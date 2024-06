Bologna dal lunedì al venerdì: gli eventi più belli di questa settimana

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

L'estate ravviva le serate e a Bologna sembra di stare in vacanza se si segue la programmazione giornaliera degli eventi e dei luoghi all'aperto che per la bella stagione aprono palcoscenici, accendono grandi schermi e aggregano pubblico anche senza biglietto d'ingresso. Fra le rassegne più amate e già partite alla grande c'è il cinema in Piazza Maggiore con "Sotto le Stelle del Cinema" e il Cinema Ritrovato, ma anche il BOtanique (ai Giardini di via Filippo Re di via Irnerio), Pontelungo Summer Festival, gli eventi organizzati per l'estate nella Certosa di Bologna e il Sequoie Music Park.

Si parte, come ogni settimana, dal giorno più brutto della settimana (non lo sarà certo per tutti, ma lo è certamente per molti). E questo lunedì (il 24 giugno) gioca l'Italia! Alle 21.00 si gioca Croazia-Italia per gli Europei di calcio 2024: a Bologna è possibile vedere il match anche all'aperto, in tante location tutte riassunte QUI, nella mappa dei maxi-schermi. In Piazza Maggiore, in occasione delle rassegne della cineteca, Alice Rohrwacher sarà protagonista di una conversazione con Juho Kuosmanen (lunedì 24 giugno).

Cinema in Piazza Maggiore: le proiezoni della settimana

Lunedì 24 giugno: My Grandmother di Kote Mikaberidze accompagnato dal vivo da Cleaning Women. Martedì 25 giugno: La conversazione di Francis Ford Coppola (serata promossa da Mare Termale Bolognese). Mercoledì 26 giugno: una selezione di film dei fratelli Lumière presentati da Thierry Frémaux e La visita di Antonio Pietrangeli presentato da Sergio Castellitto. Giovedì 27 giugno: Il vento di Victor Sjöström con le musiche composte da Carl Davis riadattate e dirette da Timothy Brock, eseguite dall’Orchestra del Conservatorio G.B. Martini di Bologna (serata promossa da Aeroporto G. Marconi di Bologna); Venerdì 28 giugno: I sette samurai di Akira Kurosawa presentato da Pietro Marcello (serata promossa da AVIS).

Swing e musica classica: alcune serate da segnare in agenda

Bologna Festival, presenta "Classica in sneakers e Talenti" e questa settimana l'appuntamento è doppio: 25 e 26 giugno, con arpa e pianoforte. Martedì 25 giugno ore 19, presso la Birreria Popolare in Via dal Luzzo 4/a, terzo appuntamento della rassegna CLASSICA IN SNEAKERS con l’arpista Silvia Capè, 18 anni, un talento per la musica coltivati sin da piccola, scegliendo uno strumento piuttosto inusuale nei percorsi di studio quale l’arpa. In programma brani di raro ascolto per solo arpa, spaziando da Händel, Spohr, Pierné a Damase e Dussek. Mercoledì 26 giugno ore 21, Chiostro della Basilica di Santo Stefano, la rassegna TALENTI prosegue con il concerto del giovane pianista Giacomo Menegardi, nell’ambito della programmazione di Pianofortissmo&Talenti. Vincitore del Premio Venezia – uno dei più ambiti concorsi pianistici italiani non solo perché assegna un titolo di prestigio, ma anche perché assicura ai vincitori un itinerario musicale concreto – Giacomo Menegardi, 23 anni, ha iniziato a suonare all’età di 6 anni. Diplomato al Conservatorio di Castelfranco Veneto, continua gli studi con Stefano Andreatta, Alexander Romanovsky, Filippo Gamba, Roberto Prosseda, Jerome Rose e Dina Yoffe, avendo come modelli grandi pianisti come Vladimir Horowitz o Grigory Sokolov. «Sono consapevole di aver ancora molto da imparare: in questo momento voglio concentrarmi sul trovare la mia voce. Mi interessa molto la ricerca sulla scelta dei tempi con cui affrontare un brano e mi piace poter scegliere approcci anche molto diversi» (Amadeus). Per il suo debutto a Bologna Giacomo Menegardi porta un programma attentamente bilanciato tra Ottocento e Novecento, dal pianismo brillante della Fantasia di Mendelssohn, pagina composta nel 1829 durante un viaggio in Scozia, alle immaginative Stampe di Debussy che ci fanno viaggiare tra esotiche sonorità, ritmi andalusi e atmosfere parigine; dall’epica e grandiosa “Dante Sonata” che nelle intenzioni di Liszt dipinge l’Inferno dantesco agli appassionati études tecnicamente impegnativi dell’opera 39 di Rachmaninov, serie di tableaux sonori composti nel primo decennio del Novecento.

Sempre il 25 giugno 2024, dalle 19:00 alle 23:59 in Piazza a Lippo di Reno c'è una bellissima occasione per una serata swing con G&The Doctor featuring Cekka Lou. Swing – anni ‘30: ballo e musica dal vivo dal charleston al rhythm’n’blues a cura di The Happy Swingers.

Mercoledì 26 giugno dalle 19.00 e fino a mezzanotte via Andrea Costa si anima per la Notte Bianca: una festa di strada che vedrà oltre all'apertura di negozi ed esercizi pubblici anche tanti eventi per far divertire grandi e piccoli. Strada pedonalizzata, street food, musica dal vivo e tanta voglia di ballare.

Al Sequoie (giardini delle Caserme Rosse) appuntamento con: 25 giugno The Hives Wi The Interrupters and Scowl. Il 27 giugno Glen Hansard.

Bologna Estate: gli appuntamenti della settimana

Lunedì 24 giugno, alle 21, Seven winters in Tehran. Nell’ambito della rassegna Ipotesi d’amore di Teatri di vita, proiezione del pluripremiato documentario della regista tedesca Steffi Niederzoll che ripercorre il processo, la detenzione e il destino di una donna diventata simbolo di resistenza per un intero Paese. Martedì 25 giugno alle 18.45, Danzare il tramonto. Fa tappa nel verde della Chiesa di San Biagio di Castel de' Britti a San Lazzaro di Savena il primo appuntamento del festival, a cura dell’associazione C&C Company, che combina l’esplorazione della natura con la danza contemporanea e le arti performative.

Alle 21, Duo bucolico, al BOtanique arriva l’ironia del duo artistico romagnolo che porta canzoni di “cantautorato illogico d’avanguardia” dal vivo nei Giardini di Filippo Re. Alle 21, al Nuovo Cinema Casalone proiezione di This is Bologna di Lucio Apolito e Alvise Renzini (2023), un ritratto di comunità urbane e suburbane, che procede per frammenti minori,raccontando di cittadini anonimi e intrusi. Mercoledì 26 giugno alle 21, Stefano Barigazzi, live a Frida nel parco, nel verde della Montagnola, l’artista emergente emiliano porterà in scena il suo ultimo album World is melting. Alle 21, per Pianofortissimo & talenti, nel Chiostro della Basilica di Santo Stefano, il giovanissimo talento Giacomo Menegardi porta un programma sapientemente bilanciato tra il classicismo dell’Ottocento e il simbolismo del Novecento. Giovedì 27 giugno alle 17.30, alla Biblioteca Lame Cesare Malservisi, Ritorno a Itaca, uno spettacolo teatrale a cura del Teatro Ridotto nell’ambito di “Apriamo baracca e burattini, Estate 2024” la rassegna di spettacoli nelle biblioteche di pubblica lettura a cura di Teatrino dell’Es di Vittorio Zanella e Rita Pasqualini. Alle 19.30, Istantanea urbana, primo appuntamento con le performance all’ora del tramonto nel Fiera District, circondati dalle sette torri di Kenzo, per immergersi nella bellezza della contemporaneità, in un dialogo tra architettura, gestualità sonore e coreutiche. Alle 21.15, Sempre, ovunque con te mi troverai. Nel giorno dell’anniversario della strage di Ustica, primo appuntamento della XV edizione di Attorno al Museo, la rassegna organizzata dall’Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica al Parco della Zucca, dove sorge il Museo per la Memoria di Ustica del Settore Musei Civici di Bologna con l’installazione permanente di Christian Boltanski attorno al relitto del DC-9 e in dialogo con esso.

Protagoniste della serata Concita De Gregorio e Erica Mou - voce, chitarra, loops.

Spettatori dai 5 anni un su: le proposte teatrali della settimana

Nell’ambito del DUSEgiovani e di Bologna Estate 2024, torna al Teatro Duse ‘Un’estate…mitica!’, la rassegna di Fantateatro diretta da Sandra Bertuzzi che porta in scena la mitologia greca per un pubblico dai 5 anni in su. Dal 25 giugno al 18 luglio (ore 20.45) sono in programma 4 titoli per un totale di 12 appuntamenti. Si parte, dunque, con la storia dell’amore inafferrabile tra Eco e Narciso (25, 26, 27 giugno) e si prosegue con la leggenda dorata di Re Mida (2 ,3, 4 luglio). A seguire il mito della ninfa dei boschi Dafne (9, 10, 11 luglio), quindi quello del bellissimo Adone (16, 17, 18 luglio). Dopo la pausa di agosto, invece, sono due gli appuntamenti (ore 18), pensati da Fantateatro per avvicinare i più piccoli ai canoni della danza classica: L’uccello di fuoco (10, 11, 12 settembre) dall’opera musicale di Stravinskij e l’intramontabile Il lago dei cigni (17, 18, 19 settembre) di Tchaikovsky. I biglietti (11 euro) sono disponibili presso la biglietteria del Teatro e on line sul sito teatroduse.it. Biglietti 11 euro.

Francesco Cavestri in concerto a Bologna: mercoledì 26 giugno il giovane artista bolognese suonerà per la 2^ edizione di “Un'estate al castello” per l’Istituto Ramazzini. Per l’occasione presenterà i suoi ultimi lavori: “Early 17”, uscito a marzo 2022 con la collaborazione di Fabrizio Bosso, e “IKI – Bellezza Ispiratrice”, uscito a gennaio 2024, con la collaborazione di Paolo Fresu (ispirato alla filosofia giapponese, l’album mantiene come fulcro creativo il pianoforte, mescolandolo a patine di sonorità contemporanee, in un costante incontro di stili e generi a confronto, e vede la collaborazione di artisti del calibro di Paolo Fresu e Cleon Edwards, batterista americano già al fianco di Erykah Badu, Lauryn Hill e Cory Henry). Nel cortile del Castello di Bentivoglio Francesco Cavestri si presenterà con un trio d’eccezione under 30, formato da Riccardo Oliva al basso e Gianluca Pellerito alla batteria, ovvero due tra i migliori strumentisti della nuova generazione italiana anche a livello internazionale. La serata spazierà dalla presentazione di brani originali scritti da Francesco Cavestri, presenti all’interno degli album pubblicati, fino ad arrivare a reinterpretazioni di giganti come John Coltrane, Ryuichi Sakamoto, Robert Glasper e Radiohead. Il ricavato della serata del 26 giugno (costo del biglietto 15 euro) verrà interamente devoluto alla ricerca oncologica indipendente dell’Istituto Ramazzini, centro per la prevenzione del cancro e delle malattie ambientali.

