Guida al weekend, i 10 eventi da non perdere Tanta arte, palchi da scaldare, un importante evento sportivo, spettacoli e laboratori per bambini e gli appuntamenti collegati al Giorno della Memoria: ecco cosa ci riserva l'ultimo fine settimana di gennaio

Grease - Il musical

Un fine settimana speciale questo e non solo perché cominciano gli eventi di Art City, la settimana dell'arte che arriva in concomitanza con Arte Fiera (qui la mappa degli "imperdibili"), ma anche per la quantità e la qualità delle proposte culturali della città: musica dal vivo, teatro, laboratori e spettacoli per i più piccoli e tanti appuntamenti gratuiti. Il tema della memoria va oltre il 27 gennaio, data scelta per commemorare le vittime dell'Olocausto (qui il calendario degli appuntamenti organizzati in tutto il territorio bolognese). E sarebbe stato anche il weekend di Justin Bieber se il live non fosse stato rinviato: speriamo che le nuove date venganno annunciate presto!

(per T-Birds e Pink Ladies)

Brillantina! Sabato 28 e domenica 29 gennaio "Grease" il musical in scena al Teatro Celebrazioni: una festa travolgente che dal 1997 accende le platee italiane e ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”, in un cult intergenerazionale amatissimo anche dalle nuove generazioni. In venticinque anni di successi in Italia, Grease il musical si è trasformato in una macchina da applausi cambiando il modo di vivere l’esperienza di andare a teatro. Oggi è una magia colorata e luminosa che si ripete ogni sera, una festa da condividere con amici e famiglie. Un inno all’amicizia, agli amori indimenticabili e assoluti dell’adolescenza, oltre che a un’epoca – gli anni ’50 – che oggi, come allora, rappresentano il simbolo di un mondo spensierato e di una fiducia incrollabile nel futuro. Grease, con la sua colonna sonora elettrizzante, da “Summer Nights” a “You’re the One That I Want”, e le coreografie irresistibili, piene di ritmo ed energia, ha fatto innamorare (e ballare) intere generazioni con personaggi diventati vere e proprie icone generazionali: un gruppo coinvolgente, capitanato da Danny Zuko, il leader dei T-Birds, innamorato di Sandy, la ragazza acqua e sapone come Sandra Dee e Doris Day, che arriva a Rydell e, per riconquistare Danny dopo un flirt estivo, si trasforma diventando sexy e irresistibile. Insieme a loro, l’esplosivo Kenickie, la ribelle e spigolosa Rizzo, i T-Birds, le Pink Ladies, gli studenti dell’high school più celebre e un particolarissimo “angelo”. Anche nella stagione 2022|2023 i protagonisti di Grease il musical sono due giovani e talentuosi interpreti. Danny Zuko ha il volto di Simone Sassudelli, classe 1995, formatosi alla SDM – Scuola del Musical di Milano, si perfeziona negli Stati Uniti, dove frequenta alcune tra le migliori accademie teatrali e lavora in importanti produzioni come West Side Story, Victor Victoria, The Producers, Oliver. Al suo fianco, nel ruolo di Sandy, Francesca Ciavaglia, diplomata alla Bernstein School of Musical Theatre di Bologna di Shawna Farrell, al suo primo ruolo da protagonista.

(per chi va a tempo ai concerti e nella vita)

Nel Binario Centrale del DumBO arriva il dj set di Alexis Taylor e Joe Goddard, fondatori e rispettivamente voce e chitarra degli Hot Chip, una delle band inglesi più amate di sempre. Il 28 gennaio da DumBO. Nati a Londra nel 2000, la loro originalissima miscela di electro-pop dalle caleidoscopiche influenze li ha portati in poco tempo ad essere una delle formazioni di riferimento del panorama inglese. La capacità peculiare degli Hot Chip consiste nel mescolare un'euforia illuminata da luci stroboscopiche con la più riflessiva malinconia da cameretta. Altra loro specialità sono i remix, richiesti da artisti di grande calibro come Gorillaz, Kraftwerk, Badly Drawn Boy, Amy Winehouse, Queens of the Stone Age e Bright Eyes. In una carriera che ha già prodotto sette album, un numero infinito di mix ed esibizioni dal vivo, gli Hot Chip hanno rivendicato la salvezza della pista da ballo.

Nella stessa serata ci sarà anche Bruno Belissimo, dj, produttore e polistrumentista Italo-Canadese. La sua produzione musicale ha un suono unico influenzato dai classici dell’italo space-disco italiana e dalle colonne sonore dei film horror sci-fi di fine anni ‘70 e inizio anni ‘80, rielaborato in uno stile contemporaneo e originale. In pochi anni ha collezionato un numero impressionante di concerti in Italia e all’estero, oltre che svariate collaborazioni artistiche.

Infine HeyEss, producer e beatmaker attivo sulla scena bolognese con diversi alias da oltre quindici anni. Il sound che propone nei suoi set spazia dall’hip-hop old school all’elettronica contemporanea.

(per non dimenticare)

Sassolino è uno spettacolo di teatro e musica sulla Shoah, ispirato all'omonimo albo illustrato scritto da Marius Marcinkevicius, edito da Caissa Italia. Dal 27 al 29 gennaio al Teatro del Baraccano.

È l'estate del 1943. Eitan e Rivka giocano con il loro aquilone giallo, l’unico che può ancora volare libero. Tutt'intorno è la Shoah. Sono a Vilnius, in Lituania, ma potrebbero essere a Varsavia, Berlino, Parigi. O a Roma. Quando tutto sembra essere dolore, un sassolino porta un messaggio di amicizia e speranza.

Scritto e diretto da Bruno Cappagli, lo spettacolo vede in scena due narratori che, oltre a raccontare la storia, interpretano i due protagonisti Rivka e Eitan. Con loro un quintetto musicale, diretto da Giambattista Giocoli, che dona pathos e profondità e, a livello drammaturgico, racconta di come la musica possa essere una culla di pace in alcuni momenti altamente drammatici.

Le musiche eseguite sono di Arnold Schoenberg e Darius Milhaud, due compositori di origine ebraica. La musica vola, nella pienezza espressiva, come un aquilone nel cielo dell’animo umano. Le bellissime illustrazioni di Inga Dagilè fanno da corollario poetico a questa struggente storia d'amore e d'amicizia.​ Una produzione Teatro del Baraccano e La Baracca - Testoni Ragazzi con la collaborazione di Museo Ebraico di Bologna e Caissa Italia

