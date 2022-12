Guida al weekend di Natale: gli eventi da non perdere Dalla Vigilia a Santo Stefano, ma anche oltre: ecco l'agenda che Bologna propone per questo periodo magico fra mostre, atmosfere natalizie, aperture straordinarie e musica

Natale a Bologna? Questo è il fine settimana più speciale dell'anno e, anche se c'è un po' di rammarico per il fatto che le festività cadano proprio di sabato e di domenica, resta comunque il periodo più bello dell'anno grazie all'atmosfera magica. Fra i tour da fare assolutamente c'è quello dei presepi del Natale 2022 che vanno dalla tradizione all'originalità: un percorso speciale da fare a tappe, magari approfittando del filo rosso per qualche gitarella fuori porta. Sempre in tema, restano aperti per tutto il periodo anche diversi mercatini di Natale anche se una delle cose da fare assolutamente (scegliete voi dove, le opzioni sono numerose!) è concedersi una bella pattinata sul ghiaccio: qui la lista delle piste del ghiaccio. E adesso scatta ufficialmente la domanda: "Cosa fai a Capodanno?". Ecco, è ora di decidersi (o anche no?) perchè in pentola a bollire di appuntamenti allettanti ce ne sono parecchi, QUI una sintesi e vanno dai cenoni al teatro, dai party esclusivi al veglione in piazza Maggiore.

Tante le aperture straordinarie che ci consentono di visitare mostre e musei anche durante le feste: c'è anche un'esposizione dedicata al Vecchione, giusto per farsi una cultura sulla bella storia (piena di creatività) che si ripete ogni anno salutando l'anno che se ne va...

Il Natale che mancava è al DiMondi Winter di Piazza Lucio Dalla (ore 18). E chi c'è? Chi suona? Il 25 dicembre (sì, proprio a Natale) ci sono due dei mitici Gem Boy, ovvero i Gem Boy Bikini! L'occasione giusta per bruciare un po' di calorie dopo i cenoni e i pranzi delle feste, anche ridendo. Perché no?

La casa di Babbo Natale: giochi e letterine

Sempre in piazza Lucio Dalla fino al 7 gennaio 2023 un ricco calendario di animazioni per bambine e bambini. Sabato 24 dicembre c'è l'animazione del Fantateatro. E tutti i giorni dal 7 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023, nella Casa di Babbo Natale ci sono giochi, libri, angolo per le letterine e un set fotografico per fare la foto con Babbo Natale. La Casa di Babbo Natale: tutti i giorni fino all'8 gennaio 2023, dalle 16.00 alle 19.00 Animazioni: come da programma, dalle 17.00 alle 18.00 (se non diversamente specificato)

I Robinson: una famiglia spaziale

Il 24 dicembre al MAST (ingresso gratuito, ore 17.00) il film di Stephen J. Anderson. Cosa racconta? E' la storia di Lewis, un ragazzino di dodici anni con un grande talento per le invenzioni e un sogno nel cassetto: trovare una famiglia speciale. Sfortunatamente nessuna delle coppie in visita all’orfanotrofio dove risiede lo vuole scegliere: tutti sono sconvolti dalle sue strane invenzioni e i suoi incredibili pasticci. Lewis non si scoraggia e con il suo straordinario ingegno riesce a progettare un eccezionale dispositivo in grado di aiutarlo a ritrovare la sua vera madre. Purtroppo però l’avveniristico marchingegno viene rubato durante la Fiera della Scienza scolastica. Proprio quando sta per perdere le speranze, ecco apparire dal nulla Wilbur Robinson, un ragazzino come lui che lo trascina con sé nel… futuro! Nel 2037 tutto è possibile: incontrare rane hip-hop, cani con occhiali da sole e dinosauri con cui scambiare quattro chiacchiere. Lewis e Wilbur dovranno addirittura salvare il mondo, assieme. Il film è tratto dal romanzo "A day with Wilbur Robinson", di William Joyce.

Natale al DumBO con "Vertigo"

Eclettica e Beyond Common Ideas ritornano insieme con una nuova data al Binario centrale del DumBO, domenica 25 dicembre 2022. House music, da Chicago a Detroit, in tutte le sue sfumature e, ovviamente, performance e video-mapping. Questa volta in consolle, oltre a Goodjacobbe di Eclettica ci sarà tutta la crew di Beyond Common Ideas al gran completo, riunita dopo tanti anni.

Il laboratorio di Santo Stefano al Museo del Patrimonio Industriale

Nell’ambito di Natale in Museo, laboratorio per ragazzi da 6 a 12 anni. Giochi, simulazioni e prove per conoscere alcune caratteristiche del Sole e della Luna, scoprire come questi astri abbiano influito sulla definizione del nostro calendario festivo e capire il significato della parola Solstizio. Prenotazione obbligatoria allo 051 6356611 (entro le h 13 di venerdì 23 dicembre). Durante le festività natalizie, fino al 6 gennaio con Natale in Museo il Museo del Patrimonio Industriale propone un ciclo di 10 incontri, su prenotazione, dedicati ai bambini e alle famiglie: laboratori, animazioni, giochi per divertirsi e passare qualche momento in compagnia al museo. Il laboratorio verrà attivato solo al raggiungimento di almeno 5 partecipanti. Ingresso: € 5,00 a partecipante (gratuito per un accompagnatore adulto).

