Guida al weekend: i 10 eventi imperdibili e lo speciale Giornate FAI di Primavera

Un weekend decisamente frizzante, soprattutto perché il 25 e il 26 marzo sono le date delle Giornate FAI di Primavera e, lo sappiamo ormai tutti, si tratta di un'occasione imperdibile per andare alla scoperta di luoghi meravigliosi che magari avevamo proprio sotto casa senza neppure saperlo. Oltre a questo c'è Renato Zero all'Unipol Arena e lo spettacolo è garantito. Per il resto fra mercatini, sagre e laboratori per bambini la noia, ancora una volta, la teniamo ben lontana.

Nodo al fazzoletto: cambia l'ora! La notte tra sabato 25 e domenica marzo verrà reintrodotta l'ora legale quindi sposteremo di un'ora in avanti le lancette dell'orologio.

Ecco i 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

(per scoprire e riscoprire i nostri tesori)

Sabato 25 e domenica 26 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera edizione 2023: verranno aperti e riaperti al pubblico per due giorni ville, chiese, palazzi storici, castelli. La manifestazione, giunta alla 31esima edizione, offrirà ancora una volta l’opportunità di scoprire tesori d’arte e natura normalmente non accessibili al pubblico, partecipando alle visite proposte dai volontari della Fondazione. Questi luoghi magici (ce ne sono a Bologna ma anche in provincia) raccontano tante storie intrecciate e plurisecolari di persone e famiglie, di grandi istituzioni del sapere e della cultura, di lavoro per la conquista della terra da coltivare, di sapienza della tradizione, di importanti artisti edumili artigiani. I volontari del FAI e i giovanissimi apprendisti ciceroni ci contageranno con il loro inesauribile entusiasmo trasmettendoci curiosità e voglia di conoscere e amare la bellissima terra che è l’Emilia-Romagna.

(per una versione nuova di William Shakespeare)

Sabato 25 marzo al Teatro Celebrazioni lo spettacolo "Giulietta e Romeo", un classico firmato dal coreografo e regista Fabrizio Monteverde che debuttò nel 1989 per il Balletto di Toscana per poi essere ripreso dal Balletto di Roma nel 2002. In scena negli ultimi vent’anni, Giulietta e Romeo viene riallestito per festeggiare, con questo anniversario, il suo record di spettacolo di danza italiano più applaudito di sempre con 350 recite effettuate e 200.000 spettatori. La Verona degli amanti infelici di William Shakespeare diventa in questa versione un Sud buio e polveroso reduce da una guerra e alle soglie di una rivoluzione...

(per festeggiare alla grande i 55 anni di carriera)

Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 Renato Zero in concerto all'Unipol Arena. Prosegue anche nel 2023 la favola in musica di Renato Zero, che finalmente tocca Bologna. Sulla scia dei monumentali festeggiamenti al Circo Massimo, dove ha celebrato i 70 anni e i 55 di carriera con sei concerti-evento tutti sold out da oltre 100.000 spettatori. Chi ci sarà, vedrà!

(CLICCA IN BASSO SUL TASTO CONTINUA PER PROSEGUIRE LA LETTURA)