Guida al weekend bolognese: gli eventi da non perdere questa settimana Terme e Tarocchi, musica dal vivo ed eventi per bambini. Serate sotto le stelle, festival a tema e tutta una lunga serie di appuntamenti immancabili da venerdì a domenica

Agosto agli sgoccioli: ultimo fine settimana per il mese più vacanziero dell'anno. Come rendere più dolce il rientro (o almeno meno traumatico)? Ravvivandolo con gli appuntamenti culturali che la nostra città ci offre, visto che l'aria frizzantina si è tutt'altro che affievolita: concerti, serate sotto le stelle, cinema, mostre (anche in chiusura, quindi ultima chance!), passeggiate immerse nella natura, sagre e feste. Entriamo nel dettaglio con il "solito" elenco delle 10 proposte di BolognaToday. E se avete degli appuntamenti da segnalare, come sempre è possibile farlo QUI compilando un form (sotto la voce "eventi").

I 10 eventi da non perdere questo weekend:

(per un'esperienza fuori dal tempo)

Amanti degli anni '50 e del Rock'n Roll, ci siamo. L'ultimo fine settimana di agosto (e anche il prossimo, con il grande Bobby Solo!) lo si trascorre a San Giovanni in Persiceto fra musica live e dj set, vintage market a tema, esposizione di auto, pista da ballo (c'è anche un camp per imparare a scetenarsi) e (ovviamente) cibo e birra. Il tutto (il festival si chiama San Giovanni '50)si svolge alle piscine di San Giovanni. Chi sono i protagonisti di questo (primo) fine settimana? Eccoli: Laura Vocalist & The Good Fellas, Terry Ann and The Shuffle Tones, Beppe Swing , Crazyfinger Dj, Sauro Dall'olio, Voodoo Mars.

(per ballare in quartiere)

L’energia travolgente dei Vallanzaska e il piacevole low-fi dei ragazzi di RadioLondra inaugurano Sun Donato, il festival di Mercato Sonato e Senzaspine in collaborazione con Collettivo Franco. Quando? Venerdì 26 agosto, dalle ore 19:00. Dove? Al Giardino Parker Lennon. Quanto costa? Ingresso gratuito. Proprio al Sun Donato il gruppo festeggia una carriera lunga 30 anni, un lungo omaggio alla storia dello Ska, che, dalle origini giamaicane, il gruppo ha portato in Italia dimostrando quanto quei ritmi caraibici potessero perfettamente fare da contrappunto a testi nella nostra lingua. Un repertorio vastissimo 10 album dai quali attingere per un live trascinante, da ballare dalla prima nota, con i piedi in San Donato e il cuore in Giamaica. Prima di loro suoneranno I Radio Londra, un singolo, ‘Mostri’ che ha dominato le classifiche indipendenti e la partecipazione alla finale di “Musicultura”.

Sun Donato va in scena dal 26 agosto all’11 settembre ed è un ‘Festival di Quartiere’, una rassegna immaginata come occasione di incontro, possibilità di ascoltare buona musica, ribaltare i tradizionali percorsi che dalla periferia portano al centro. Andrà in scena un ‘Oceano di Suoni’, tra elettronica, jazz e pista da ballo, con alcuni tra i talenti più rappresentativi di una ondata nazionale che mescola i linguaggi, li fa dialogare, li sovrappone. Due palchi che ospiteranno concerti, dj set, circo, danza, laboratori, fanzine e autoproduzioni. Ci saranno workshop di arte terapia, mercatini nei fine settimana, una edicola, quattro stand di street food (Casa delle Agriculture Tullia e Gino cucina salentina, Radici cucina abruzzese, Tito sport cucina vietnamita, La zappa e il mestolo cucina vegana) e la possibilità di fare aperitivo nel parco.

3. Salina Film & Beer Festival: buon cinema e birra a volontà

(per serate a base di film d'essai, spettacoli per bambini, musica)

Lo schermo di un cinema all'aperto, un boccale di birra artigianale e tanta solidarietà ecco i tre ingredienti del Salina Film & Beer Festival in programma a Villa Salina (Castel Maggiore - Loc. 1° Maggio) dal 26 agosto al 4 settembre 2022. Seconda edizione con un'importante novità: una settimana di anteprime cinematografiche a cura di Circuito Cinema Bologna (programma completo e prevendita già disponibili sul sito www.circuitocinemabologna.it). A fare gli onori di casa il 26 agosto ci sarà la Sindaca di Castel Maggiore Belinda Gottardi, mentre la chiusura è affidata all'altro "padrone di casa" Giuseppe Spadaro (Pres. Nazionale di FITeL). Il ricavato dell'evento, inserito nel cartellone estivo "Parchi in Movimento" nell'ambito della manifestazione Bologna Estate 2022 promosso da Comune di Bologna e città Metropolitana, anche quest'anno sarà devoluto all'associazione Cucine Popolari di Bologna.

Dieci giorni per godersi gli ultimi scampoli di estate tra film d'essai, spettacoli per bambini, serate di musica dal vivo e stand gastronomici, il tutto accompagnati da una buona birra. Il programma completo dell'evento: Salina beer festival

Preview del prossimo mese: