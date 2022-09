Guida al weekend, i 10 migliori eventi a Bologna Tanti festival, dal Future Film Festival a perAspera passando per il Festival Francescano. E poi mostre e musei, tanta musica dal vivo, anche gratis

Future Film Festival

E' vero, questo è il weekend delle elezioni politiche. Su questo non ci piove (le certezze matematiche le potete leggere nel meteo del fine settimana), ma è vero anche che per votare basta un'ora e tutto il resto è tempo da usare bene, godendosi quello che offre la nostra bella Bologna fra appuntamenti musicali, notti bianche, teatro, escursioni ed eventi per bambini. Fra le novità di questa settimana, l'apertura del festival di fotografia internazionale PhMuseum Days. Ma non solo, al Museo Civico Archeologico di Bologna ha inaugurato la mostra "I pittori di Pompei": che prevede il prestito eccezionale da parte del Museo Archeologico Nazionale di Napoli di oltre 100 opere di epoca romana appartenenti alla collezione del museo partenopeo, in cui eù conservata la piuù grande pinacoteca dell’antichitaù al mondo.

E poi c'è il Future Film Festival. Si fa cinema, soprattutto di fantascienza, per interrogarsi sui grandi misteri de “la vita, l'universo e tutto quanto”, per citare la geniale Guida galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams. Sono tanti i temi che emergono dalla 22esima edizione del Future Film Festival, in scena fino a domenica 25 settembre a Bologna. In parallelo, da non perdere anche il calendario di perAspera festival, "Diversivo".

Ecco dunque i 10 eventi imperdibili di questo weekend:

(per famiglie)

Il 2022 è un anno importante per la famiglia francescana bolognese: ricorre infatti l'ottavo centenario dell'arringa di Francesco d'Assisi in Piazza Maggiore. Quest’anno il Festival Francescano sarà dedicato alla "fiducia", tema quanto mai attuale dopo due anni condizionati dalla pandemia, che verrà declinato nei suoi diversi ambiti e affrontato in chiave filosofico-letteraria, psicologica, sociale ed educativa, ma anche biblica e spirituale. Dai 22 al 25 settembre un calendario ricco di appuntamenti, tra conferenze, incontri con l'autore, spettacoli, mostre, attività didattiche, workshop, momenti di spiritualità, laboratori per bambini e animazioni di piazza, per far conoscere e diffondere il messaggio francescano e celebrare il passaggio di san Francesco a Bologna. Sempre dal 23 al 25 settembre, dalle ore 10 alle ore 18, l’Antoniano di Bologna sarà presente con i laboratori dello Zecchino d’Oro pensati come spazi di incontro, riflessione e divertimento sia per bambini che per adulti. Le attività ludico-formative spazieranno dalla danza classica a quella hip hop, dal teatro alla lettura. Attraverso il gioco e la musica ognuno potrà sentirsi libero di esprimere sé stesso e sviluppare la propria creatività.

Programma del Festival Francescano 2022

(per chi aveva già in biglietti del 3 settembre)

Concerto dei Casino Royale il 24 settembre a Bologna. E prima di loro c'è la cantante e compositrice milanese Marta Del Grandi. Tutto questo succede sabato 24 settembre allo spazio DumBO di via Casarini. I Casino Royale sono una delle formazioni più longeve ancora in attività in Italia. Nascono ne 1987 in una Milano post punk e con il loro suono Ska ribaltano palchi con un suono caldo, pieno di fiati e carico di energia. Una band stranamente assortita tra ragazzini e veterani, amanti dei Clash, della 2Tone dello ska e del reggae giamaicano, cantano in inglese per due album Soul of Ska, Junglee Jubilee. Nei primissimi anni novanta ribaltano ogni punto di riferimento all’interno del loro suono contaminandosi con le evoluzioni contemporanee dei generi già presenti nel loro DNA, è il momento del ragga-hip hop, del rock di matrice black e di quello che viene definito cross over. Iniziano a scrivere e a cantare in italiano e questo crea un’empatia più forte con il loro seguito. Ora è fuori il disco Polaris, una trentina di minuti di musica eclettica che spazia dalla canzone, alla composizione orchestrale e cameristica, dall’elettronica di radice europea a groove di derivazione black.

Marta Del Grandi è una cantante e compositrice milanese. Musicista di formazione jazzistica, studia al Conservatorio G. Verdi di Milano e in Belgio presso il Royal Conservatory of Ghent. Guidata da una forte passione per il viaggio e per la scoperta di luoghi e culture diverse in seguito si trasferirà prima in Cina, per un breve periodo, e poi in Nepal, dove si fermerà per due anni e mezzo a Kathmandu. Vivere in un luogo così diverso e farne una conoscenza profonda influenza molto il suo sguardo sul mondo e di conseguenza la musica e i testi che scrive per il suo debutto solista “Until We Fossilize” (2021). Il disco, uscito per l’etichetta britannica Fire Records, è un lavoro di avant-pop che vede coesistere stilemi folk-rock, atmosfere Lynchiane e arrangiamenti cinematici che ricordano le colonne sonore di Ennio Morricone. Attualmente il disco è presentato live in trio con Marta alla voce, chitarra e synth, Federica Furlani alla viola e elettronica e Gaya Misrachi alla voce e synth. Apertura porte ore 19.30

(per uno show fatto di immagini e musica)

Sabato 24 settembre lo spettacolo "A china libera" live in piazza Spadolini. “Tre figure in una stanza: una suona il contrabbasso e traccia qualche linea elettronica; un'altra suona la chitarra elettrica e sovrappone suoni; la terza disegna tratti a china legati alle altre due. Non è chiaro chi cominci tra loro e chi segua gli altri: il flusso che lega le immagini e la musica è lo stesso; allo stesso modo singoli suoni divengono forme di un brano e figure indistinte vengono messe a fuoco intrecciate dal filo nero dell'inchiostro” Performance di improvvisazione musicale con disegno dal vivo.