano da sempre il festival, con band selezionate da Estragon Club.

E sabato 22 aprile in Piazza Lucio Dalla l’appuntamento live nell‘ambito del Finger Food Festival è con Tonino Carotone. Tonino Carotone continua la sua navigazione controcorrente, lontano dalle mode e coerente ai suoi valori, che lo vedono ancora una volta tra la gente, nei quartieri popolari, seduto al bar raccontando e ascoltando storie di vita. In questo nuovo album “Etiliko Romantiko” (la lettera k volutamente a sottolineare l'origine greca delle due parole) tanti artisti ed amici hanno accompagnato l’istrionico musicista spagnolo (basco d'adozione), da Gino Paoli a Piotta, dal Piccolo Coro dell’Antonino a Markos Koumaris (Locomondo), da Pietra Montecorvino ad Alessandro Stefana (Vinicio Capossela), da Lorenzo Hengeller a JhonnyBoy, da Laura Furci a Mimmo Epifani ed il Circolo Mandolinistico di San Vito dei Normanni fino a Piluka Aranguren, Bolla Trio e molti altri musicisti internazionali. Partecipando alle incisioni delle canzoni racchiuse in “Etiliko Romantiko” ognuno di loro ha sancito un’amicizia, un legame che passa attraverso la musica e la vicinanza ai temi cari a Tonino Carotone: gli ultimi, gli emarginati, il Mediterraneo con le sue culture, oltre ovviamente alla vita ed alla voglia di fare festa. Concerto ore 21.00. Ingresso gratuito

(per tornare a ridere con Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli)

Sabato 22 aprile "I Soliti Idioti: il ritorno" al Teatro Celebrazioni. A più di 10 anni di distanza dall’ultimo progetto che li ha visti lavorare insieme, il celebre duo comico I Soliti Idioti, formato da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli e diventato famoso grazie all’omonima sitcom di MTV andata in onda per 4 stagioni, torna in grande stile con un tour che farà tappa al Teatro Celebrazioni di Bologna il 22 aprile 2023.

I Soliti Idioti, diventato poco dopo la sua nascita un duo iconico e consacrato dagli intellettuali e da un pubblico trasversale, hanno dato vita a personaggi iconici e sfacciati con la volontà di rappresentare in maniera grottesca la vita quotidiana dell’italiano medio attraverso stereotipi e archetipi fissati nel tempo. Sono tantissime le maschere, proposte da Biggio e Mandelli, diventate dei cult della comicità italiana: famoso lo sketch Father & Son, con l’anziano Ruggero De Ceglie e il figlio Gianluca, oltre agli iconici I tifosi, L’amante del primario, Gisella e Sebastiano, Mamma esco. Questi e tanti nuovi personaggi saranno proposti durante lo show I soliti Idioti – Il ritorno.

(per una serata di musica)

Sabato 22 aprile i "Modà" live sul palco del Teatro EuropaAuditorium di Bologna. Dopo la partecipazione alla 73° edizione del Festival della Canzone italiana ecco un lungo tour nei principali teatri italiani per la prima volta accompagnati da un'orchestra. Alle date già annunciate al Teatro EuropAuditorium, 29 e 30 maggio 2023, si aggiunge questa del 22 aprile 2023. Il ritorno sul palco del Teatro Ariston e il successivo tour nei teatri è anche l’occasione per festeggiare i vent’anni di storia dei Modà (2003 – 2023) e i molti traguardi raggiunti da Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria). La band, infatti, ha ottenuto in carriera 1 disco di diamante, 9 dischi di Platino, 2 dischi d’oro, 15 singoli certificati platino e 6 certificati oro. A tutto questo si aggiunge poi un lungo elenco di palazzetti e stadi sold out in tutta Italia. Ma non è tutto. Il 2023 segna anche il decimo anniversario della pubblicazione di “Gioia”, album certificato 5 volte platino che ha segnato un importante punto di svolta nella storia del gruppo.

